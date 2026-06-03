La alcaldesa solicita al Gobierno la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del soterramiento ferroviario de Almería

María del Mar Vázquez demanda la reunión al Secretario de Estado de Transportes al considerar imprescindible analizar el estado real de una obra que afronta su fase decisiva

Reclama en una carta información actualizada, rigurosa y transparente sobre el desarrollo de las obras y despejar las dudas respecto a los plazos comprometidos para la llegada de la Alta Velocidad

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha remitido una carta al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, en la que solicita la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Convenio para la ejecución y financiación de la segunda fase de la integración ferroviaria en la ciudad.

La regidora considera que, en el momento actual de las actuaciones, con las obras del soterramiento en una fase muy avanzada de ejecución y con el horizonte de su conclusión previsto a lo largo de 2026, resulta más necesario que nunca reunir a las administraciones implicadas para conocer de forma detallada la situación real del proyecto, su evolución y las previsiones de culminación de los trabajos.

En su escrito, la alcaldesa recuerda que la última reunión de la Comisión, formada por Adif, Adif Alta Velocidad, Junta de Andalucía y Ayuntamiento, tuvo lugar en enero y que la sesión prevista para abril fue aplazada sin que hasta la fecha se haya fijado una nueva convocatoria. Una circunstancia que, a juicio del Ayuntamiento, dificulta el necesario seguimiento institucional de una de las infraestructuras más importantes para el presente y el futuro de la ciudad y de toda la provincia.

Información actualizada

Vázquez entiende que la Comisión de Seguimiento debe convertirse en el foro adecuado para ofrecer información actualizada, rigurosa y transparente sobre el desarrollo de las obras y despejar las dudas que existen actualmente respecto a los plazos comprometidos para la culminación de las actuaciones y la puesta en servicio de la conexión de Alta Velocidad con Almería.

Entre las cuestiones que el Ayuntamiento considera prioritario abordar en esa reunión figuran el grado de ejecución real de las obras, el cumplimiento del cronograma previsto, la situación de los distintos contratos actualmente en marcha, las posibles incidencias técnicas surgidas durante el desarrollo de los trabajos y las medidas adoptadas para garantizar la finalización de las actuaciones dentro de los plazos anunciados.

Asimismo, la alcaldesa considera necesario que la Comisión conozca de forma detallada la evolución económica del proyecto, el estado de las certificaciones y pagos realizados, la situación de los compromisos financieros asumidos por las distintas administraciones y el grado de cumplimiento de los hitos vinculados a la financiación europea.

Del mismo modo, el Ayuntamiento entiende que, en caso de existir cualquier circunstancia que pudiera afectar a los calendarios comprometidos, las administraciones deben trasladar esa información con total transparencia y ofrecer una previsión oficial y actualizada sobre la fecha de finalización de las obras y la llegada efectiva de la Alta Velocidad a Almería.

La regidora ha insistido en que el soterramiento ferroviario constituye una actuación estratégica para la transformación urbana de la ciudad y una reivindicación histórica de los almerienses, por lo que considera imprescindible mantener abiertos los mecanismos de coordinación, control e información previstos en el propio convenio.

“Los almerienses merecen conocer con exactitud cuál es la situación de una infraestructura decisiva para el desarrollo económico y social de nuestra provincia. La mejor forma de ofrecer certezas es convocar cuanto antes la Comisión de Seguimiento y compartir toda la información disponible entre las administraciones y con la ciudadanía”, ha señalado.

El Ayuntamiento de Almería reitera su voluntad de colaboración institucional y confía en que la convocatoria de la Comisión pueda producirse en las próximas semanas para analizar el estado actual de las actuaciones, evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y conocer las previsiones reales para la culminación del soterramiento ferroviario y la puesta en servicio de la Alta Velocidad.

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