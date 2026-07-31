Joaquín Jurado, nuevo Representante de los Ingenieros de Caminos en Almería, urge la integración plena en el Corredor Mediterráneo con “plazos ciertos” y las condiciones exigidas

Señala la “seguridad hídrica” como el otro gran reto estructural de la provincia e insta a las administraciones competentes a acordar una planificación conjunta y coordinada de infraestructuras que salve de la brecha política las inversiones y dé seguridad a la ciudadanía

Joaquín Jurado Rodríguez sustituirá a Mela García Pérez como Representante Provincial en Almería del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Asume el cargo en la Junta Rectora de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP para la legislatura 2026-2030. Tras concluir el periodo electoral, inicia esta nueva etapa con “ilusión y humildad”, con el objetivo de reforzar la presencia institucional del Colegio en Almería, escuchar las demandas de los colegiados y facilitar su participación, promover actividades técnicas y profesionales y acercar la institución a los ingenieros más jóvenes.

El nuevo Representante de los Ingenieros de Caminos emprende esta andadura en un momento de “plena efervescencia” para Almería, marcado por la llegada de la Alta Velocidad a la capital y una notable inversión en agua. En el ámbito ferroviario, hablamos de “inversiones fundamentales, de un enorme calado y largamente esperadas”, como la integración ferroviaria en la capital y la ejecución del Corredor Mediterráneo. Sin embargo, puntualiza Jurado Rodríguez, “ahora debemos exigir que se completen con plazos ciertos y las condiciones esperadas”, dando respuesta tanto al transporte de viajeros como al tan necesario en la provincia transporte de mercancías. “Almería necesita integrarse plenamente en el Corredor Mediterráneo para mejorar la competitividad de su agricultura, su industria y su actividad portuaria; así como avanzar en una conexión ferroviaria adecuada con Granada y con el resto de Andalucía”, como argumenta.

El agua constituye probablemente “el otro gran reto estructural de la provincia”. En opinión del Representante Provincial, Almería no puede depender únicamente de soluciones coyunturales ante cada periodo de escasez. Jurado Rodríguez considera prioritario trabajar por lograr “seguridad hídrica para el abastecimiento urbano y para mantener la competitividad de su tejido productivo”. Para ello, explica, es imprescindible seguir avanzando en desalación, regeneración y reutilización, modernización de redes, interconexión de sistemas y aprovechamiento eficiente de todos los recursos disponibles.

En su lista de ‘debes’ para la provincia también incluye la mejora de las conexiones del Puerto de Almería, la conservación y mantenimiento de la red viaria, ofrecer soluciones para determinados puntos de congestión en Almería y aumentar la protección frente a inundaciones. Como detalla, “no siempre hacen falta grandes obras nuevas; muchas veces es igualmente importante conservar, adaptar y aprovechar correctamente las infraestructuras que ya tenemos”.

Por último, el representante colegial aclara que la base para sostener estas actuaciones y favorecer el desarrollo de Almería pasa por una planificación conjunta, coordinada y sostenida en el tiempo, que cuente con el compromiso de las administraciones implicadas y el respaldo de inversiones reales. “Las infraestructuras no pueden depender de impulsos aislados ni de los ciclos políticos. Almería necesita una hoja de ruta a medio y largo plazo”, concluye.

Ese mismo espíritu de consenso lo traslada a su papel al frente del Colegio en Almería, donde espera ser la voz de las demandas y necesidades de los Ingenieros de Caminos en la provincia, favoreciendo la cercanía, el intercambio y la participación.

Perfil del Representante

Joaquín Jurado Rodríguez es ICCP por la Universidad de Granada (2012), donde cursó el Grado en Ingeniería Civil y, posteriormente, el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2017). Inició su actividad profesional en la provincia de Almería antes incluso de finalizar sus estudios universitarios, y allí ha desarrollado toda su carrera. Entró en LIROLA Ingeniería y Obras S.L. en 2015 y en ella ha desarrollado su carrera hasta ahora. Actualmente y desde 2021 está al frente de la Gestión de Jefes de obra, supervisión de compras, contratación, gerencia de varias UTEs y relación con el cliente. En su haber figuran ya algunas obras de relevancia en la provincia, como la ejecución de las conducciones y la EDAR de Mojácar, de la EDAR de Partaloa y de Huércal-Overa, la renaturalización de la Rambla de San Antonio o la gerencia de la UTE encargada de la conservación integral de carreteras en Almería Norte.

Se estrena como Representante Provincial en Almería en la legislatura 2026-2030, siendo el miembro más joven de la Junta Rectora de la Demarcación.

Relacionado