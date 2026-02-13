CSIF critica, ante la caída de una placa solar en el CEIP Virgen del Mar de Cabo de Gata, la falta de previsión de la Delegación de Desarrollo Educativo

El sindicato no entiende cómo, tras las distintas situaciones meteorológicas extremas de las últimas semanas, hoy no se ha tenido en cuenta la alerta naranja por viento y fenómenos costeros que indicaba la AEMET en parte de la provincia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, critica la falta de previsión de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo en la jornada de hoy con el estado de alerta naranja por viento y fenómenos costeros declarada por la Agencia Estatal de Meteorología y que ha supuesto que, esta misma mañana, se haya desprendido una placa solar de gran tamaño en el segundo techo del CEIP Virgen del Mar, junto al patio de Infantil, en el barrio de Cabo de Gata de la capital. De hecho, el sindicato ha sido quien ha informado a la administración educativa de los hechos.

Según ha podido saber la central sindical, ante la falta de directrices de la Delegación de Desarrollo Educativo ante esta situación, ha tenido que ser el propio equipo directivo del CEIP Virgen del Mar quien indicara a las familias que podrían pasar por el centro para recoger al alumnado, si lo consideraban conveniente.

“No podemos entender cómo, después de las últimas semanas de temporal en toda Andalucía y también en Almería, esta vez no se ha tenido en cuenta la declaración de alerta naranja en determinados puntos de la provincia y cómo no se ha procedido a suspender la actividad lectiva en las zonas afectadas, como sí está ocurriendo en otras provincias como son Cádiz o Sevilla”, ha explicado el responsable del Sector Educación de CSIF Almería, Juanfra Caballero.

“Afortunadamente no tenemos que lamentar daños personales y la comunidad educativa del CEIP Virgen del Mar está a salvo, gracias a la rápida y eficiente labor de su equipo directivo y docente que han sabido actuar y proteger al alumnado y demás profesionales del centro”.

Desde el Sector de Educación vuelven a insistir en la necesidad de coordinar de manera adecuada en la administración educativa tanto en el envío de las instrucciones, como en la anticipación a los posibles peligros que generan los fuertes vientos que las distintas borrascas están dejando en la provincia. “No es momento de improvisar sino de aplicar medidas preventivas efectivas para garantizar la seguridad de trabajadores y alumnado tras la llegada de otra borrasca”, ha explicado el responsable sindical.