“Los milagros no son contrarios a la naturaleza, sino contrarios a lo que sabemos sobre la naturaleza.” San Agustín.

El cambio de las eras

Pérdida de control

Evolución silenciosa

El fin de los tiempos

Pozo oscuro sin fondo

Libertad en el silencio

Fondo fiduciario secreto

Cómo sobrevivir a lo que viene

Fenómenos terrestres extremos

Nadie puede detener el despertar

Estamos en el cambio cósmico de las eras, mientras lo viejo da paso a lo nuevo según Judith Kusel. La humanidad está viviendo una transformación cósmica sin precedentes, pero este cambio es mucho más profundo energéticamente y es más poderoso que cualquier cosa que hayamos experimentado alguna vez como almas en otros niveles galácticos y universales.

Kusel afirma que la conciencia de las almas ascendentes ha superado los límites del lenguaje, pasando hacia la comunicación telepática, de alma a alma y de corazón a corazón, que no se puede distorsionar. Quienes decidan funcionar en niveles dimensionales más altos podrán volverse invisibles para quienes sigan anclados en la vieja 3-D.

Menciona fenómenos asociados al nuevo paradigma como el teletransporte, la bilocación y los viajes espaciales instantáneos, además de la activación de cuerpos de luz cristalinos solares y la integración con los reinos angélicos, dando lugar a la llamada séptima raza raíz. Todo esto desemboca en una nueva era dorada marcada por la conciencia de unidad.

DEFINICIÓN

El cambio de era se puede ver como un fenómeno de transición mundial que afecta la conciencia humana, donde la humanidad se acopla a nuevas frecuencias planetarias y evoluciona en su expresión colectiva, según distintas tradiciones y visiones espirituales, incluyendo anuncios de culturas antiguas y sabios como los mayas y Nostradamus.

El cambio de las eras es un proceso de transformación profunda que implica un gran reinicio durante el cual mutan de forma irreversible las estructuras económicas, políticas, legales, tecnológicas, filosóficas, empresariales e individuales, y que va más allá de simples transformaciones tecnológicas o sociales superficiales. En la actualidad, dicho cambio está asociado a procesos como la transformación digital, crisis políticas y sociales, y una aceleración exponencial del progreso tecnológico que marca la entrada en una nueva era histórica y conceptual.

La entrada en Acuario marca un giro hacia un despertar de la conciencia del ser humano en términos de su acción personal, así como de su pertenencia al colectivo, con la fuerza y potencia que ello implica. Así comienza una transformación que estará acompañada de grandes cambios, como los tecnológicos, científicos y en general de paradigmas que nos llevarán a la búsqueda y puesta en marcha de alternativas más coherentes con una vida plena con el planeta y sus habitantes.

EVOLUCIÓN

Se ha producido una evolución silenciosa , que supongo le ocurre a cada uno a su manera.- Es un estado mental. Tengo la capacidad de mantenerme firme al hablar con alguien, con los pies en la tierra e inquebrantable. Siento como si estuviera hecho de un metal indestructible mientras mantenga la paz.https://goldenageofgaia.com/2025/09/25/silent-evolution-happening-an-appeal/

, que supongo le ocurre a cada uno a su manera.- Es un estado mental. Tengo la capacidad de mantenerme firme al hablar con alguien, con los pies en la tierra e inquebrantable. Siento como si estuviera hecho de un metal indestructible mientras mantenga la paz.https://goldenageofgaia.com/2025/09/25/silent-evolution-happening-an-appeal/ Esto se siente como si estuvieras cayendo en un pozo oscuro sin fondo y no ves el final. Esto se parece un poco a lo que está sucediendo ahora. Pero recuerda que, llegado a cierto punto, la conciencia humana de los viejos no podrá descender más. Surgirá una oleada de comprensión y un deseo de paz, un deseo de igualdad y respeto que hará que la humanidad vea cómo se desintegra gradualmente esta violencia, según los Telosianos a través de Marie Josée Andichou .https://eraoflight.com/2025/09/25/the-telosians-it-feels-like-you-are-falling-into-a-bottomless-dark-pit/

