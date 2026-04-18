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El comisario europeo para Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores visita Madrid la próxima semana

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abril 18, 2026 9:03 pm

Madrid acoge este próximo lunes y martes la visita de Michael McGrath, comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores.

Durante su visita, el comisario se reunirá con miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial con el fin de abordar cuestiones clave de su cartera, en particular la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los consumidores. El día 21 de abril, a las 9 de la mañana el comisario participará en el desayuno informativo de Europa Press que podrá seguirse en directo aquí. El comisario mantendrá un encuentro con Isabel Perelló Doménech, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y con miembros de ese Consejo. Ese día el comisario también comparecerá ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea. Su comparecencia podrá ser seguida en directo aquí. En esa misma fecha se reunirá con varios miembros del ejecutivo: primero con Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y después con Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El día de su llegada, 20 de abril, el comisario se entrevistará con José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y también dialogará con representantes de las asociaciones de consumidores.

GabinetedePrensa

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