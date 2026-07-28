Vuelven los Premios Chaleco Agricultor: en busca de las ‘Estrellas Michelin’ del campo

Expo AgriTech y ASAJA convocan la segunda edición de los “Estrella Michelín de la Agricultura”, que distinguen a los profesionales agrícolas referentes en innovación, sostenibilidad y aplicación de tecnología

De cada provincia española, se seleccionarán tres finalistas que participarán en la Gran Gala Nacional, que tendrá lugar el 5 de noviembre en Málaga en el marco de Expo AgriTech 2026

La transformación del campo se construye cada día desde las explotaciones agrícolas, y detrás de ellas están los profesionales que incorporan nuevos cultivos, optimizan el uso de los recursos, recuperan la salud de los suelos o recurren a tecnologías avanzadas para producir de una manera más eficiente, competitiva y sostenible. Con el objetivo de reconocer su liderazgo, Expo AgriTech 2026, la mayor feria tecnológica para el campo, y ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, convocan la segunda edición de los Premios Chaleco Agricultor, los “Estrella Michelín de la Agricultura”.

La convocatoria llega después del éxito de su primera edición, que recibió más de 700 candidaturas, y seleccionó a más de 50 finalistas procedentes de diferentes territorios para reconocer a tres ganadores nacionales. Los Premios Chaleco Agricultor consolidan así una comunidad de profesionales que están demostrando desde sus explotaciones cómo la transformación tecnológica puede traducirse en una mayor productividad, una gestión más eficiente de los recursos y nuevas oportunidades de futuro.

Los galardones están dirigidos a todos los agricultores de España, con independencia del tamaño, la ubicación o el tipo de explotación, que estén contribuyendo al progreso del sector mediante la innovación, la sostenibilidad o la incorporación de tecnología. Los profesionales interesados podrán presentar su candidatura hasta el próximo 15 de octubre en una de las siguientes categorías:

Innovación en cultivos e insumos: reconocerá a los agricultores pioneros en la incorporación de nuevas variedades, cultivos adaptados al cambio climático o insumos agrícolas innovadores, como los derivados de larvas de insectos o algas, que contribuyan a mejorar la productividad, la calidad de la producción y las oportunidades de acceso a nuevos mercados.

Sostenibilidad: distinguirá a los agricultores que estén desarrollando proyectos o prácticas orientadas a reducir el impacto medioambiental de la producción agraria. Se valorarán iniciativas relacionadas con el uso eficiente de los recursos, la reducción de emisiones, la conservación y mejora de la salud del suelo, la disminución de residuos fitosanitarios, el aprovechamiento de las cosechas o la economía circular. También se incluyen las prácticas agroecológicas y de agricultura regenerativa.

Aplicación de la tecnología: premiará a los agricultores que hayan incorporado soluciones avanzadas en procesos como el riego, la fertilización o la cosecha para mejorar la eficiencia y la calidad. Esta categoría contempla tecnologías de automatización y robótica, drones, sensórica, internet de las cosas, inteligencia artificial, espacios de datos, sistemas de conectividad, digitalización de procesos y otras herramientas vinculadas a la agricultura 4.0.

Un comité técnico integrado por especialistas en agricultura, innovación tecnológica y sostenibilidad será el encargado de evaluar las candidaturas y seleccionar a los finalistas y ganadores. El jurado tendrá en cuenta el reto abordado, el valor aportado a la explotación, la originalidad y el carácter pionero de la iniciativa, el equipo humano implicado y su evolución y potencial de crecimiento.

De cada provincia se seleccionarán tres finalistas, uno por cada categoría, que participarán en la Gran Gala Nacional de los Premios Chaleco Agricultor 2026. La ceremonia tendrá lugar el próximo 5 de noviembre en Málaga, durante la segunda y última jornada de Expo AgriTech 2026. Los finalistas recibirán un chaleco conmemorativo como reconocimiento a su contribución al progreso de la agricultura española y los tres ganadores nacionales serán distinguidos con las 3 Estrellas Agrícolas.

Sergio Fabregat, director de Expo AgriTech 2026, destaca que “los agricultores son quienes convierten la innovación en resultados reales sobre el terreno. Con estos premios queremos reconocer a los profesionales que están demostrando que la sostenibilidad, la tecnología y las nuevas formas de producir son herramientas fundamentales para ganar eficiencia, rentabilidad y competitividad. Sus experiencias son una inspiración para el conjunto del sector y una muestra del enorme potencial que tiene el campo español”.

Feria del Campo 4.0 – Expo Agritech (4 y 5 de noviembre de 2026, FYCMA – Málaga): es un evento organizado por NEBEXT, empresa especializada en eventos profesionales centrados en la innovación y en la transferencia tecnológica como DES – Digital Enterprise Show, Food 4 Future – Expo Foodtech, HIP – Horeca Profesional Expo o Auténtica. Expo AgriTech es una feria y un congreso anual para los principales actores de la cadena de valor de la industria agrícola, que buscan las últimas soluciones tecnológicas, productos y servicios para digitalizar sus explotaciones a fin de que sean más competitivas, eficientes y sostenibles. El evento cuenta con el apoyo de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

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