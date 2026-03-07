El Colegio pide para los periodistas voz y voto en el Foro de Gobierno Abierto por su papel clave en la transparencia

El Colegio de Periodistas de Andalucía ha solicitado la presencia de la profesión periodística como miembro activo en el Foro de Gobierno Abierto, un espacio institucional para impulsar la transparencia, la participación ciudadana y el diálogo estructurado entre administraciones y la sociedad civil en España. De esta forma, el órgano colegial ha presentado formalmente una propuesta durante el periodo de consultas para que las bases de este ente se modifiquen, de modo que los colegios profesionales de periodistas de España dispongan de representación con voz y voto, como ocurre con otras entidades y espacios profesionales.

El Colegio de Periodistas de Andalucía ha llevado a cabo esta acción de forma consensuada con el resto de colegios de periodistas de España, integrados en la Red de Colegios de Periodistas -a la espera de que se cree el Consejo General-, para reforzar el papel activo de los profesionales de la información ante dicho Foro. El periodo de consultas ha estado abierto por parte de la Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Dos representantes por parte de los periodistas

En la propuesta presentada, los dos representantes serían elegidos por los Colegios de Periodistas con el objetivo de posicionar y relanzar la función social de los profesionales de la información en el trabajo de transparencia y de gobierno abierto. La implicación del Colegio de Periodistas de Andalucía en este proceso subraya la importancia de que los profesionales de la información participen activamente en los mecanismos que configuran el entorno democrático y la relación entre instituciones y ciudadanía. La participación profesional de periodistas ayuda a fortalecer la transparencia y la calidad en la gestión pública, así como a garantizar que las políticas de apertura respondan a las necesidades reales de la sociedad. El CPPA, como órgano colegial comprometido con la transparencia, la calidad democrática y la participación pública, con esta acción pretende visibilizar la importancia de que los profesionales de información aporten con sus conocimientos y experiencias a la mejora de los mecanismos de apertura y colaboración institucional.

La consulta pública ha tenido como objetivo recabar aportaciones de ciudadanía, organizaciones y asociaciones sobre los retos y propuestas para reforzar la regulación y el funcionamiento del Foro.

Foro Gobierno Abierto

El Foro de Gobierno Abierto es un espacio creado por la Orden HFP/134/2018 que reúne a Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local) con organizaciones de la sociedad civil para compartir propuestas, debatir planes de acción y promover buenas prácticas en transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Este órgano ha sido fundamental en la elaboración de los Planes de Gobierno Abierto, incluido el V Plan de Gobierno Abierto (2025–2029), cuyo desarrollo también siguió una metodología colaborativa de escucha activa, consulta pública y talleres deliberativos.