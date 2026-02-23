El Conservatorio y la Banda Municipal se unirán por tercer año en un concierto extraordinario por el Día de Andalucía

La cita será este jueves, 26 de febrero, a las 20.30 horas y en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, con entrada libre hasta completar aforo

Por tercer año consecutivo, lo que le convierte ya en una tradición dentro de la programación del Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería, el alumnado y profesorado del Real Conservatorio Profesional de Música ‘Julián Arcas’ de Almería y la Banda Municipal de Música de Almería se fusionarán para celebrar un concierto extraordinario en conmemoración del Día de Andalucía. La cita será el próximo jueves, 26 de febrero, a las 20.30 horas, y en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, con entrada libre hasta completar aforo, si bien se puede reservar ya el asiento tanto en la taquilla municipal como en la web habitual https://almeriaculturaentradas.es/.

El programa del concierto orbitará alrededor de compositores andaluces del siglo XXI como Javier Tapias Jiménez, David Hurtado Torres, José Raúl Llanes, Álvaro Cámara López y Ángel López Carreño, con sus recientes adaptaciones a temas populares de Federico García Lorca.

“Será una cita muy especial porque cerca de 40 alumnos del Conservatorio de 5º y 6º curso y que han pasado las pruebas de selección, podrán participar en un concierto de primer nivel, con lo que supone para su aprendizaje. En total, serán más de 70 músicos sobre el escenario del Auditorio, sumando los profesores de la Banda y los del Conservatorio”, ha detallado en la presentación del evento el concejal delegado del Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz.

Además, tal y como ha apuntado Cruz, “la cita contará con más ingredientes que harán la velada más especial si cabe con la participación de la voz lírica de Blanca Isabel Romera Luzón y del cante flamenco de Ana Jiménez. El éxito de público está garantizado y sé que con la ilusión y el trabajo que viene realizando la Banda y el Conservatorio preparando el concierto, también será un éxito desde el punto de vista musical y un gran aprendizaje para el alumnado”.

Junto a Diego Cruz también han estado la directora del Conservatorio, Mónica Garrido, el director de la Banda Municipal, José Solá, y el director de la Banda del Conservatorio, Javier Tapias. La directora del Conservatorio ha valorado de manera muy positiva la colaboración del Área de Cultura, “ya que esta es una experiencia vital y artística que va más allá de solamente un concierto. Es compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo. Un fantástico aprendizaje.

Mónica Garrido también ha destacado que, con iniciativas como esta el Conservatorio puede sentirse parte activa de la vida social y cultural de la ciudad, “como ocurre con el Ciclo de Música Sacra o nuestras muestras en la programación de Navidad. El Conservatorio tiene un potencial enorme gracias a sus mil estudiantes que mueven a muchas familias a las que agradecemos su compromiso, con el poder de la música como elemento de unión”.

El director de la Banda Municipal, José Solá Palmer, ha explicado que “viniendo del mundo de la formación me hace especial ilusión participar en esta actividad que tras tres años podemos considerar que se ha consolidado y ojalá en un tiempo podamos decir que llevamos 10, 12 o 15 ediciones. Esta experiencia es una formación fundamental aunque no esté en los temarios curriculares”.

En la misma línea, el director de la banda del Conservatorio, Javier Tapias, ha valorado el hecho de que “esta actividad permite abrir el Conservatorio a la ciudad y viceversa. Para nosotros es un orgullo trabajar mano a mano con profesionales y profesores de la Banda, a quienes les quiero dedicar el pasodoble “BandBer”, que escribí para la banda municipal de Berja de donde vengo, pero que al final es un homenaje a todos esos músicos que se han formado en sus pueblos, en sus ciudades”.

Detalles del repertorio

Se abrirá el concierto con ‘Bandber’ (pasodoble) de Javier Tapias Jiménez (Berja) que dirigirá a la banda. Tomará el relevo José Solá a la batuta con la recopilación y armonización de Ángel López Carreño (Santa Fe) a canciones populares de García Lorca como ‘La tarara’, ‘Zorongo’ o ‘Anda jaleo’, con la participación de la cantaora Ana Jiménez. De nuevo Tapias volverá con ‘De Profundis’ (suite) que incluye inspiraciones de distintos movimientos de palos del flamenco, contando con la cantante lírica Blanca Isabel Romera en algunos de ellos y con ‘Tierra del Sur’ de José Raúl Llanes (Riotinto).

De nuevo con José Solá se regresará al mundo de Lorca con la obra de Álvaro Cámara López (Bailén) ‘Un poeta en Nueva York’, impresiones sinfónicas basadas en el libro homónimo. Una obra que fue primer premio en el II Concurso Internacional de composición para banda de la Fundación Francisco Carvajal “Ciudad de Albolote”. La velada concluirá con el Himno de Andalucía de José del Castillo (música) y Blas Infante (letra).