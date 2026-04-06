El desempleo en Almería cae a mínimos de 2008, pero el 74,1 % de los parados carece de prestación social

El mercado laboral almeriense presenta una profunda contradicción: mientras el volumen de paro se reduce a niveles no registrados desde antes de la crisis financiera, la brecha de desprotección social sigue ensanchándose. Con 42.531 personas desempleadas al cierre de marzo, Almería registra un descenso interanual del 9,2 % (4.311 parados menos), en línea con la caída nacional y el retroceso andaluz del 9,89 %. Sin embargo, el informe elaborado por CCOO advierte de que el 74,1 % de las personas en situación de paro en la provincia no percibe ninguna prestación, el peor dato de toda Andalucía.

Tal como señala CCOO Almería, la evolución general confirma un dinamismo consistente tras haberse reducido el paro a la mitad en la última década. Aunque la variación mensual de marzo fue plana (-33 personas), la tendencia anual es sólida. La principal alerta provincial reside en el colectivo sin empleo anterior, que repuntó un 5 % (+270 personas). Este grupo concentra a jóvenes castigados por la falta de itinerarios formativos conectados con sectores que generan vacantes reales, como la construcción, las energías renovables o la logística portuaria.

En contraste con el paro, señala el sindicato, la afiliación a la Seguridad Social ha marcado un récord histórico absoluto al alcanzar los 343.458 cotizantes, lo que supone un incremento de 6.228 personas respecto al año anterior. Aproximadamente el 25,3 % de estos afiliados (85.573 personas en enero de 2026) son trabajadores de origen extranjero, evidenciando el peso estructural de la migración en la economía local. En este contexto, el inminente proceso de regularización extraordinaria del Gobierno (previsto entre abril y junio de 2026) permitirá visibilizar miles de relaciones laborales que ya operan sin contrato en los invernaderos y el sector de cuidados. Desde el sindicato se advierte de que, sin un refuerzo paralelo de la Inspección de Trabajo, el impacto de esta regularización para frenar la explotación será limitado.





No obstante, para CCOO Almería la distancia entre los indicadores macroeconómicos y la realidad de la clase trabajadora se refleja en la alta conflictividad y precariedad actual. El sector agroalimentario bate récords de facturación, pero el convenio provincial del manipulado hortofrutícola. permanece bloqueado desde su vencimiento el 31 de diciembre de 2024. La patronal (COEXPHAL, ECOHAL y ASEMPAL-Agricultura) se resiste a aplicar subidas salariales superiores al SMI, pese a los recientes intentos de mediación de la Junta de Andalucía a través del CARL y el Sercla. Esta situación se agrava en una comunidad donde el 57,33 % de los contratos firmados en marzo fueron temporales, una rotación que impacta directamente en las campañas del manipulado.

A este escenario, lamenta CCOO, se suma el retraso en el control efectivo de la jornada laboral. El reciente dictamen desfavorable del Consejo de Estado al decreto de registro horario digital, basado en dudas jurídicas y en un impacto económico cifrado en 867 millones de euros, paraliza una herramienta vital. Su aplazamiento deja desprotegidos a miles de trabajadores almerienses expuestos a jornadas de diez o doce horas sin un control inalterable.

Finalmente, desde CCOO Almería se exige el desbloqueo del convenio del manipulado, la aprobación definitiva del registro horario digital y un refuerzo urgente de la cobertura por desempleo. Los microdatos de la EPA del cuarto trimestre revelan que 42.433 de las 57.200 personas contabilizadas como desempleadas carecen de red de seguridad. Este 74,1 % de desprotección sitúa a Almería a enorme distancia de la media andaluza (62,7 %) y en el extremo opuesto de Huelva (39,4 %), resumiendo la gran contradicción del mercado laboral de la provincia.