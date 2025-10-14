La Junta mantendrá en 2026 su apoyo económico ala Red Internacional de Universidades Lectoras

El secretario general de Investigación e Innovación de la Consejería

de Universidad ha participado en la UAL en la apertura del VIII

Congreso Internacional RIUL ‘Lecturas del Mediterráneo’

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación seguirá respaldando

económicamente en el ejercicio 2026 la participación del sistema público de educación

superior de Andalucía en la Red Internacional de Universidades Lectoras (RIUL). Así

lo ha puesto de manifiesto el secretario general de Investigación e Innovación, Antonio

Posadas, durante la apertura del VIII Congreso Internacional RIUL ‘Lecturas del

Mediterráneo: Ciencia, Arte, Educación y Humanidades Azules’, que se celebra este

martes y miércoles en la Universidad de Almería (UAL).

Este apoyo se volverá a articular a través de una subvención de 10.000 euros

contemplada en los presupuestos de la Consejería de Universidad para 2026 con

destino a la UAL, que es la responsable de coordinar la presencia andaluza en esta

plataforma de carácter internacional. La RIUL cuenta con 46 universidades adheridas,

con el objetivo de potenciar el papel de la lectura y la escritura, no solo como

herramientas de trabajo –la llamada alfabetización académica–, sino como vehículo de

promoción integral del estudiante universitario. Esos fondos se destinarán a sufragar

las actuaciones de la UAL derivadas de esa representación. Posadas, además, ha

anunciado que este año habrá convocatoria de proyectos de investigación

fundamental junto a proyectos de investigación aplicada y, por tanto, las Humanidades

y las Letras van a tener doble oportunidad de financiación para sus proyectos.

Asimismo, durante su intervención en este congreso, ha destacado la importancia de

las ciencias y la investigación en el aprovechamiento de los recursos y la

sostenibilidad integral, toda vez que ha apuntado a la labor investigadora como motor

de cambio y el pilar fundamental sobre el que sustentar la Andalucía del futuro. En

este sentido, ha destacado la lectura “es una herramienta fundamental” para la

investigación, ya que “permite acceder a los conocimientos previos, leer lo que otros

han descubierto e identificar vacíos de conocimiento o nuevas problemáticas”.

Además, ha apostillado, “está en la base de la transferencia del conocimiento” y

“alimenta el proceso innovador al inspirar nuevas ideas”.

Igualmente, el secretario general de Investigación e Innovación ha puesto en valor el

compromiso del Gobierno andaluz con el fortalecimiento de la ciencia y el sistema

regional de innovación, “dotándolo de medios y generando las condiciones óptimas

para situarlo a la vanguardia”. De este modo, desde un punto de vista normativo, se ha

referido a la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para

Andalucía (ACTIVA), actualmente en el Consejo Consultivo, mientras que en el ámbito

de la investigación ha destacado la convocatoria de nuevo este año de las ayudas por

valor de 25 millones de euros para impulsar proyectos de I+D en Andalucía, incentivos

dirigidos a universidades andaluzas y a organismos, centros, institutos o fundaciones

de I+D+I y de innovación públicos o privados.

Asimismo, ha destacado la importancia del talento para seguir avanzando en la tarea

investigadora, para lo que la Consejería de Universidad ha destinado una partida de

38 millones de euros dedicados a contratación laboral universitaria mediante contratos

predoctorales, postdoctorales y la captación de perfiles más prestigiosos a nivel

internacional a través de Emergia. Del mismo modo, ha puesto de relieve los 68,5

millones destinados al apoyo a las unidades de excelencia, a la labor de los campus

de excelencia y a equipamiento científico.

Posadas se ha referido igualmente a la transferencia de conocimiento, con 4 millones

financiados mediante el nuevo programa marco FEDER 2022-2027 Andalucía, cuantía

destinada a favorecer las actividades de las Oficinas de Transferencia de

Conocimiento (OTC), antiguas OTRIS, y a la iniciativa ‘InnovAndalucía’, que aglutina

seis programa de incentivos dotados con 59 millones de euros para promover la

innovación empresarial y tecnológica en sectores estratégicos para Andalucía,

contemplando así ayudas para clústeres de innovación (9M€), empresas innovadoras

(11,4M€), aviación limpia (15M€) y centros tecnológicos (22,7M€).



El VIII Congreso Internacional de RIUL ‘Lecturas del Mediterráneo: Ciencia, Arte,

Educación y Humanidades Azules’, que se celebra los días 14 y 15 de octubre en la

sala de conferencias del Edificio de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería,

pretende reunir las diferentes corrientes y estudios sobre las aguas y sus entornos, no

solo como marco vital, sino como eje de la actividad humana desde un enfoque plural

a partir de distintas miradas: se orientará en particular al mar Mediterráneo en sus

múltiples dimensiones.