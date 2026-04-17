El Hospital Universitario Torrecárdenas redefine la comprensión de la tuberculosis en Almeríaen una investigación

El estudio internacional, basado en análisis genómico de más de 20 años, revela que muchos casos no se deben a transmisión reciente

El Hospital Universitario Torrecárdenas ha participado en un estudio internacional que,a partir del análisis genómico de los casos diagnosticados de tuberculosis durante más de dos décadas, aporta nuevos avances en la comprensión de esta patología en la provincia de Almería. La investigación, publicada en la revista científica Eurosurveillance, ha analizado un total de 1.886 casos de tuberculosis diagnosticados entre los años 2003 y 2024 en la provincia, mediante técnicas avanzadas de secuenciación del genoma del Mycobacterium tuberculosis, lo que ha permitido estudiar en profundidad los patrones de transmisión de la enfermedad.

Los resultados del estudio suponen un avance significativo en el conocimiento de esta patología, ya que evidencian que el crecimiento de los casos agrupados no se debe únicamente a la transmisión reciente entre personas, como se consideraba tradicionalmente. El análisis revela que una parte importante de los nuevos diagnósticos está relacionada con la reactivación de infecciones adquiridas en el pasado o con retrasos en el diagnóstico, así como con fases subclínicas prolongadas de la enfermedad.

En este sentido, el trabajo muestra que la transmisión activa explica aproximadamente dos tercios de los nuevos agrupamientos recientes de casos, mientras que en los clusters ya existentes su peso se reduce a alrededor de un tercio, lo que pone de manifiesto la necesidad de abordar la enfermedad desde una perspectiva más amplia e individualizada.

Refuerzo de la detección precoz

Este enfoque ha sido posible gracias a la integración de datos genómicos con información clínica y epidemiológica, lo que permite identificar con mayor precisión el origen de cada caso y adaptar las medidas de control a las características específicas de cada situación. Entre las principales implicaciones para la salud pública se encuentran el refuerzo de la detección precoz, la mejora de los estudios de contactos, la optimización de los tratamientos preventivos y la intensificación de la búsqueda activa de casos no diagnosticados.

El estudio se enmarca en el programa de prevención y control de la tuberculosis en Almería, desarrollado mediante un modelo de trabajo multidisciplinar en el que participan profesionales de microbiología, medicina preventiva, epidemiología y atención clínica. En este contexto, el Hospital Universitario Torrecárdenas ha desempeñado un papel relevante en el análisis microbiológico y en la interpretación de los resultados, contribuyendo al avance del conocimiento científico y a la mejora de las estrategias de control de la enfermedad.

Asimismo, la investigación pone de relieve la complejidad epidemiológica de la tuberculosis en la provincia, caracterizada por factores sociodemográficos específicos y una mayor incidencia en comparación con otras zonas, lo que hace necesario continuar reforzando las estrategias de vigilancia y control.