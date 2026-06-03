La UE pone en marcha la mayor operación de respuesta a incendios forestales de su historia para el verano de 2026

Ante el aumento de los riesgos de incendios forestales en toda Europa, la Comisión Europea está ayudando a financiar y coordinar el despliegue de un número récord de bomberos, aeronaves y expertos en emergencias en el marco del Mecanismo de Protección Civil.

777 bomberos de 14 países europeos se posicionarán estratégicamente en zonas de alto riesgo de Chipre, Grecia, Italia, Francia, España y Portugal. Se trata del mayor nivel de participación desde la puesta en marcha del programa de posicionamiento previo en 2022. Paralelamente, 22 aviones de extinción de incendios y 5 helicópteros de la flota de la UE están preparados para apoyar a los países sometidos a presión.

Dado que las temporadas de incendios forestales son cada vez más largas, comienzan antes y son más destructivas, la Comisión quiere garantizar que haya más bomberos, aeronaves y personal especializado listos para respaldar a los servicios nacionales cuando y donde el riesgo sea mayor.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado: «Los bomberos de todo nuestro continente comparten una misión: proteger a las personas, los hogares y los bosques. En el marco de esta operación, la mayor que hemos llevado a cabo hasta la fecha, se desplegarán de antemano cerca de 800 bomberos en las zonas de mayor riesgo. Con aviones europeos listos para su despliegue en cualquier momento. Así funciona la solidaridad europea en acción».

A través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión, los países afectados por incendios forestales pueden solicitar asistencia operativa cuando las capacidades nacionales se vean desbordadas. El Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias garantiza la continuidad de las operaciones mediante la coordinación de las ofertas de asistencia y el apoyo al despliegue de personal, equipos y capacidades especializadas proporcionados por los países participantes.

Puede consultar más información en el comunicado de prensa correspondiente.

Puede seguir la rueda de prensa de la comisaria Lahbib en EBS.

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