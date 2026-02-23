La Junta celebra el 28F con más de un centenar de actividades en los espacios culturales de Andalucía

La Consejería de Cultura promueve el ciclo ‘Lecturas del 27’ con los clubes de lectura andaluces en las bibliotecas públicas provinciales

Del Pozo destaca que la programación, que incluye visitas y talleres familiares, aspira a “compartir la riqueza del patrimonio cultural andaluz”

La Consejería de Cultura y Deporte, que dirige Patricia del Pozo, celebra el Día de Andalucía con más de un centenar de actividades en los espacios culturales de la comunidad autónoma, entre las que destacan espectáculos de música y danza, proyecciones cinematográficas y visitas guiadas y teatralizadas, además de las lecturas públicas de autores de la Generación del 27 por parte de miembros de los clubes de lectura andaluces.

En concreto, la actividad ‘Lecturas 27’ rescatará los textos de autores como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Concha Méndez, Emilio Prados, María Zambrano, Luisa Carnés, Manuel Altolaguirre, Pedro Salinas y Jorge Guillén, entre otros. La propuesta tendrá lugar el miércoles 25, a las 19 horas, en la biblioteca de Jaén, y el jueves 26, a la misma hora, en los centros de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Huelva.

Además, se contará, a modo de prólogo, con la intervención de un autor que desvelará su particular mirada sobre la mítica generación poética. Entre ellos están Juan Cobos Wilkins (‘Qué raro que me llame Federico –Lorca, el asesinado inmortal–‘), María Rosal (‘La Generación del 27, entre la huella y el descubrimiento’), José Jurado (‘Lecturas y aprendizajes del 27’), Rosa Berbel (‘El 27 en la poesía andaluza actual’), Begoña M. Rueda (‘Cartas a Carmen Conde’) y Juanma Gil (‘Todos los 5 de junio de mi vida’).

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha avanzado este programa de actividades durante la visita que realizó a la jornada cultural en torno al 28-F que ha tenido lugar en el CEIP Calvo Sotelo de Sevilla, donde destacó que “el próximo sábado se cumplen 46 años de un día fundamental en la historia de Andalucía”, en el que los ciudadanos “dijeron que querían tener su propio gobierno para poder decidir sobre las cosas que nos afectan directamente y, lo que es más importante, se dijo desde el consenso, desde el acuerdo entre hombres y mujeres de distintos pueblos y ciudades”.

Museos y conjuntos culturales

Por su parte, los museos y conjuntos andaluces han programado una amplia variedad de actividades, con visitas teatralizadas al Enclave Arqueológico de Puente Tablas; un concierto lírico en el auditorio del museo del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra; y visitas guiadas a la Alcazaba de Almería y los Dólmenes de Antequera. Además, el Conjunto Arqueológico de Carmona propone un viaje a la época romana con el cuentacuentos ‘La leona de Carmo’; mientras que el Conjunto Arqueológico de Itálica organiza una visita guiada al teatro romano. Finalmente, en Baelo Claudia se ha organizado un taller familiar sobre la vida cotidiana en la sociedad andalusí.

En los museos se han programado talleres, como el dedicado a la cocina de las clases populares de al-Ándalus en el Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba y otro en torno a la exposición ‘Animales de ultratumba’ en el Museo Íbero de Jaén. También organizan talleres familiares el Museo de la Casa de los Tiros de Granada, en el de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, el Museo Arqueológico y Etnológico de Granada, y en los Museos de Cádiz y Jaén.

Además, se podrá disfrutar de exposiciones temporales, como la dedicada a José Caballero en el Museo de Huelva, con creaciones del artista en torno a la bandera de Andalucía; o la titulada ‘Andalucía. Paisaje y Poesía’ del Museo de Bellas Artes de Córdoba. La música forma también parte de la programación de los museos como el de Huelva y los de Bellas Artes de Córdoba y Granada, que ofrecerán conciertos; mientras que el de Almería presenta actividades dirigidas a público con diversidad funcional.

Entre las visitas guiadas, el Museo Arqueológico de Sevilla ha organizado una al Centro Logístico de Patrimonio Cultural el mismo 28-F. Además, el Centro Andaluz del Arte Contemporáneo (CAAC) acogerá una performance en torno a la instalación de al artista Donna Huanca y el Centro de Creación Contemporánea de Córdoba (C3A) un taller de danza contemporánea. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), por su parte, ha preparado en Sevilla una mesa redonda en torno a patrimonio andaluz y diseño contemporáneo, así como un taller de artesanía.

‘Misión Andalucía’ y el paisaje andaluz

También el Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) ha organizado propuestas en torno a la recién inaugurada exposición ‘Misión Andalucía’, que cartografía el paisaje andaluz de la mano de fotógrafos de prestigio de las ocho provincias. El centro ubicado en Almería ha preparado dos visitas guiadas el mismo 28 de febrero a la exposición, que está dedicada a la fotógrafa onubense María Clauss, que falleció en el accidente ferroviario de Adamuz.

En el ámbito de los archivos, se han programado jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas en el Archivo de la Real Chancillería de Granada, en el Archivo Histórico Provincial de Granada y en el Archivo General de Andalucía (AGA), que permitirán al público conocer tanto los espacios de trabajo como los principales fondos documentales custodiados por estas instituciones.

Estas actividades incluyen explicaciones sobre la función de los archivos, la importancia de la conservación del patrimonio documental, los procesos técnicos de organización y tratamiento de los documentos y el papel que desempeñan estas instituciones en la preservación de la historia de Andalucía. Además, el Archivo General de Andalucía ha programado la exposición ‘Cartel del 28 F’ que tendrá lugar entre hoy y el 27 de febrero.

Los Archivos Históricos Provinciales han incluido en su programación actividades de carácter online, concebidas como acciones de difusión y divulgación del patrimonio histórico y documental andaluz a través de medios digitales. Estas actuaciones permiten ampliar el alcance de la conmemoración del Día de Andalucía más allá del ámbito presencial, facilitando el acceso a los contenidos culturales a un público amplio y diverso, y reforzando el papel de las instituciones culturales como agentes de difusión del conocimiento y la memoria colectiva.

Desde el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico se ha programado una mesa redonda sobre el patrimonio andaluz y el diseño contemporáneo, y un taller práctico de artesanía. El Patronato de la Alhambra y Generalife ha programado con motivo del Día de Andalucía un concierto de guitarra en el Corral del Carbón, mientras que en el Teatro Alhambra se celebrará un espectáculo de danza contemporánea, del autor, coreógrafo e intérprete Fernando Hurtado, galardonado por la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía con el Premio de Honor 2025 por su contribución significativa a la danza en Andalucía.

Todas las actividades 28F, se pueden consultar en:

https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaydeporte/areas/cultura/museos-arte/programacion-actividades/paginas/actividades28febrero.html