El Encuentro Vecinal regresa este sábado al Palacio de Congresos de El Toyo con medio centenar de asociaciones participantes

El concejal de Integración, Participación y Distritos, Oscar Bleda, presenta el programa de actividades de este año, “una oportunidad para fortalecer los lazos de colaboración entre la ciudadanía y el Ayuntamiento”

Desde las 10.00 hasta las 17.00 horas los asistentes podrán disfrutar de exposiciones, actuaciones y actividades lúdicas protagonizadas por los colectivos vecinales

El Palacio de Exposiciones y Congresos ‘Cabo de Gata – Ciudad de Almería’ de El Toyo volverá a ser el escenario, este sábado 18 de octubre, del tradicional Encuentro Vecinal “tras el rotundo éxito del año anterior”. Así lo ha anunciado en rueda de prensa el concejal de Integración, Participación y Distritos, Oscar Bleda, animando a la ciudadanía “a participar en este evento que reúne anualmente a más de medio centenar de asociaciones y colectivos de la ciudad ofreciendo la posibilidad de conocer de primera mano la labor representativa de los colectivos vecinales y su trabajo diario en beneficio de los barrios”. Asociaciones reunidas, en este caso, en una jornada de convivencia y disfrute, con actividades lúdicas para pequeños y mayores, convertida además en “punto de encuentro para intercambiar y conocer otras formas de trabajar, de organizarse, actividades e iniciativas que se hacen en los diferentes barrios de la ciudad”, ha explicado el edil.

“Será una ocasión especial para poner en valor la contribución esencial que los vecinos realizan cada día en sus barrios, con sus iniciativas, esfuerzo y compromiso con el bien común, que no es otro que Almería sea cada día una ciudad mejor para vivir”, ha dicho Bleda, quien ha adelantado que durante la jornada se han programado diferentes actividades, exposiciones, música y una gran paella que podrán disfrutar todos los asistentes.

Acciones de mejora

El Ayuntamiento de Almería, como promotor de este encuentro, contará también con un espacio expositivo que servirá de escaparate para mostrar a todos los vecinos algunas de las actuaciones y acciones que se están llevando a cabo desde el ámbito municipal para mejorar la calidad de vida de los almerienses. Así, Bleda ha avanzado como los asistentes podrán conocer los proyectos que se están llevando a cabo desde el Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte o las novedades en la gestión de residuos urbanos en el municipio. “Para que la información llegue al máximo número de vecinos posibles se van a realizar ponencias y ejemplos prácticos durante la jornada”, ha trasladado el concejal.

Igualmente, desde el Área de Seguridad y Función Pública en colaboración con la Policía Local y los Bomberos de Almería se van a trasladar consejos de seguridad ciudadana y prevención para saber actuar ante situaciones de emergencia.

El Encuentro Vecinal va a ser aprovechado también para que las asociaciones cuenten con un espacio expositivo en el que exponer y mostrar el trabajo, las acciones y actividades que cada una hace en sus barrios y centros vecinales. “Además, a lo largo del día contaremos con numerosas actuaciones especiales de vecinos, que aprovecharán este espacio de encuentro para mostrar su arte”, ha añadido Bleda.

Programa de actividades

El Encuentro se celebrará desde las 10.00 horas y hasta las 17.00 horas, aproximadamente. A primera hora se concentran, dentro del programa, actividades para los más pequeños, “con animación infantil, talleres de sostenibilidad y la colaboración de Atende, que desarrollará actividades intergeneracionales en las que también participarán nuestros mayores”.

La edición de este año contará, “un año más y gracias a la gran acogida del año anterior”, con la colaboración y participación del Club de Vehículos Antiguos de Almería, instalando en el recinto de Congresos una exposición del parque móvil de época que atesoran los propietarios que participan de este colectivo.

Como colofón a esta jornada, los asistentes podrán degustar una gran paella y disfrutar de una actuación musical en directo con versiones de canciones de los años 80 y 90, así como las más actuales.

“El Encuentro Vecinal mejora y crece cada año pero continúa con el mismo espíritu desde su nacimiento: ser un fiel reflejo del compromiso y la implicación del tejido vecinal almeriense y una oportunidad más para fortalecer los lazos de colaboración entre la ciudadanía y el ayuntamiento, fomentando la participación activa de nuestros vecinos y escuchando las demandas y necesidades de los almerienses para construir, entre todos, una Almería moderna e inclusiva”, ha añadido.

La entrada, como ha concluido Óscar Bleda, es libre hasta completar aforo y se facilitará transporte para los asistentes desde distintos puntos del municipio. “Os esperamos a todos los almerienses el próximo sábado en el Palacio de Congresos de El Toyo para vivir una jornada de convivencia vecinal, amistad y cercanía”, ha finalizado.