marzo 7, 2026 10:21 pm

Cuatro coches han aparecido quemados esta mañana en la Av del Mediterráneo de Almería, donde los comentarios populares informan que otros 4 han aparecido en el populoso barrio de las Quinientas Viviendas y otros en el entorno del Maestro Padilla, lo que atribuyen a una acción pirómana y en el conjunto han provocado establecer una rémora político-histórica establecida en la expresión «Se está haciendo a Franco bueno».