y no ves el final. Esto se parece un poco a lo que está sucediendo ahora. Pero recuerda que, llegado a cierto punto, la conciencia humana de los viejos no podrá descender más. Surgirá una oleada de comprensión y un deseo de paz, un deseo de igualdad y respeto que hará que la humanidad vea cómo se desintegra gradualmente esta violencia, según los a través de .https://eraoflight.com/2025/09/25/the-telosians-it-feels-like-you-are-falling-into-a-bottomless-dark-pit/ Los fenómenos terrestres extremos son cada vez más intensos y frecuentes.- Volcanes en erupción con imponentes fuentes, relámpagos que desgarran el cielo y cinco cometas con colas que se extienden por el firmamento simultáneamente. Las investigaciones muestran la convergencia de fuerzas de un campo magnético debilitado, tormentas solares más intensas y apagones. ¿Está la Tierra entrando en un ciclo más extremo y en una era de rápida transformación?https://www.youtube.com/watch?v=jcq3d4Zh1hY

son cada vez más intensos y frecuentes.- Volcanes en erupción con imponentes fuentes, relámpagos que desgarran el cielo y cinco cometas con colas que se extienden por el firmamento simultáneamente. Las investigaciones muestran la convergencia de fuerzas de un campo magnético debilitado, tormentas solares más intensas y apagones. ¿Está la Tierra entrando en un ciclo más extremo y en una era de rápida transformación?https://www.youtube.com/watch?v=jcq3d4Zh1hY Libertad en el silencio.- A menudo imaginamos que la vida está hecha de acontecimientos, movimientos y relatos que se desarrollan uno tras otro según Saint Germain. Sin embargo, bajo cada apariencia, hay una quietud inmutable. La Fuente no surge ni desaparece. No comienza ni termina. Simplemente es, radiante, completa e intacta. Para salir de la historia humana, comienza primero con el silencio. Hay silencio dentro de ti, un fondo profundo donde no puede penetrar ningún pensamiento. Hay silencio fuera de ti, una amplitud que envuelve a cada sonido, a cada forma. Cuando te vuelves hacia estos silencios, comienzas a sentir la verdad: la historia del yo es sólo un cuento susurrado en la superficie. https://eraoflight.com/2025/09/20/saint-germain-the-freedom-of-silence-exiting-the-human-story/

PÉRDIDA DE CONTROL

Los inicuos han perdido el control según los Arcturianos a través de Chellea Wilder.- A medida que navegamos por este periodo turbulento, se hace cada vez más evidente que las fuerzas de la oscuridad están intensificando sus ataques contra el pueblo. Esta postura agresiva es consecuencia directa de su creencia de haber perdido todo control sobre la narrativa y sobre el mundo que los rodea. En su desesperación, recurren a tácticas basadas en engaños; sin embargo, estas falsedades se están revelando a un ritmo sorprendentemente rápido.

Están fracasando al instante los mismos planes que han elaborado meticulosamente, revelando sus debilidades inherentes. Estos seres de baja frecuencia no están ascendiendo en conciencia; más bien, permanecen atrapados en un ciclo de ignorancia, sin darse cuenta de que mientras impulsan su agenda, están exponiendo sus verdaderas intenciones y vulnerabilidades a la luz pública.

¿Estás dispuesto a abrazar el caos de la 3-D moribunda? El Consejo Arcturiano explica los desafíos y las separaciones del mundo 3-D como catalizadores únicos para el crecimiento del alma y la transformación creativa. Estos contrastes, aunque a veces incómodos, impulsan un autodescubrimiento más profundo y el anhelo de unidad, enriqueciendo en última instancia el viaje del alma de maneras imposibles en dimensiones superiores.

