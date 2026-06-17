El entrenador almeriense Raúl Fernández, galardonado por la Federación Andaluza de Baloncesto tras sus éxitos internacionales

El baloncesto andaluz ha rendido homenaje a una de sus figuras más destacadas de la temporada. El entrenador Raúl Fernández fue reconocido el pasado sábado 13 de junio en la Gala FAB 2026, organizada por la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB) en la localidad cordobesa de Palma del Río.

El galardón premia un año histórico para el técnico, en el que ha alcanzado la cima internacional al proclamarse Campeón del Mundo 3×3 en Mongolia en 2025 y lograr el subcampeonato de la Champion Cup en Bangkok (Tailandia) en 2026.

La gala, conducida por el periodista almeriense Ángel Acién, contó con una amplísima representación del baloncesto autonómico. Entre las autoridades presentes destacaron Antonio de Torres, presidente de la FAB; los delegados provinciales de la institución; y de forma muy especial José Francisco Cara, delegado provincial de Almería, quien fue el encargado de entregar el premio a su paisano.

Más allá de sus éxitos en el plano internacional, la labor de Raúl Fernández destaca por su impacto en el baloncesto base. Fernández compagina su pizarra con la presidencia del Club Baloncesto La Mojonera, una entidad que se ha convertido en un auténtico referente de gestión y cantera. Bajo su dirección, el club no solo acumula títulos provinciales, sino que cuenta ya con 20 equipos en su estructura formativa. Además, ostenta el mérito de ser el club de la localidad más pequeña de toda Andalucía con representación en categoría nacional, compitiendo con plenos derechos en la Primera Nacional tanto femenina como masculina.

Raúl Fernández, maestro de profesión, recibió la distinción con profunda emoción ante la mirada de todo el baloncesto andaluz. En su discurso de agradecimiento, el técnico quiso poner en valor el reconocimiento de la Federación y dedicó el galardón a su familia y a sus equipos, pilares fundamentales en su trayectoria.

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