El precio de la vivienda registra su mayor subida desde 2007 mientras el precio medio de las hipotecas cae un 6% 

El precio de la vivienda en España se encareció de media un 12,7% en 2025, la mayor subida registrada desde 2007, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este aumento de dos dígitos, el mercado residencial encadena doce años consecutivos de incrementos y acentúa el alza ya registrada en 2024, cuando el precio de la vivienda subió un 8,4%.

Para Ricard Garriga, CEO y cofundador Trioteca, compañía líder en búsqueda y contratación digital de hipotecas gratuita, los datos confirman una tendencia que el sector lleva meses observando. “No es ninguna sorpresa. Los precios de la vivienda llevan tiempo subiendo con mucha fuerza. Lo que estamos viendo en las estadísticas es básicamente lo mismo que vemos cada día en el mercado”, explica, aludiendo como causa a la escasez estructural de oferta frente a una demanda sostenida.

Sorpaso en el encarecimiento de segunda mano

Por tipología, la vivienda de segunda mano se encareció un 12,9% de media anual en 2025, mientras que la vivienda nueva subió un 11,3%. En ambos casos se trata de los mayores incrementos registrados en los últimos 18 años, desde que comenzó la serie estadística actual.Garriga destaca que este diferencial es especialmente significativo porque rompe parcialmente con la lógica habitual del mercado. “Es un pequeño gran detalle que la vivienda de segunda mano suba más que la nueva”, señala. “La vivienda nueva ya partía de precios más altos, por lo que su capacidad de subida es menor. Aun así, estamos hablando de aumentos muy elevados en ambos segmentos” apunta el cofundador de la Asociación Española de Brókeres Hipotecarios.

Los precios suben, pero el interés medio de las hipotecas baja

Para Trioteca, uno de los datos que más llama la atención en la evolución del mercado es que el fuerte incremento de precios no ha coincidido con una caída en la actividad hipotecaria, pero sí en su coste medio.

Según explica Garriga, mientras el índice del precio de la vivienda sube cerca de un 13% interanual, el tipo de interés medio de las hipotecas concedidas ha caído alrededor de un 6,1%. “La tendencia es clarísima, los precios suben, pero en las hipotecas bajan”, resume.El cofundador de Trioteca explica que este comportamiento se explica en parte por la evolución de los tipos hipotecarios. “Cuando las hipotecas, especialmente las fijas, se abaratan, se acelera la compraventa de viviendas y eso empuja los precios al alza”, señala. En el caso de Trioteca, además, el predominio del tipo fijo es prácticamente total. “Casi el 98% de las hipotecas que gestionamos son a tipo fijo, y son precisamente las que marcan la tendencia del mercado”, apunta.

El mercado podría enfriarse en 2026

Con este resultado, el precio de la vivienda acumula ya 43 trimestres consecutivos de incrementos, según el INE, que elabora su índice a partir de alrededor del 95% de las compraventas registradas. De cara a los próximos meses, el CEO de Trioteca anticipa un posible cambio de ritmo en el mercado, ligado a la evolución de los tipos de interés.“Ya estamos viendo cómo algunos bancos empiezan a subir ligeramente los precios de las hipotecas fijas respecto a los que teníamos en febrero”, explica Garriga. Si esta tendencia continúa, añade, podría haber movimientos en la política monetaria del Banco Central Europeo antes del verano.“Si las hipotecas fijas se encarecen, es probable que las compraventas se desaceleren. Eso no significa que los precios vayan a bajar, pero sí que es posible que suban menos que ese 12,9% que hemos visto en 2025”, concluye.