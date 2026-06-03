Miski Liu Suria

“El amor no tiene cura, pero es la cura de todos los males.” Leonard Cohen.

Año de la Revelación

¿Año del Reinicio?

Sale la “ropa sucia”

Estado de caos actual

Periodo de aceleración

¿Primer contacto en 2027?

Panorama operativo actual

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Bashar ha descrito el 2026 como el año oficial de la revelación y del reinicio financiero mundial. No sólo en lo que respecta a los ovnis, sino a todo. A su juicio, comenzarían a salir a la luz secretos que han permanecido ocultos durante miles de años. Esto no es un anuncio, sino una predicción personal que puede fallar, pero las señales son evidentes y ha comenzado la revelación ovni aunque tímidamente.

Aunque parezca increíble, esta predicción parece coincidir con el hecho de que están saliendo a la luz muchas cosas a nuestro alrededor simultáneamente. Otras fuentes independientes han hecho predicciones parecidas. ¿Se convertirá realmente 2026 en un punto de inflexión para la divulgación mundial, o se trata de otra narrativa atractiva moldeada por el estado de caos actual?

Darryl Anka canaliza a un ser de otro mundo llamado Bashar, quien predice un reinicio mundial y una gran revelación para 2026. Destaca la responsabilidad personal y la creencia en la posibilidad de moldear la realidad, advirtiendo sobre el destino de los grises híbridos. Bashar dice ser un especialista en primer contacto, diplomático y psicólogo para civilizaciones emergentes.

Darryl también produjo el documental “First Contact”, que explora su historia y los mensajes de Bashar. A su juicio, es posible que en 2027 se abra la posibilidad de un primer contacto público oficial que comenzaría con híbridos y pleyadianos, aunque Cobra dice que empezaría con los aldebaranos. El concepto no es que vengan a salvarnos los visitantes de las estrellas, sino que se presenten como parte de nuestra gran familia galáctica.

Según Bashar, la humanidad está atravesando actualmente un reinicio mundial que es una fase de purificación total. Está saliendo a la superficie todo lo que estaba oculto: política, corrupción, planes financieros, secretos religiosos, manipulación de los medios y abuso de poder, es decir, la ropa sucia de todo el sistema. El caos que presenciamos a diario no es aleatorio, sino que forma parte de una fase de purga necesaria en la que se desploman las viejas estructuras para que podamos elegir conscientemente un nuevo camino para la civilización.

ANTECEDENTES

Darryl Anka lleva 43 años canalizando a una entidad llamada Bashar, un ser híbrido humano-gris que procede de una realidad paralela ubicada a tres mil años en el futuro. Todo comenzó en 1973, tras dos encuentros diurnos con un ovni triangular negro sobre Los Ángeles. Después de una década estudiando metafísica, Darryl comenzó a canalizar a Bashar en 1983, y la información se ha mantenido constante desde entonces.

Bashar describe a los grises como una advertencia del futuro, porque su civilización destruyó su planeta, perdió la capacidad de reproducirse de forma natural y subsiste ahora mediante la hibridación. Los grises buenos interactúan con la humanidad para ayudarnos a evitar que suframos el mismo destino.

El mensaje central de Bashar no trata sobre salvadores externos, sino sobre nosotros mismos:

Sigue tu mayor entusiasmo. La realidad es un reflejo de tus creencias. No tienes un alma; eres un alma enfocada a través de este cuerpo físico. El universo funciona según una fórmula simple: actúa según tu mayor entusiasmo, sin insistir en un resultado específico, hazlo con integridad y no te apegues a cómo se desarrollen las cosas.

Bashar recalca que nosotros elegimos nuestros propios plazos. La revelación y el contacto no ocurrirán cuando ellos lo decidan. Cuando la humanidad eleve su frecuencia colectiva, se producirá de modo natural el contacto abierto. Desde esta perspectiva, nos encontramos en un periodo de aceleración donde se están resquebrajando los sistemas antiguos y están surgiendo nuevas posibilidades.

🚨2026 – The Year of the Great Reset and Disclosure?❗❗❗



There is a man who has been channeling an entity named Bashar for 43 years – a hybrid extraterrestrial (human + Grey) from a parallel reality approximately 3,000 years in the future. His name is Darryl Anka.



