Minuto de silencio en memoria de las víctimas del incendio forestal en Los Gallardos

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, el vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, y representantes de las corporaciones provincial y municipal, así como de otras administraciones han recordado a los fallecidos y heridos en este trágico suceso

La puerta principal de la Diputación de Almería ha sido el escenario en el que esta mañana se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas fallecidas, heridos y personas afectadas por el trágico incendio forestal de Los Gallardos que también se ha extendido al término municipal de Bédar y avanza hacia Antas. En la concentración a las puertas del Palacio Provincial han asistido la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; el vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, así como miembros de las corporaciones provincial y municipal; representantes de otras administraciones y trabajadores de la institución.

Este acto, que también han impulsado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), muestra el dolor, respeto y consternación de toda la sociedad almeriense por esta tragedia y, al mismo tiempo, una muestra de agradecimiento y ánimo a todos los profesionales que trabajan sin descanso en las labores de extinción y protección de la ciudadanía en esta emergencia.

El vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, ha explicado que “desde la Diputación transmitimos el dolor de todos los almerienses por este incendio. Trasladamos nuestras condolencias a los familiares y amigos de las personas fallecidas y acompañamos en la desesperación a los familiares de las personas desaparecidas”. Asimismo, Escobar ha puesto de relieve la coordinación entre todas las administraciones y el excelente trabajo del dispositivo de emergencia y ha recordado que el presidente provincial, José Antonio García Alcaina, se encuentra en el Puesto de Mando Avanzado siguiendo de cerca las labores y poniendo a su disposición todos los medios humanos y técnicos de la institución provincial.

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha compartido sus condolencias y solidaridad, y las del Ayuntamiento de la capital, con los municipios afectados, así como el pésame a los familiares de las personas fallecidas: “nos sentimos orgullosos de todos los efectivos y profesionales desplegados para controlar cuanto antes este devastador incendio. Hemos puesto a disposición de Bédar y Los Gallardos los medios materiales y humanos del Ayuntamiento de Almería para hacer frente a esta terrible situación. Deseamos que el fuego se controle cuanto antes y se minimicen los daños”, ha apuntado.

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