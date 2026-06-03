Huércal-Overa se convierte en la capital gastronómica con la primera parada de la ‘Ruta Burger 04’

Del jueves 4 al domingo 7 de junio, el Recinto Ferial reunirá 10 food trucks, música en directo y actividades para toda la familia en un evento organizado por ALMEMUR EVENTS que arranca este mismo jueves.

Este jueves arranca en el Recinto Ferial de Huércal-Overa la esperada Ruta Burger 04, enmarcada dentro del Almería Burger Tour. El municipio ha sido el escenario elegido para dar el pistoletazo de salida a este ambicioso evento gastronómico y de ocio itinerante, organizado por ALMEMUR EVENTS, que recorrerá distintas localidades de la provincia con el objetivo de promocionar la gastronomía sobre ruedas, fomentar la convivencia familiar y dinamizar la economía local.

Durante cuatro intensas jornadas, bajo el lema «Las mejores burgers te esperan», vecinos y visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de una oferta culinaria de primer nivel. El recinto acogerá 10 food trucks especializadas, que pondrán a disposición del público algunas de las mejores hamburguesas y propuestas de street food de la provincia.

Más allá de la alta calidad gastronómica, el evento ha sido diseñado como una experiencia de entretenimiento integral. La programación paralela transformará el Recinto Ferial en un gran espacio de convivencia que incluirá:

Zona infantil: Actividades y espacios adaptados para el disfrute de los más pequeños.

Actividades y espacios adaptados para el disfrute de los más pequeños. Zona recreativa: Áreas equipadas con futbolines y diversos juegos de entretenimiento clásico.

Áreas equipadas con futbolines y diversos juegos de entretenimiento clásico. Música en directo: Una cabina de DJ que ambientará el evento con sesiones en vivo durante todas las jornadas.

Una cabina de DJ que ambientará el evento con sesiones en vivo durante todas las jornadas. Sorteos y promociones: Dinámicas interactivas para premiar la asistencia y participación del público.

Dinámicas interactivas para premiar la asistencia y participación del público. Espacios de descanso: Áreas habilitadas especialmente para la comodidad de familias y grupos de amigos.

La iniciativa persigue un impacto positivo directo en los municipios que visita, contribuyendo a la dinamización del comercio y la hostelería, fomentando el turismo de proximidad y ofreciendo una alternativa de ocio innovadora.

En este sentido, el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha destacado que «para nuestro municipio es un orgullo ser el punto de partida de esta Ruta Burger 04. Eventos como este son una magnífica oportunidad para ofrecer alternativas de ocio diferentes y atractivas a nuestros vecinos, al mismo tiempo que invitamos a visitantes de toda la comarca a que vengan a disfrutar de Huércal-Overa, generando un impacto muy positivo en nuestro pueblo durante el fin de semana».

La organización, a cargo de ALMEMUR EVENTS, quiere expresar su profundo agradecimiento por el apoyo e implicación de sus colaboradores principales: el Ayuntamiento de Huércal-Overa, la Diputación de Almería y la marca gastronómica Sabores Almería, cuyo respaldo ha sido fundamental para hacer realidad este tour.

Datos clave del evento:

Evento: Primera parada de la Ruta Burger 04 (Almería Burger Tour).

Primera parada de la Ruta Burger 04 (Almería Burger Tour). Fechas: Del jueves 4 al domingo 7 de junio.

Del jueves 4 al domingo 7 de junio. Lugar: Recinto Ferial de Huércal-Overa.

Recinto Ferial de Huércal-Overa. Horario: De 18:00H a 00:00H.

De 18:00H a 00:00H. Organiza: ALMEMUR EVENTS.

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