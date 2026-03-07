El encarecimiento del mercado residencial se ha intensificado con tasas superiores al 10% en los dos últimos años

Nuevo informe estadístico en materia de vivienda ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística. El organismo oficial arroja luz sobre el mercado y aporta datos nacionales sobre la evolución del precio de la vivienda en España durante el cuarto trimestre del año.



Desde el portal inmobiliario pisos.com, su director de Estudios, Ferran Font, destaca que “el precio de la vivienda en España continúa acelerándose al cierre de 2025”. “Aunque el encarecimiento del mercado residencial se mantiene de forma ininterrumpida desde 2014, ha sido especialmente en los dos últimos años cuando el crecimiento se ha intensificado, con tasas superiores al 10%. Con el cierre de 2025, nos encontramos ante un escenario de incrementos a ritmos récord, hasta el punto de que el valor de la vivienda ya se sitúa en niveles no vistos ni siquiera durante los años de la burbuja inmobiliaria”.



“Estos aumentos se reflejan tanto en la vivienda nueva como en la de segunda mano, con subidas del 11,9% y del 13,1%, respectivamente, lo que confirma que la presión de la demanda se extiende a todo el mercado residencial”, indica Font.



La heterogeneidad territorial sigue siendo una característica estructural de esta estadística desde el inicio de la recuperación en 2015. Aunque persisten diferencias relevantes entre comunidades autónomas, en todas ellas comprar una vivienda es hoy claramente más caro que hace un año. Encabezan los incrementos Castilla y León y Aragón, con subidas cercanas al 15%, si bien resulta significativo que en todas las regiones los precios crezcan por encima del 10%.



Ferran Font hace balance y resume así la evolución del precio medio de la vivienda en España: “Nos encontramos ante un mercado especialmente dinámico, impulsado por una demanda cada vez más activa, una oferta incapaz de responder al ritmo necesario y un contexto de tipos de interés que se va moderando progresivamente. En este escenario, las previsiones de incrementos de precios se están cumpliendo. A corto plazo, es difícil anticipar un cambio de tendencia, ya que ninguno de estos tres factores —demanda, oferta y condiciones financieras— parece que vaya a experimentar variaciones significativas en los próximos meses”.