It all… pic.twitter.com/fCOD5atmtf — XSpirit (@TubeSpirit) June 2, 2026

RESISTENCIA

La resistencia no es la ausencia de dolor, miedo o fatiga, sino la capacidad de mantenerse íntegro al atravesarlos, según Laura Aboli. Es la habilidad de adaptarse sin renunciar a los propios valores, de recuperarse sin olvidar lo que nos hirió, y de fortalecerse sin volverse insensible ni amargado. Lo que estamos viviendo ahora no es sólo una convulsión política, social o económica, sino una prueba de estrés mental y espiritual.

El gran despertar es una iniciación prolongada; una presión constante ejercida sobre la conciencia. Desafía nuestro sistema nervioso, nuestro sentido de la realidad, nuestras relaciones, nuestra paciencia y nuestra esperanza. Despoja de falsas certezas, narrativas de confianza e ilusiones reconfortantes, dejándonos expuestos a lo desconocido, potencialmente tan emocionante como inquietante.

En este contexto, la resistencia es la capacidad de mantenerse despierto sin perder la cordura , de ver con claridad sin volverse cínico, de sentir profundamente sin derrumbarse y de mantenerse firme sin volverse rígido. Quienes perseveran son quienes aprenden a autorregularse, a hacer pausas, a integrar la verdad lentamente y a respetar sus límites.

No se trata de endurecerse, sino de echar raíces y seguir siendo humano en un sistema inhumano. Si te sientes cansado, abrumado o desorientado, no significa que estés fracasando, sino que la presión es real. Y si aún estás aquí, cuestionando, sintiendo, priorizando la conciencia sobre la comodidad, entonces ya reside en ti la resistencia. Éste no es tu final, es el comienzo de la transformación en quien siempre estuviste destinado a ser.

https://t.me/LauraAbolichannel

INEXPLICABLE

Ha surgido un fenómeno mundial inexplicable en el que la gente informa de la sensación de que se acelera el tiempo y se fragmentan los recuerdos, lo que plantea interrogantes sobre nuestra percepción del devenir y sobre posibles influencias cósmicas, según Xspirit .https://x.com/TubeSpirit/status/2062108197142286625

.https://x.com/TubeSpirit/status/2062108197142286625 En 1968, un día duraba 24 horas. En 2026, el mismo día dura entre 16 y 18 horas de tiempo percibido. Esto ya no es una sensación. Se está midiendo. Los monjes ortodoxos del Monte Athos han quemado las mismas velas hechas a mano durante cuatrocientos años. Cada vela fue elaborada para durar un día completo. Esas velas duran ahora más que el amanecer. Las oraciones que antes llenaban 24 horas terminan ahora demasiado pronto. Los monjes no cambiaron. El tiempo sí.https://t.me/s/AXIOS4B

El profesor Jiang Xueqin , apodado el «Nostradamus chino«, advierte sobre la división de la sociedad en torno a las creencias sobre ovnis, argumentando que el verdadero peligro reside en los conflictos internos más que en las amenazas externas.https://x.com/TubeSpirit/status/2062071223635308830

, apodado el «Nostradamus chino«, advierte sobre la división de la sociedad en torno a las creencias sobre ovnis, argumentando que el verdadero peligro reside en los conflictos internos más que en las amenazas externas.https://x.com/TubeSpirit/status/2062071223635308830 Nada es lo que parece, según Brian Cates . Mucha gente aún no comprende el plan. Altos funcionarios abandonan la administración y la mayoría cree la versión oficial o piensa que han sido despedidos. No pueden imaginar que estos funcionarios estén realizando una labor importante entre bastidores.https://sunnysjournal.com/2026/06/03/consolidation-brian-cates/

. Mucha gente aún no comprende el plan. Altos funcionarios abandonan la administración y la mayoría cree la versión oficial o piensa que han sido despedidos. No pueden imaginar que estos funcionarios estén realizando una labor importante entre bastidores.https://sunnysjournal.com/2026/06/03/consolidation-brian-cates/ Según Xspirit , los medios de comunicación y la industria del entretenimiento llevan mucho tiempo haciendo algo más que simplemente entretener a la gente. Han socavado uno de los pilares fundamentales de la sociedad: la familia tradicional.https://x.com/TubeSpirit/status/2061351522114383875

