La Seguridad Social alcanza la mayor cifra registrada con 343.458 afiliados en Almería y el paro desciende en 33 personas durante marzo

La cifra total de personas desempleadas durante el pasado mes se sitúa en 42.531

Se trata del dato más bajo de parados en un mes de marzo desde el año 2008

En comparación con los datos de hace un año, hay registrados en Almería -4.311 parados menos, lo que supone un descenso del -9,20%

La afiliación a la Seguridad Social alcanza la cifra más alta con 343.458 trabajadores afiliados

En el mes de marzo, la tasa de contratación indefinida se ha situado en el 55,53% del total de contratos suscritos en el año

La cantidad total que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha destinado a la protección de personas desempleadas en Almería ha sido de 38,43 millones de euros, que han beneficiado a un total de 25.642 personas

El número de personas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Almería, al finalizar el mes de marzo, disminuye en 33 personas, en relación con el mes de febrero de 2026 (-0,08%); situándose la cifra total de personas desempleadas en 42.531.

Esta cifra de parados es la más baja registrada en un mes de marzo desde el año 2008, cuando se registraron 32.729 personas desempleadas. Si tenemos en cuenta los datos interanuales, hay hoy -4.311 personas en el desempleo menos que en marzo de 2025, es decir hace exactamente un año, lo que supone un descenso del -9,20%.

Por sexos, el paro masculino se ha situado en marzo en 17.577 hombres en paro, mientras que el total de mujeres desempleadas fue de 24.954. Por edades, la cifra del paro juvenil, es decir, de menores de 25 años, es de 3.934 parados. Entre los mayores de 25 años el número de desempleados es de 38.597. Del total de desempleados, 8.496 son ciudadanos extranjeros.

El paro por sectores

Por sectores económicos, el paro registrado desciende en los sectores de construcción (-163), servicios (-125) e industria (-47). Sin embargo, aumenta en el sector de colectivo sin empleo anterior (270) y agricultura (32).

La estructura por sectores del paro en la provincia de Almería es la siguiente: sector servicios 27.877 parados, colectivo sin empleo anterior 5.541, construcción 3.557, agricultura 3.816 e industria 1.740.

Contratos firmados

El número total de contratos registrados durante el mes de marzo en Almería ha sido de 19.565, lo que suponen 2.290 contratos más que en el mes de febrero

(13,26%) y 3.224 contratos más que en el mes de marzo de 2025 (19,73%).

Del total de contratos,11.500 se han suscrito en el sector servicios, 5.935 en la agricultura, 1.368 en la construcción y 762 en la industria. Los contratos que han suscrito ciudadanos extranjeros son 8.824.

En lo que va de año se han suscrito en Almería 53.716 contratos, de los que 29.829 (55,53%) han sido indefinidos y el resto, 23.887 (44,47%) de carácter temporal.

Prestaciones por desempleo (datos de febrero 2026)

El número de personas beneficiarias de la protección que otorga el sistema de prestaciones por desempleo financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Almería durante el mes de febrero fue de 25.642.

De este total, 15.116 percibieron prestación contributiva por desempleo, 9.255 subsidio por desempleo, 16 renta activa de inserción y 1.255 subsidio de eventuales agrarios.

Los ciudadanos extranjeros que perciben alguna prestación por desempleo ascienden a 7.365, lo que representa el 4% del total nacional. De ellos, 5.737 son de países no comunitarios y 1.628 de países comunitarios.

La cantidad total que el SEPE ha destinado a financiar las prestaciones por desempleo en el mes de febrero en Almería asciende a 38,43 millones de euros. Por otra parte, la cuantía media de la prestación contributiva percibida por beneficiario es de 1.011,4 euros al mes, y el plazo medio de reconocimiento de la prestación de 2,25 días.

Afiliación a la Seguridad Social

La afiliación media del mes de marzo ha sido de 343.458 trabajadores afiliados, lo que supone un aumento de 3.070 afiliados respecto a febrero (0,90%). En términos interanuales, hay hoy 6.228 afiliados más que hace un año, es decir, en marzo de 2025, lo que porcentualmente es un 1,85% más. Esta cifra de afiliación es la más alta registrada en Almería en toda la serie histórica, superando el dato que se había alcanzado en el mes de diciembre de 2025.

En la actualidad, en Almería se encuentran afiliados en el Régimen General 278.898 trabajadores, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 63.870, y en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, 691.

Del total de trabajadores afiliados al Régimen General de la Seguridad Social, 57.277 trabajadores están afiliados al Sistema Especial Agrario y 2.263 al Sistema Especial para Empleados del Hogar. En cuanto a la afiliación de extranjeros, según los últimos datos del mes de febrero de 2026, se registraron en Almería 86.393 ciudadanos extranjeros afiliados a la Seguridad Social. Esta cifra representa un 25,38 % sobre el número total de personas afiliadas en la provincia registrado en el mes de febrero (340.388).

Los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Almería son 56.390 hombres y 30.003 mujeres. Por otra parte, 68.872 son nacionales de países no comunitarios y 17.520 nacionales de países comunitarios.

Por sectores, 40.996 están afiliados al Sistema Especial Agrario, 35.737 al Régimen General, 8.699 son autónomos, 896 están afiliados al Sistema Especial de Trabajadores del Hogar y 64 al Régimen del Mar.