CCOO traslada su pésame por las víctimas del incendio de Los Gallardos: “Las políticas de prevención son insuficientes. Habrá que analizar qué ha fallado para que ocurra esta tragedia”

CCOO de Andalucía quiere expresar su más profundo dolor por las víctimas mortales, trasladar su solidaridad a sus familias y mostrar todo su apoyo a las personas que han sufrido las consecuencias de los graves incendios que estos días asolan distintos puntos de nuestra comunidad, especialmente en Los Gallardos (Almería), así como en Barbate (Cádiz), Benahavís (Málaga), Grazalema (Cádiz), la provincia de Sevilla y otros municipios andaluces. “Estos incendios ponen en evidencia que las políticas de prevención y mitigación son insuficientes y habrá que analizar qué ha fallado para que, en el caso del incendio de Los Gallardos, haya costado vidas”, ha lamentado la central sindical.

Andalucía está sufriendo los peores incendios de su historia, con víctimas mortales y cientos de hectáreas quemadas. La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha expresado, en nombre de su organización, su más profundo dolor por las personas fallecidas y ha trasladado su solidaridad y apoyo a sus familias y a quienes han sufrido o están sufriendo aún las consecuencias de esta tragedia en distintos puntos de nuestra comunidad, especialmente en Los Gallardos (Almería), así como en Vera (Almería), Barbate (Cádiz), Benahavís (Málaga), Grazalema (Cádiz), la provincia de Sevilla y otros municipios andaluces.

En esos mismos términos se ha manifestado el secretario general de CCOO de Almería, Antonio Rico, quien ha señalado que “hoy Almería está de luto”.

Ambos dirigentes han dejado claro que “ahora es el momento de encontrar a las personas desaparecidas y de llorar a las víctimas”, pero también han querido reconocer el extraordinario trabajo de quienes están salvando vidas ahora mismo. “Bomberos forestales del INFOCA, efectivos de la UME, sanitarios, fuerzas de seguridad, Protección Civil y personal de 112. Todos ellos y todas ellas, trabajadoras y trabajadores públicos porque cuando llega la tragedia, quien responde siempre es lo público”.

“Ya habrá tiempo de revisar los fallos para que tragedias como estas no vuelvan a ocurrir porque está claro que las políticas de prevención y mitigación se han demostrado insuficientes y, en el caso del incendio de Los Gallardo, ha ocasionado víctimas mortales”, ha apuntado la secretaria general de CCOO de Andalucía.

En opinión del sindicato “los incendios no son solo una tragedia natural, también ponen a prueba las políticas públicas de prevención y protección y la ausencia de una estrategia seria de adaptación y mitigación por parte del Gobierno de coalición PP-VOX supone una enorme irresponsabilidad política y una renuncia a planificar el futuro de Andalucía desde criterios científicos y de justicia social”.

En ese sentido, la secretaria general de CCOO de Andalucía ha aseverado que “la prevención no puede seguir relegándose solo a la respuesta de emergencia. Cada euro que se deja de invertir en gestión forestal, en limpieza y mantenimiento del monte, en empleo público estable o en planificación del territorio acaba multiplicando el coste económico, ambiental y, en demasiadas ocasiones, el coste en vidas humanas. El drama ambiental y social que provocan estos incendios no puede asumirse como una consecuencia inevitable del verano porque el cambio climático está intensificando la frecuencia y la virulencia de los grandes incendios forestales, pero sus consecuencias dependen en gran medida de las decisiones políticas que se adopten”.

CCOO de Andalucía ha vuelto a exigir un compromiso firme con los servicios públicos. “El dispositivo INFOCA necesita plantillas suficientes durante todo el año, empleo estable, relevo generacional, mejores condiciones laborales y más recursos materiales para desarrollar una labor preventiva continua, porque los incendios se apagan en verano, pero se previenen durante los doce meses del año”.

“Andalucía necesita una estrategia integral que sitúe la adaptación al cambio climático, la defensa del medio natural y la protección de quienes trabajan en primera línea como una auténtica prioridad política”, ha argumentado la secretaria general de CCOO de Andalucía.

Por último, el secretario general de CCOO de Almería ha explicado que las personas heridas del incendio de Los Gallardos están siendo atendidas en centros hospitalarios públicos de la provincia, entre ellos el Hospital Torrecárdenas, “el mismo al que este verano se le han cerrado más de un centenar de camas con una reducción cercana al 20% de su capacidad. No se puede aplaudir a servicios públicos de la emergencia y debilitarlos el resto del año, por eso exigimos al Gobierno andaluz la reapertura inmediata de las camas cerradas en Torrecárdenas y el refuerzo de las plantillas públicas de emergencias y sanidad”.

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