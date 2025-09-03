El Colegio Oficial de Veterinarios de Almería convoca el XXVII Premio Nacional de Investigación ‘Francisco Fernández López’

El galardón reconoce trabajos inéditos en sanidad, bienestar animal, clínica, seguridad alimentaria y medio ambiente

El Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, con la colaboración del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental y la Agrupación Mutual Aseguradora, ha abierto la convocatoria del XXVII Premio Nacional de Investigación ‘Francisco Fernández López’.

Dirigido a todos los veterinarios del país, este prestigioso certamen busca fomentar la investigación científica en ámbitos fundamentales como la sanidad, producción y bienestar animal, clínica veterinaria, seguridad alimentaria y medio ambiente. Podrán presentarse trabajos inéditos y originales que representen un avance relevante en cualquiera de estos campos.

Los trabajos, redactados en español, deberán presentarse en formato físico (original y cuatro copias) y digital, con una extensión máxima de 60 folios. La fecha límite para la recepción de propuestas es el 8 de septiembre de 2025, y deberán enviarse sin firma a la sede del Colegio, identificados mediante un lema y acompañados de la documentación especificada en las bases.

El fallo del jurado, designado por la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, se dará a conocer coincidiendo con la festividad de San Francisco de Asís. El primer premio está dotado con 1.200 euros, y se contempla la posibilidad de otorgar un accésit de 600 euros.

El trabajo ganador podrá ser publicado, total o parcialmente, en medios especializados de la Organización Colegial Veterinaria o de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, con la debida mención a sus autores.

Las bases completas de la convocatoria pueden descargarse aquí: https://colvetalmeria.org/xxvii-premio-nacional-de-investigacion-francisco-fernandez-lopez/

Este premio, ya consolidado en el panorama científico nacional, pone de manifiesto el compromiso del Colegio Oficial de Veterinarios de Almería con el impulso a la investigación y la excelencia en el ámbito veterinario.