Según la RAE el tapeo es la acción y efecto de tapear. Un término que se define como la consumición de tapas en bares o tabernas.

El tapeo es la acción y efecto de tapear. Un término que se define como la consumición de tapas en bares o tabernas. Un concepto que solo existe en nuestro idioma, porque define una costumbre que indica, se disfruta Un concepto que solo existe en nuestro idioma, porque define una costumbre que únicamente se produce en nuestro país, y que como la propia R en nuestros establecimientos de restauración. Un concepto que solo existe en nuestro idioma, porque define una costumbre que se produce en nuestro país, y que como la propia RAE indica, en nuestros establecimientos de restauración. El tapeo, como le sucede a la hostelería, forma parte de nuestra cultura, de nuestra forma de genera marca de país. El tapeo, como le sucede a la hostelería, forma parte de nuestra cultura, de nuestra forma de socializar, tiene hostelería, forma parte de nuestra cultura, de nuestra forma de carácter integrador y genera marca de país. El origen de la tapa es incierto Alfonso X de protagonista leyenda de la posada de Cádiz los trabajadores de Andalucí incierto. Hay versiones que se remontan al siglo XIII Alfonso X de protagonista; otras versiones se centran en Alfonso XIII de Cádiz; mientras que otras, atribuyen el origen de la tapa a Andalucía en el siglo XIX, que tras duras jornadas necesitab recuperar fuerzas con un pequeño bocado y una bebida. Lo que dudas es que el tapeo está y versiones que se remontan al siglo XIII con centran en Alfonso XIII y la famosa el origen de la tapa a XIX, que tras duras jornadas necesitaban no ofrece versiones ni convivencia y cordialidad recuperar fuerzas con un pequeño bocado y una bebida. Lo que no ofrece versiones ni stá asociado a un momento de convivencia y cordialidad arte de vivir y relacionarnos que nos define como país. arte de vivir y relacionarnos que nos define como país. Por eso, la tapa profunda. Un arte de vivir y relacionarnos que nos define como país. es nuestra embajadora gastronómica y el tapeo nuestra enseña. es nuestra embajadora gastronómica y el tapeo nuestra enseña. Ese carácter integrador, esa asociación al disfrute, esa vida en la define como país, son todos Ese carácter integrador, esa asociación al disfrute, esa vida en las son todos, características del tapeo. Por todo ello, desde Saborea España movilizar a toda la sociedad s calles que nos desde Saborea España, Hostelería de España y Ashal movilizar a toda la sociedad a apoyar e impulsar la candidatura promovida por el y Ashal queremos candidatura promovida por el Ministerio de Agricultura, Pesca Cultural Inmaterial de la Humanidad comer, es una forma de vivir y Alimentación para que el tapeo sea Patrimonio

El tapeo no es solo una forma de Agricultura, Pesca y Alimentación para que el tapeo sea Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El tapeo no es solo una forma de s una forma de vivir:  Es una práctica social viva y se adapta a cada zona. Es una práctica social viva, extendida en todo el territorio, pero que conserva a cada zona. , pero que conserva  Se transmite de generación en generación Se transmite de generación en generación, adaptándose a los tiempos , adaptándose a los tiempos.  Tiene un carácter integrador Tiene un carácter integrador  Fomenta la identidad, la cohesión y el sentimiento de pertenencia. Fomenta la identidad, la cohesión y el sentimiento de pertenencia. Fomenta la identidad, la cohesión y el sentimiento de pertenencia.  Integra tradición e innovación sabido adaptarse a la evolución del tiempo sin perder su esencia. Integra tradición e innovación, reflejando nuestra diversidad cultural. sabido adaptarse a la evolución del tiempo sin perder su esencia. , reflejando nuestra diversidad cultural. Ha sabido adaptarse a la evolución del tiempo sin perder su esencia.  Impulsa valores universales compartido, con un claro carácter integrador. como la convivencia, la hospitalidad y el disfrute Impulsa valores universales como la convivencia, la hospitalidad y el disfrute , con un claro carácter integrador.  Es un reflejo de la riqueza Es un reflejo de la riqueza de producto y gastronómica de los de producto y gastronómica de los territorios  Genera Marca España Genera Marca España  Mantiene las calles vivas Mantiene las calles vivas Hoy, más que nunca, debemos reconocer y proteger aquello que nos define como Hoy, más que nunca, debemos reconocer y proteger aquello que nos define como Hoy, más que nunca, debemos reconocer y proteger aquello que nos define como sociedad. Porque el tapeo es cultura. Porque el tapeo es cultura. Es identidad. Es convivencia. Es España.

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