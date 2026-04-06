ASHAL cifra en un 69% la ocupación media en Semana Santa con picos del 90% en Almería capital

El sector mejora las previsiones iniciales gracias a las reservas de última hora y la buena climatología; la hostelería registra una alta actividad en del centro de la ciudad

La Semana Santa ha finalizado en Almería con un balance positivo para el sector hostelero y hotelero, alcanzando una ocupación media del 69% en la capital, con picos que llegaron al 90% durante Jueves y Viernes Santo, e incluso en algunos establecimientos también en la jornada del sábado.

Desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) se destaca que estos datos han permitido superar las expectativas iniciales, que partían de niveles bajos de reservas. La evolución favorable se ha sustentado principalmente en el comportamiento de las reservas de última hora y el buen tiempo, que han terminado por dinamizar la ocupación en los días clave.

Por zonas, los hoteles del centro de la ciudad han sido los que han registrado mejores resultados, con ocupaciones medias superiores al 75% durante toda la Semana Santa, en línea con la elevada actividad que han experimentado bares y restaurantes, tanto en terrazas como en el interior de los establecimientos, especialmente en los días de mayor afluencia.

En un segundo nivel se sitúan los hoteles ubicados en la Avenida del Mediterráneo, con una ocupación media cercana al 60% en el conjunto del periodo, aunque también alcanzaron cifras elevadas durante las jornadas centrales.

Por su parte, el destino vacacional de El Toyo ha presentado un comportamiento más contenido, con establecimientos que no han superado el 40% de ocupación, reflejando una menor incidencia del turismo de Semana Santa en esta zona.

En el conjunto de la provincia, los datos muestran un mejor comportamiento en determinados enclaves turísticos. Almerimar ha alcanzado una ocupación media del 75% durante toda la Semana Santa, mientras que el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, con especial referencia a San José, ha registrado en torno al 76%. En Carboneras, los días centrales (del 2 al 5 de abril) han alcanzado una ocupación media de en torno al 80% en tanto que en los días no festivos no ha habido unos niveles de ocupacion reseñables.

Desde ASHAL se valora especialmente el dinamismo registrado en la capital, donde la combinación de una oferta cultural consolidada, con procesiones de creciente atractivo, y la respuesta del turismo de proximidad han contribuido a sostener la actividad.