SUPERVIVENCIA

La situación se ha intensificado una vez más, con conflictos y guerras en varios frentes, destinados a resolverse de golpe en algún momento cuando se vuelva excesiva la tensión. Esto es inevitable, ya que entra en juego la ley del equilibrio. Sólo se puede inflar un globo hasta cierto punto antes de que explote. Sólo se pueden decir tantas mentiras hasta que dejen de corroborarse, y entonces quede expuesta la verdad.

Si es tóxico el camino que seguimos, dejará de existir pronto o nos llevará a la autodestrucción: esto significa que, si esperamos demasiado, nos destruimos a nosotros mismos. Estamos en una etapa de supervivencia o no supervivencia. Todas las guerras personales y nacionales actuales son el resultado de la incapacidad de reconocer los problemas y las conductas poco éticas, y de cambiarlas. De no reconocer lo que realmente está bloqueando el camino hacia la paz. De no ver lo que realmente está desatando la violencia. Falta de perdón. Falta de amor.

El fin de los tiempos implica una clasificación entre quienes son capaces de reflexionar y aprender, y quienes no. La Tierra está a punto de deshacerse de quienes no pueden aprender, pues su frecuencia no puede seguir el ritmo ni igualar su vibración creciente. Este proceso también se está acelerando por las energías cósmicas entrantes, que sacan a la superficie todos los problemas ocultos y reprimidos, ya sean políticos, mundiales, sociales o personales. Este periodo de crisis también es una oportunidad para mejorar y elegir una forma de vida acorde con la ley cósmica.

Muchas personas están ahora en cuarentena y tienen tiempo para reflexionar. Vivimos en tiempos opacos, confusos y complejos. A veces estamos tan enfrascados en nuestra propia rutina, estructura y comportamiento que parece imposible distanciarnos y verlo todo desde fuera. Muchas cosas están completamente al revés. Lo que creemos que es cierto, en realidad no lo es. Lo que creemos falso, a menudo es cierto, pero sabemos mucho más que antes. Se trata menos de una división de experiencias entre verdaderas y falsas, y más de una ampliación de perspectivas.

FONDO SECRETO

Existe un fondo fiduciario secreto y no utilizado, valorado en aproximadamente 150 billones de dólares, y creado a partir de la Ley de Minería de 1872 que bloqueaba derechos sobre minerales en tierras federales. Se dice que ha estado bloqueado este fondo por regulaciones ambientales y decisiones políticas. El valor procede de la riqueza mineral federal en recursos como petróleo, gas, metales preciosos y otros minerales.

El analista financiero Jim Rickards comentó que un fallo reciente del Tribunal Supremo y una Orden Ejecutiva del presidente permitirán desbloquear y acceder a estos recursos, lo que llevaría a un flujo masivo de riqueza. Rickard menciona que esta riqueza podría financiar reformas económicas a gran escala, y que podría estar vinculada a movimientos como Gesara, sobre la reforma económica mundial y el reinicio financiero.

OPINIONES

RFK Jr . dice que quiere detener todas las estelas químicas. https://x.com/ShadowofEzra/status/1828179660179390688

dice que quiere detener todas las estelas químicas. El ex-eurodiputado Godfrey Bloom desmiente el calentamiento mundial provocado por el ser humano. https://www.brighteon.com/6a52346e-22f5-42ba-99f2-0eea0ea35fad

desmiente el calentamiento mundial provocado por el ser humano. Juan O’Savin dice que el sistema está demasiado atascado y que vivimos en un momento de crisis social que hemos soportado durante muchos años. Debemos intentar mirar desde una perspectiva más profunda, no sólo desde las repeticiones desviadas en redes sociales. Estamos logrando mucho. Observa cómo avanza esto y mantente atento. https://rumble.com/v6zb6lo-on-tap-with-ppn-9-22-2025.html?e9s=src_v1_sa%2Csrc_v1_sa_o%2Csrc_v1_ucp_a