, los medios de comunicación y la industria del entretenimiento llevan mucho tiempo haciendo algo más que simplemente entretener a la gente. Han socavado uno de los pilares fundamentales de la sociedad: la familia tradicional.https://x.com/TubeSpirit/status/2061351522114383875 A su juicio, vivimos en el periodo con mayor saturación de información en la historia de la humanidad, y esto está empezando a cambiar nuestra forma de pensar. El cerebro no está diseñado para un flujo constante de notificaciones, noticias, vídeos y reacciones. No es capaz de realizar varias tareas a la vez. Simplemente cambia muy rápidamente entre tareas, y cada cambio tiene un coste.https://x.com/TubeSpirit/status/2061398131363704878

Según Prolotario, la Ley de Claridad del mercado de activos digitales tiene como objetivo regular las materias primas y los valores basados en blockchain, allanando el camino para las finanzas descentralizadas, al tiempo que se enfrenta a la oposición de los sistemas financieros tradicionales y a posibles reacciones gubernamentales.https://operationdisclosureofficial.com/2026/06/01/prolotario-the-current-operational-landscape/

NOTICIAS

Trump llamó «maldito loco» a Netanyahu por los ataques en el Líbano .https://es.euronews.com/2026/06/03/trump-confirma-que-llamo-a-netanyahu-maldito-loco-por-los-ataques-en-libano

llamó «maldito loco» a por los ataques en el .https://es.euronews.com/2026/06/03/trump-confirma-que-llamo-a-netanyahu-maldito-loco-por-los-ataques-en-libano La ofensiva de Israel en el Líbano pone en riesgo el diálogo con Irán .https://es.euronews.com/2026/06/03/la-ofensiva-militar-de-israel-en-libano-pone-en-peligro-el-dialogo-de-paz-entre-eeuu-e-ira

en el pone en riesgo el diálogo con .https://es.euronews.com/2026/06/03/la-ofensiva-militar-de-israel-en-libano-pone-en-peligro-el-dialogo-de-paz-entre-eeuu-e-ira El grupo de trabajo sobre estelas químicas desmonta una operación federal y comienza a procesar a los responsables de la fumigación, según Jim Caviezel.https://operationdisclosureofficial.com/2026/06/03/restored-republic-via-a-gcr-as-of-june-3-2026/

ECONOMÍA

Diecisiete valores de Wall Street se revalorizan en bolsa más de un 100% en 2026.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13951798/06/26/las-17-valores-de-wall-street-que-se-revalorizan-en-bolsa-mas-de-un-100-en-2026.html

Si sigue la guerra habrá una ralentización económica en 2027, según la OCDE.https://efe.com/economia/2026-06-03/ocde-si-guerra-sigue-habra-fuerte-ralentizacion-economica-sobre-todo-2027/

El Banco de Rusia admite que algo no va bien en la economía y los analistas advierten de una implosión del contrato social.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13951402/06/26/el-banco-de-rusia-admite-que-algo-no-va-bien-en-la-economia-y-los-analistas-ya-advierten-de-una-implosion-del-contrato-social.html

ESPAÑA

La UE ensaya en Zaragoza su capacidad de reacción militar ante una crisis con 2.500 efectivos de trece países.https://www.europapress.es/seguridad-y-defensa/noticia-ue-ensaya-zaragoza-capacidad-reaccion-militar-crisis-2500-efectivos-13-paises-20260603115653.html

su capacidad de reacción militar ante una crisis con 2.500 efectivos de trece países.https://www.europapress.es/seguridad-y-defensa/noticia-ue-ensaya-zaragoza-capacidad-reaccion-militar-crisis-2500-efectivos-13-paises-20260603115653.html La OCDE sube al 2,2% su previsión de crecimiento para España en 2026.https://efe.com/economia/2026-06-03/ocde-sube-ligeramente-22-prevision-crecimiento-espana-2026/

para España en 2026.https://efe.com/economia/2026-06-03/ocde-sube-ligeramente-22-prevision-crecimiento-espana-2026/ Meliá deja de operar quince hoteles en Cuba y se suma así a otras cadenas hoteleras.https://efe.com/economia/2026-06-03/melia-hoteles-deja-de-operar-quince-hoteles-cuba/

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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