El Gobierno destina 4,2 millones de euros a Andalucía para más de 2.600 agricultores de Almería de frutos de cáscara afectados por la sequía

millones de euros en ayudas a 16.200 productores en las provincias de Almería, Alicante, Castellón, Valencia, Murcia, y Tarragona, con una pérdida de producción importante. Los fondos proceden de la reserva de crisis agrícola de la UE.

El Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca

y Alimentación, destina 4.234.433 euros a Andalucía para 2.608 agricultores de

Almería de frutos de cáscara afectados por la sequía.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha concedido en total ayudas

por valor de 18,7 millones de euros a 16.201 agricultores productores de frutos

de cáscara afectados por la sequía en 2024 y con una pérdida de producción

mínima del 30% respecto a la media del último quinquenio. Las ayudas se

abonarán en los primeros días de julio directamente en las cuentas bancarias de

los beneficiarios.

Los agricultores pueden consultar en el tablón de anuncios de la sede electrónica

del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) la relación de beneficiarios, las

hectáreas elegibles y la cuantía individual de la ayuda. Con este pago, el

ministerio cumple su compromiso de compensar las pérdidas de producción

sufridas por las explotaciones a causa de la sequía.

Las ayudas están destinadas a productores de frutos de cáscara de secano en

la provincia de Almería, Alicante, Castellón, Valencia, Murcia y Tarragona, así

como a productores de avellano en regadío en Tarragona que han padecido falta

de agua durante 2024. Esta ayuda extraordinaria, concedida de oficio por el

Gobierno, se regula en el real decreto que aprueba una concesión directa para

compensar los efectos de la sequía en el arco mediterráneo. Los fondos proceden de la reserva agrícola que la Unión Europea asignó a España en marzo, con una dotación total de 20 millones de euros.

Los beneficiarios son titulares de explotaciones agrícolas que recibieron ayudas

directas de la Política Agraria Común (PAC) en 2024 y cuentan con superficies

de almendro, nogal, castaño, algarrobo, avellano, pistacho u otras

combinaciones de frutos de cáscara en secano, así como avellano en regadío.

Las ayudas cubren un máximo de 70 hectáreas por titular y no se conceden

ayudas inferiores a 200 euros por titular.

Los titulares incluidos en esta resolución definitiva son aquellos que ya figuraban

en la resolución provisional publicada en mayo, una vez finalizados los controles

de la PAC de la campaña 2024 y verificado el cumplimiento de los requisitos

establecidos. Las ayudas se asignan a la provincia en la que el beneficiario

cuenta con mayor superficie objeto de ayuda.

La resolución incluye también la relación de titulares a los que no se les ha

abonado la ayuda por no estar al corriente de sus obligaciones tributarias o con

la Seguridad Social. El FEGA realizará una segunda comprobación en el plazo

máximo de un mes, de forma que quienes regularicen su situación podrán recibir

el pago de la ayuda.