dice que el sistema está demasiado atascado y que vivimos en un momento de crisis social que hemos soportado durante muchos años. Debemos intentar mirar desde una perspectiva más profunda, no sólo desde las repeticiones desviadas en redes sociales. Estamos logrando mucho. Observa cómo avanza esto y mantente atento. El informe X-22 afirma que el lado oscuro está perdiendo rápidamente el control de la narrativa porque está despertando la gente, viendo más allá de los relatos establecidos, y no pueden detenerlo. Ante esta conciencia creciente, se prevé que el lado oscuro intente una táctica de distracción para capear la tormenta que se les avecina, quizás con un ciberataque que conduzca a un conflicto. El problema con todo esto es que nosotros, el pueblo, somos la tormenta.https://operationdisclosureofficial.com/2025/09/23/x22-report-episode-3736-its-all-about-to-change-they-will-try-to-shift-the-narrative/ https://rumble.com/v6zc0ai-ep-3736b-ds-will-try-to-shift-narrative-to-weather-the-storm-the-problem-we.html?e9s=src_v1_cbl%2Csrc_v1_ucp_a

NOTICIAS

Netanyahu dice que controla a Donald Trump según Tucker Carlson .https://x.com/DD_Geopolitics/status/1970926116849451119

dice que controla a según .https://x.com/DD_Geopolitics/status/1970926116849451119 El tráfico infantil en la frontera se redujo un 93% tras el regreso de Trump .https://gazetteller.com/breaking-93-drop-in-border-child-trafficking-after-trumps-return-bidens-deep-state-pipeline-exposed-and-the-most-evil-operation-in-u-s-history-finally-being-taken-down/

.https://gazetteller.com/breaking-93-drop-in-border-child-trafficking-after-trumps-return-bidens-deep-state-pipeline-exposed-and-the-most-evil-operation-in-u-s-history-finally-being-taken-down/ La UE no podrá cumplir su promesa de comprar gran cantidad de armas estadounidenses.https://www.zerohedge.com/geopolitical/eu-wont-be-able-keep-its-promise-buy-vast-amounts-us-weapons

Macron se opone a la confiscación de activos rusos por respeto al derecho internacional.https://www.zerohedge.com/markets/macron-opposes-seizure-frozen-russian-assets-cites-respect-international-law

se opone a la confiscación de activos rusos por respeto al derecho internacional.https://www.zerohedge.com/markets/macron-opposes-seizure-frozen-russian-assets-cites-respect-international-law El Gobierno británico de Keir Starmer apuesta por una identificación digital llamada ‘Britcard’, a pesar de que es una aplicación para teléfonos inteligentes.https://www.zerohedge.com/geopolitical/uks-keir-starmer-government-goes-all-digital-identity

apuesta por una identificación digital llamada ‘Britcard’, a pesar de que es una aplicación para teléfonos inteligentes.https://www.zerohedge.com/geopolitical/uks-keir-starmer-government-goes-all-digital-identity Italia y España envían buques de guerra para defender a la flotilla con alimentos y medicinas para Gaza .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=259838

y envían buques de guerra para defender a la flotilla con alimentos y medicinas para .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=259838 Los inmigrantes roban y se comen los cisnes de los parques británicos.https://www.express.co.uk/news/politics/2112593/nigel-farage-migrantes-cisnes-LBC

de los parques británicos.https://www.express.co.uk/news/politics/2112593/nigel-farage-migrantes-cisnes-LBC EEUU prepara un rescate de 20.000 millones de dólares para ayudar a Milei .https://finance.yahoo.com/news/bessent-says-us-negotiating-20-124122527.html

.https://finance.yahoo.com/news/bessent-says-us-negotiating-20-124122527.html La eurozona está sintiendo la presión inflacionaria. México está en recesión y el resto del mundo le seguirá. Trump está sacando a la economía de la recesión y está transformando el sistema ante las narices del Banco Central.https://rumble.com/v6zf6va-ep-3738a-cb-comienza-narrativa-no-más-recortes-de-tasa-strump-está-transformando-el-enti.html?e9s=src_v1_ucp_a

