El Hospital Universitario Torrecárdenas celebra las II Jornadas de Seguridad del Paciente que este año han puesto el foco en la población pediátrica

Bajo el lema “Desde el inicio de la Vida”, cerca de doscientos profesionales de la salud han intercambiado experiencias y estrategias de trabajo

El Hospital Universitario Torrecárdenas ha celebrado las II Jornadas de Seguridad del Paciente que este año se han centrado en la seguridad de la atención de los más pequeños y que ha contado con el lema “Desde el inicio de la Vida”. Unas jornadas en las que han participado cerca de doscientos profesionales de los hospitales, distritos sanitarios y 061. Han sido inauguradas por el delegado de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte; el director gerente del hospital, Manuel Vida; la directora de la Estrategia para la Seguridad del Paciente, Eva Moreno; el subdirector gerente, Felipe Cañadas; y Ana Caro, jefa de Servicio de Calidad, Documentación Clínica y Codificación.

El delegado de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha puesto en valor el trabajo “silencioso pero imprescindible de miles de profesionales que, cada día, aplican protocolos, verifican procedimientos, supervisan tratamientos y, sobre todo, escuchan a los pacientes. Cada acción, por pequeña que parezca, contribuye a reducir riesgos y a evitar incidentes. Y detrás de cada mejora está el esfuerzo, la dedicación y la vocación de servicio de nuestros equipos sanitarios”.

Belmonte ha señalado que “desde la Delegación Territorial y desde la Consejería de Salud y Consumo, somos conscientes de que la seguridad del paciente exige una mirada amplia. Requiere de formación continua, de recursos materiales adecuados, de innovación tecnológica y, también, de una cultura organizativa que promueva la transparencia, el aprendizaje y la coordinación”. Y ha reiterado el agradecimiento por la organización de estas Jornadas y por la implicación de todos los profesionales.

Por su parte, el director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, ha destacado que estas Jornadas, “nos van a hacer valorar más aún si cabe que la seguridad del paciente es un compromiso que no entiende de edades, pero que cobra un valor muy especial cuando hablamos de los primeros momentos de la vida”, ya que desde el embarazo, el parto y el cuidado neonatal hasta la infancia y la adolescencia, “sabemos que cualquier acción, decisión o práctica clínica puede tener un impacto decisivo y duradero”. También ha asegurado que el lema elegido este año, “Desde el inicio de la vida”, no es una frase simbólica sino una declaración de principios. “Significa que asumimos la responsabilidad de proteger a quienes son más vulnerables desde su primer contacto con el sistema sanitario, y que queremos seguir aprendiendo y mejorando para que cada nacimiento, cada tratamiento y cada alta hospitalaria estén marcados por la confianza y la seguridad”.

La directora de la Estrategia para la Seguridad del Paciente, Eva Moreno, ha alabado “el compromiso de renovar la Unidad de Calidad del Hospital Universitario Torrecárdenas como referente de trabajo que sería muy difícil de llevar a cabo o sin una dirección gerencia comprometida” y ha destacado que este tipo de jornadas siempre van en busca “de una excelente atención a los pacientes para que todos los profesionales de la salud sigan y trabajen en esa línea”.

La jornada, clausurada por la directora de Enfermería del hospital, Gádor Ramos, y el subdirector médico, José Ramón Gómez, ha contado con la participación de expertos en pediatría, obstetricia y gestión hospitalaria, que han debatido y mostrado las estrategias para fortalecer la seguridad del paciente en contextos clínicos cada vez más complejos.