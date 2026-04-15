El Ejido entrega 24 distinciones SICTED y el Premio al Mérito Turístico a ‘Golf Almerimar’

Se reconoce el compromiso del tejido empresarial con la calidad, la sostenibilidad y la excelencia turística, con una mejora continua en los servicios que prestan a turistas y visitantes

El Ejido avanza hacia el nuevo Sistema de Sostenibilidad Turística Integral (SSTI) y se sitúa cuarto de Andalucía con 97 empresas adheridas y 57 empresas certificadas SICTED de 20 sectores turísticos

Se ha entregado el Premio a ‘Golf Almerimar’ por ‘su contribución al desarrollo del sector y la desestacionalización del destino’ y se ha proyectado el video promocional ‘El Ejido y Tú, por algo será’

El Ayuntamiento de El Ejido ha celebrado hoy el acto de entrega de Distinciones SICTED, en el que un total de 24 empresas turísticas del municipio renuevan su certificación de calidad, de las 57 empresas actualmente distinguidas dentro de este sistema.

El alcalde, Francisco Góngora; la edil de Turismo, María Herminia Padial, junto al delegado territorial de Turismo, Juan José Alonso; la diputada delegada Especial de Turismo y Patrimonio Histórico, María José Herrada y empresas del sector, han participado en este acto en el que también se ha presentado un nuevo video promocional y se ha hecho entrega del Premio al Mérito Turístico.

Como se ha detallado, el Proyecto SICTED, promovido por la Secretaría de Estado de Turismo, inicia una nueva etapa bajo el paraguas de SEGITTUR, en el marco de una profunda transformación orientada a reforzar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del sector turístico.

Actualmente, el programa atraviesa un periodo de transición que implica cambios en imagen corporativa, procedimientos, plataformas de trabajo, formación, asesoramiento y concienciación, con el objetivo de adaptar a las empresas turísticas a un modelo de gestión más responsable y sostenible.

Esta evolución dará lugar al nuevo Sistema de Sostenibilidad Turística Integral (SSTI), una herramienta concebida para mejorar la competitividad de profesionales, destinos y empresas turísticas, integrando calidad, sostenibilidad y transformación digital, y alineándose con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Góngora ha indicado que “la transformación de SICTED a SSTI supone además un paso decisivo para convertir al tejido empresarial turístico local en un ecosistema de empresas inteligentes, aprovechando que El Ejido forma ya parte de la red nacional de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), integrada por 180 destinos en España”.

Sobre el Premio al Mérito Turístico, el alcalde ha destacado que “este galardón pone en valor la calidad y diversidad de la oferta turística complementaria de El Ejido, basada en el respeto al medio ambiente, la sostenibilidad y la desestacionalización. Golf Almerimar constituye un ejemplo emblemático gracias a su campo de 27 hoyos diseñado por Gary Player, único en la provincia con esta configuración”, ha explicado el alcalde.

Por su parte, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha explicado que «si algo define hoy al turismo, es que la calidad no puede entenderse sin sostenibilidad. Apostar por un destino de calidad es apostar por un modelo responsable, equilibrado, que cuida de su entorno, de su identidad y sobre todo de su futuro, y es así como lo entendemos desde nuestra administración. Y en ese camino, El Ejido está demostrando que es un referente». «Además este compromiso con la calidad no es algo reciente. El Ejido forma parte del proyecto SICTED desde el año 2015, consolidando una trayectoria constante de mejora. Actualmente cuenta con 96 empresas adheridas y 57 distinguidas con el sello de calidad turística».

El Ejido se sitúa actualmente en el cuarto puesto en Andalucía en el ranking de empresas distinguidas, un dato que demuestra el esfuerzo colectivo y el compromiso del conjunto del sector.

La diputada de Turismo, María José Herrada, ha señalado que “el sistema SICTED refleja el trabajo de empresas y profesionales que contribuyen a ofrecer una experiencia turística organizada y adaptada”, y ha subrayado que “la coordinación entre administraciones y el sector, junto a la mejora continua, permiten avanzar en la competitividad del destino”, en referencia a la evolución del programa y su adaptación a nuevos modelos de sostenibilidad turística.

El periodo transitorio culminará en diciembre del próximo año, manteniéndose durante todo este proceso la financiación íntegra del proyecto por parte del Ayuntamiento.

Compromiso con la excelencia turística

El distintivo SICTED acredita el compromiso de calidad de las empresas ejidenses con la mejora continua en los servicios que prestan a turistas y visitantes. “Se trata de un reconocimiento colectivo que contribuye a homogeneizar la calidad de establecimientos y servicios turísticos, fortaleciendo la imagen de El Ejido como destino comprometido con la excelencia”, ha indicado Padial.

El municipio participa en este proyecto desde 2015 y cuenta actualmente con 97 empresas adheridas, pertenecientes a cerca de 20 sectores turísticos distintos, entre ellos alojamientos, agencias de viaje, bares, cafeterías, restaurantes, comercios, turismo activo, turismo industrial, bienestar, playas, museos, campos de golf y oficinas de turismo.

De estas 97 empresas adheridas, 57 ya están certificadas, situando a El Ejido en el cuarto puesto de Andalucía en número de empresas distinguidas, solo por detrás de ciudades como Málaga o Sevilla.

El esfuerzo conjunto del tejido empresarial y del Ayuntamiento ha permitido además que El Ejido haya sido finalista en los Premios SICTED entre 2017 y 2021, gracias a diversos proyectos de mejora impulsados desde las mesas de trabajo, sesiones formativas y consejos de turismo.

La acreditación SICTED permite a las empresas diferenciarse competitivamente mediante su compromiso con la mejora continua, repercutiendo positivamente en su organización interna, funcionamiento y cualificación del personal.

Desde el Ayuntamiento, uno de nuestros objetivos prioritarios es seguir promocionando a estas empresas en ferias, congresos, encuentros profesionales y campañas impulsadas por la Concejalía de Turismo, además de darles visibilidad a través de la web turística municipal, redes sociales, vídeos promocionales y acciones específicas de difusión.

Con la implantación del SICTED en la mayor parte de sectores empresariales, se pretende obtener una calidad homogénea en establecimientos y servicios turísticos; intentando satisfacer a nuestros turistas y a los clientes, para fomentar la fidelización de los consumidores, a la vez que incrementar la implicación y participación con el tejido empresarial.

Premio al Mérito Turístico 2026 para Golf Almerimar

En el transcurso del acto también se ha proyectado el video promocional ‘El Ejido y Tú, por algo será’ y se ha hecho entrega del Premio al Mérito Turístico de El Ejido 2026 a Golf Almerimar, en reconocimiento a su destacada contribución al desarrollo turístico del municipio, que ha recogido Juan Parrón.

El complejo, integrado junto a su Casa Club y el Hotel Golf Almerimar 5 estrellas, atrae durante todo el año a turistas nacionales e internacionales de alto poder adquisitivo, generando empleo y dinamismo económico. Durante otoño, invierno y primavera recibe especialmente visitantes procedentes de Escandinavia y Centroeuropa, de países como Dinamarca, Suecia, Reino Unido y Alemania, contribuyendo de forma decisiva a la desestacionalización del destino. Un premio que ha recogido Juan Parrón, director de Golf Almerimar.

Con este acto, se reafirma la apuesta por un modelo turístico sostenible, competitivo e innovador, que sitúa a la calidad como eje central del desarrollo del destino.