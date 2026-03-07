Sólo el 7% de las empresas inmobiliarias en España están dirigidas por mujeres

En un sector como el inmobiliario, tradicionalmente dominado por hombres, es realmente excepcional encontrar un equipo directivo formado en su totalidad por mujeres. Cuando apenas faltan dos días para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en España sólo el 7% de las empresas del sector real estate están dirigidas por mujeres. Si se analiza el indicador al sector de las startups inmobiliarias, la presencia femenina en cargos directivos es todavía más baja: alrededor del 3%.

En este contexto, Inviertis, la principal plataforma tecnológica para la inversión inmobiliaria de España en viviendas ya alquiladas, demuestra que el liderazgo femenino puede ser innovador, eficiente y altamente rentable. Y es que la compañía está dirigida por tres mujeres desde que naciera en el 2019. Un equipo con perfiles complementarios (Operaciones, Ventas, Marketing y Tecnología) que demuestra que la diversidad es sinónimo de robustez estratégica. Las directivas forman parte de GRI Institute, red mundial de líderes estratégicos del sector inmobiliario e infraestructura.

Rebeca Pérez, CEO y fundadora, lidera la estrategia y el crecimiento global de la compañía. Graduada en ADE y con formación en Innovación, ha impulsado su consolidación con un crecimiento exponencial en facturación y expansión de cartera, posicionándola como referente en inversión inmobiliaria digital.Bajo su liderazgo, la compañía ha conseguido colaboraciones estratégicas con grandes players del sector como Hipoges, Tempore Properties, Testa Residencial, Anticipa Real Estate y MACC Residencial. También ha ganado premios como ‘Mujer Emprendedora’ y ‘Propel by Mipim’, a nivel europeo. Rebeca es también profesora y experta en IA en programas de máster, jurado en premios relevantes del sector y speaker habitual en eventos y congresos de real estate.

Patricia Torres, directora de Marketing con 15 años de experiencia en Publicidad y Real Estate, ha llevado a la marca hasta alcanzar un Heat Score del 80%, fortaleciendo su visibilidad y posicionamiento en medios de primer nivel. Además, ha incrementado en más de un 30% la base de datos de inversores activos e informados. Y en el último año ha desarrollado nuevas líneas de negocio, que en su primer año ya representan un 8% de la facturación total. También se encarga de optimizar y estandarizar procesos para mejorar la escalabilidad del negocio y promueve la transparencia y la educación financiera, acercando la inversión inmobiliaria a nuevos perfiles de inversores.

Violeta Grau, directora de Ventas con un sólido historial en estrategia comercial, desarrollo de negocio y negociación de alianzas de alto impacto. En su rol al frente del área comercial de Inviertis, dirige la estrategia de ventas y la gestión de relaciones con fondos, inversores institucionales y carteras clave para la empresa.Gracias a su visión estratégica y capacidad de ejecución, ha sido pieza clave en la consolidación de acuerdos comerciales que han impulsado el crecimiento sostenible, aumentado la gestión de activos y mejorado la rotación de cartera, contribuyendo directamente a los hitos de expansión y resultados de la compañía.

La empresa afianza su crecimiento tras un 2025 de récord

En este contexto, Inviertis cerró 2025 con cifras récord en su trayectoria que la consolidan como referente en el mercado español de propiedades en rentabilidad. La compañía gestionó activos valorados en 80 millones de euros, un crecimiento del 5,25% con respecto al 2024, y registró un EBITDA positivo del 12% interanual.La plataforma consiguió captar la atención de más de 22.000 inversores, incrementando en un 30% el número de usuarios activos e informados en su base de datos respecto al año anterior. En el pasado año la compañía llevó a cabo un notable crecimiento de sus servicios con la consolidación de la gestión de alquileres, así como ampliando su cartera de activos de gran volumen un 7%. Además, Inviertis cuenta con producto para inversores institucionales en exclusiva como edificios y hoteles.