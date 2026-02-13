El Hospital Universitario Torrecárdenas rinde un sentido homenaje a los 142 profesionales que se han jubilado en 2025

El equipo directivo les ha entregado una placa como recuerdo de sus años trabajados en los diferentes centros del hospital

El Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha celebrado el tradicional homenaje a profesionales ya jubilados de los diferentes centros pertenecientes al hospital. Se trata de 142 profesionales que alcanzaron ese estado durante 2025 y que han pertenecido al Hospital General, Hospital Materno Infantil Princesa Leonor, Hospital de Alta Resolución de El Toyo, Centro de Alta Resolución Nicolás Salmerón y Centro Periférico de Especialidades Bola Azul.

El subdirector gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Felipe Cañadas, les ha transmitido estas palabras durante el acto: “en nombre de todos los que seguimos aquí, agradecer todo lo que habéis hecho para que nuestros centros hayan seguido creciendo y siendo aún mejor valorados por la sociedad a la que cuidamos, la de todos los almerienses”. Felipe Cañadas les ha recalcado que “el hospital que hoy conocemos no sería posible sin el trabajo y la implicación de quienes os habéis jubilado el año 2025. Vuestro legado permanece en cada servicio, cada unidad y cada profesional que continúa su labor en el hospital”.

Del total de personas jubiladas, 92 pertenecen al ámbito sanitario, incluyendo personal facultativo, de enfermería y técnicos asistenciales, mientras que 50 corresponden a categorías no sanitarias, fundamentales para el correcto funcionamiento diario del centro, como administración, gestión, mantenimiento, hostelería y servicios generales.