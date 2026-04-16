Andalucía TRADE organiza un showroom y una misión comercial de alimentos y bebidas andaluces en Japón, país con 123 millones de consumidores

En la delegación empresarial a Tokio participaron cinco compañías y la acción promocional contó con productos de 71 marcas andaluzas y la asistencia de más de 200 profesionales japoneses del sector horeca y gourmet

Andalucía TRADE organizó la participación de alimentos y bebidas de 71 marcas andaluzas en un showroom de productos agroalimentarios celebrado ayer, 14 de abril, en el hotel New Otani de Tokio, ante más de 200 asistentes profesionales del sector de la hostelería, la restauración y el canal gourmet nipón. La acción, desarrollada en colaboración con el distribuidor especializado Musashiya, ha alcanzado su decimonovena edición.

El evento ha contado con la participación de profesionales del ámbito de la distribución, el retail especializado, la restauración y la prescripción gastronómica, incluyendo chefs, medios especializados y representantes del sector nipones. La acción se ha desarrollado con la colaboración de entidades como la Asociación de Gastronomía Española en Japón-AJCA, que han contribuido a su difusión entre el público profesional. En esta edición han participado 47 importadores, que representan a las 71 empresas andaluzas, en un formato expositivo conjunto que permite la presentación de productos ya presentes en el mercado japonés.

En paralelo, también se está llevando a cabo una misión comercial con otras cinco empresas andaluzas que, del 14 al 16 de abril, mantienen reuniones de negocio en Tokio y que tienen previstas diversas visitas comerciales (store-check) para analizar la competencia y las tendencias del mercado. Además, la delegación comercial ha podido asistir a la XIX edición de la presentación de productos andaluces en Tokio.

En paralelo, también se está desarrollando una misión comercial con otras cinco empresas andaluzas que, del 14 al 16 de abril, tienen agendadas decenas de reuniones de negocio en Tokio. Asimismo, esta delegación empresarial ha podido asistir a la XIX edición de la presentación de productos andaluces en Tokio. Está previsto que la acción se complete el día 16 con diversas visitas comerciales (store-check) para analizar la competencia y las tendencias del mercado.

Japón cuenta con un mercado potencial de 123 millones de consumidores que poseen un gran poder adquisitivo y una gran influencia en otros mercados asiáticos, lo que lo convierte en un destino ideal para incrementar la diversificación de los alimentos y bebidas andaluces, especialmente los de alta calidad, como el aceite de oliva virgen extra, la aceituna de mesa, los derivados del cerdo ibérico y del atún de almadraba, o los vinos, vinagres y licores. Todos ellos, presentes en esta acción de promoción.

La empresa japonesa Musashiya trabaja habitualmente con una amplia selección de vinos andaluces, si bien el encuentro se ha mantenido abierto a la participación de otros productos agroalimentarios y referencias adicionales que no forman parte de su catálogo habitual. De este modo, los importadores han podido presentar una oferta más diversa a sus contactos profesionales y a los asistentes invitados.

El evento se ha consolidado a lo largo de sus distintas ediciones por su elevada participación de público profesional. Asimismo, la convocatoria ha contado con la participación de representantes de la Oficina Económica y Comercial de España en Japón, con la asistencia habitual de responsables del área agroalimentaria en Tokio y, en algunas ediciones, del agregado comercial.

Más de 71 marcas andaluzas

Las 71 marcas andaluzas presentes en el showroom proceden fundamentalmente de la provincia de Cádiz (31): Altanza-Colección Roberto Amillo; Álvaro Domecq; Arteoliva; Bodega de Forlong; Bodega Muchada-Leclapart; Bodegas Barbadillo; Bodegas Barón; Bodegas Dios Baco; Bodegas Hidalgo La Gitana; Bodegas Juan Piñero; Bodegas Luis Pérez; Bodegas Osborne; Bodegas Tradición Sherries; Bodegas Williams & Humbert; Bodegas y Viñedos Diez Mérito; Dama Blanca y Sal de Cádiz; Delgado Zuleta; Ecosal; El Majuelo; Emilio Hidalgo Jerez; Emilio Lustau; González Byass; Grupo Caballero; Grupo Estévez; Huerta de Albalá; Mahara y Amorro; Romate; S.C.A. Católico Agrícola Chipiona y Gadira Productos de Almadraba.

También se presentaron productos de diez empresas de Córdoba: Aceites Canoliva; Almazaras de la Subbética; Alvear; Anís Machaquito; Bodegas Cruz Conde; Bodegas Robles; Saborgrana; Sucesores de Hermanos López; Toro Albalá; y Francisco Palomo Velasco e Hijos. Desde Sevilla se exhibieron los productos de las siguientes marcas: Agro Sevilla Aceitunas; Bodegas Tierra Savia; Consorcio de Jabugo; Cruzcampo; Domínguez; Grupo Ybarra Alimentación; Medina Garvey; Méndez Artesanos; Isbilya; y Quorum International.

Jaén también estuvo representada por ocho firmas: Aceite Supremo; Aceites Castellar; Aceites Oro de Bailén; Aceites Oro de Cánava; Castillo de Canena Olive Juice; La Quinta Esencia; Verde Esmeralda Olive y Nobleza del Sur.

Además, se mostraron alimentos y bebidas de Málaga (Bodegas F. Schatz FS; Bodegas Pérez Hidalgo; LY Company; y Fernando Angulo), Huelva (Bodegas Oliveros; Sánchez Romero Carvajal 5J; y Sierra Mayor); Granada (Caviar de Riofrío; Grupo Cervezas Alhambra; y Jamones Vallejo) y Almería (Castillo de Tabernas; Oleo Almanzora).

La organización de estas acciones por parte de Andalucía TRADE será cofinanciada con fondos procedentes de la UE, con cargo al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 85%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta actuación.

Asimismo, en la misión comercial participan empresas de Córdoba ( Vadolivo Hacienda, Almazara El Manzanillo-Oleum Viride y Aceites Renacer), Jaén (Aceites Moral-Verde Divino) y Sevilla (Green Gold Olive Oil Vompany).

El sector agroalimentario andaluz mantiene presencia en el mercado japonés, donde se sitúan productos como el aceite de oliva, los productos cárnicos y el pescado. Japón es uno de los principales mercados extracomunitarios para España. Según los últimos datos, las exportaciones agroalimentarias de Andalucía a Japón han registrado en 2025 un valor de 118 millones de euros, situando a la comunidad como la tercera región española en valor exportador a este destino (10,3%).