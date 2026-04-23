Desarticulada una de las principales redes de narcotráfico en el Valle del Almanzora con 21 detenidos y más de 92 kilos de cocaína incautados

La operación ha permitido detener a 21 personas y practicar 26 registros en domicilios, naves industriales y locales

Intervenidos 92,5 kg de cocaína, además de hachís, marihuana, armas, 636.654 euros en efectivo y el embargo de 57 cuentas bancarias, 27 vehículos y 13 inmuebles

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera, han desarticulado en el Valle del Almanzora una de las principales organizaciones criminales dedicadas al tráfico de cocaína y cannabis, asentada principalmente en la localidad de Macael y considerada una de las más activas del norte de la provincia.

La operación ha permitido poner fin a la actividad de un entramado perfectamente estructurado, con capacidad para abastecer a distribuidores de menor escala y puntos de venta en distintos municipios del Valle del Almanzora, Almería capital y otras zonas del levante almeriense.

La investigación ha sido desarrollada de forma conjunta por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Servicio de Vigilancia Aduanera, bajo la dirección de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Purchena y con la coordinación de la Fiscalía Especial Antidroga de Almería.

Las pesquisas permitieron constatar la existencia de una organización criminal estable, jerarquizada y altamente especializada, dedicada principalmente al tráfico de cocaína, sin perjuicio de una actividad paralela relacionada con el cannabis.

La investigación presentó importantes dificultades operativas debido al reducido entorno geográfico en el que se movían los investigados, sus constantes medidas de seguridad, maniobras de contravigilancia y el uso continuado de vehículos y colaboradores distintos. Pese a ello, los agentes lograron avanzar en la identificación de la estructura y sus movimientos.

El primer hito relevante se produjo tras la interceptación de un vehículo en la autovía del Mediterráneo, a la altura de Huércal-Overa, en el que se intervinieron 16 kilogramos de cannabis envasados al vacío, lo que permitió consolidar la línea de investigación.

El avance decisivo llegó con la localización de un inmueble aislado utilizado como laboratorio para el tratamiento y manipulación de cocaína. En su interior se intervinieron 25 kilogramos de esta sustancia, nueve kilogramos de sustancias de corte y tres prensas hidráulicas, procediéndose a la detención de varios integrantes clave de la organización.

A partir de ese momento se desplegó una explotación operativa a gran escala para evitar la ocultación o destrucción de pruebas. En una primera fase se llevaron a cabo múltiples entradas y registros en distintos puntos del Valle del Almanzora, con nuevas incautaciones de droga, armas, dinero y la detención de más implicados.

Posteriormente, la operación continuó con una segunda fase dirigida contra proveedores y puntos de venta vinculados a la organización, extendiéndose las actuaciones a diversos municipios de la provincia de Almería y a la provincia de Alicante. Durante esta fase se desmantelaron plantaciones indoor, puntos de distribución y se localizaron dobles fondos en vehículos utilizados para el transporte de droga.

El balance final de la operación se salda con 21 detenidos, 26 registros y la intervención de 92,578 kilogramos de cocaína, 14,420 kilogramos de hachís y 29,677 kilogramos de marihuana, además de 636.654 euros en efectivo, 12 vehículos, armas de fuego, munición, relojes de alta gama, básculas de precisión, un detector de radiofrecuencia y una máquina contadora de billetes.

Asimismo, se ha acordado el embargo preventivo de 57 cuentas bancarias, 27 vehículos y 13 inmuebles con el objetivo de asegurar las responsabilidades económicas derivadas del procedimiento.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial ante el Tribunal de Instancia de Purchena como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.

Esta actuación se enmarca en la quinta fase del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, extendido a nivel provincial y territorial para intensificar la presión sobre las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el blanqueo de capitales y las estructuras asociadas.

Operación conjunta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Vigilancia Aduanera

Desarticulada una de las principales redes de narcotráfico del norte de Almería con 21 detenidos y más de 92 kilos de cocaína incautados

La operación ha permitido detener a 21 personas y practicar 26 registros en domicilios, naves industriales y locales

Intervenidos 92,5 kg de cocaína, además de hachís, marihuana, armas, 636.654 euros en efectivo y el embargo de 57 cuentas bancarias, 27 vehículos y 13 inmuebles

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera, han desarticulado en el Valle del Almanzora una de las principales organizaciones criminales dedicadas al tráfico de cocaína y cannabis, asentada principalmente en la localidad de Macael y considerada una de las más activas del norte de la provincia.

La operación ha permitido poner fin a la actividad de un entramado perfectamente estructurado, con capacidad para abastecer a distribuidores de menor escala y puntos de venta en distintos municipios del Valle del Almanzora, Almería capital y otras zonas del levante almeriense.

La investigación ha sido desarrollada de forma conjunta por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Servicio de Vigilancia Aduanera, bajo la dirección de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Purchena y con la coordinación de la Fiscalía Especial Antidroga de Almería.

Las pesquisas permitieron constatar la existencia de una organización criminal estable, jerarquizada y altamente especializada, dedicada principalmente al tráfico de cocaína, sin perjuicio de una actividad paralela relacionada con el cannabis.

La investigación presentó importantes dificultades operativas debido al reducido entorno geográfico en el que se movían los investigados, sus constantes medidas de seguridad, maniobras de contravigilancia y el uso continuado de vehículos y colaboradores distintos. Pese a ello, los agentes lograron avanzar en la identificación de la estructura y sus movimientos.

El primer hito relevante se produjo tras la interceptación de un vehículo en la autovía del Mediterráneo, a la altura de Huércal-Overa, en el que se intervinieron 16 kilogramos de cannabis envasados al vacío, lo que permitió consolidar la línea de investigación.

El avance decisivo llegó con la localización de un inmueble aislado utilizado como laboratorio para el tratamiento y manipulación de cocaína. En su interior se intervinieron 25 kilogramos de esta sustancia, nueve kilogramos de sustancias de corte y tres prensas hidráulicas, procediéndose a la detención de varios integrantes clave de la organización.

A partir de ese momento se desplegó una explotación operativa a gran escala para evitar la ocultación o destrucción de pruebas. En una primera fase se llevaron a cabo múltiples entradas y registros en distintos puntos del Valle del Almanzora, con nuevas incautaciones de droga, armas, dinero y la detención de más implicados.

Posteriormente, la operación continuó con una segunda fase dirigida contra proveedores y puntos de venta vinculados a la organización, extendiéndose las actuaciones a diversos municipios de la provincia de Almería y a la provincia de Alicante. Durante esta fase se desmantelaron plantaciones indoor, puntos de distribución y se localizaron dobles fondos en vehículos utilizados para el transporte de droga.

El balance final de la operación se salda con 21 detenidos, 26 registros y la intervención de 92,578 kilogramos de cocaína, 14,420 kilogramos de hachís y 29,677 kilogramos de marihuana, además de 636.654 euros en efectivo, 12 vehículos, armas de fuego, munición, relojes de alta gama, básculas de precisión, un detector de radiofrecuencia y una máquina contadora de billetes.

Asimismo, se ha acordado el embargo preventivo de 57 cuentas bancarias, 27 vehículos y 13 inmuebles con el objetivo de asegurar las responsabilidades económicas derivadas del procedimiento.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial ante el Tribunal de Instancia de Purchena como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.

Esta actuación se enmarca en la quinta fase del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, extendido a nivel provincial y territorial para intensificar la presión sobre las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el blanqueo de capitales y las estructuras asociadas.