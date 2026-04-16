Andalucía TRADE organiza un encuentro de negocios para la industria auxiliar agrícola andaluza en Chile

Nueve empresas generan 58 reuniones con importadores y distribuidores clave en Chile en una misión comercial cofinanciada con fondos europeos

Andalucía TRADE organizó una misión comercial híbrida –presencial y online– para nueve firmas andaluzas, que desarrollaron una completa agenda de reuniones con 30 de los principales importadores, distribuidores, productores, instituciones y clientes finales de la industria auxiliar agrícola en Chile. La acción, celebrada en Santiago de Chile y Curicó, del 7 al 9 de abril, se enmarca en las acciones de Andalucía TRADE destinadas a la diversificación de mercados, especialmente en América Latina.

En el ámbito de la industria auxiliar de la agricultura, Andalucía se situó como la cuarta comunidad en ventas, concentrando el 9,6% de las exportaciones nacionales, con un valor de 937 millones de euros y un incremento del 6,5% respecto a 2024, cifra récord histórico.

Según los informes de la agencia pública, este mercado andino, consolidado como potencia agroexportadora y destino estratégico para las soluciones innovadoras del sector, representa una oportunidad clave para las empresas andaluzas especializadas en insumos, maquinaria y soluciones de riego, almacenamiento y transporte.

Tanto las reuniones presenciales como las realizadas online, un total de 58, se han adaptado a las diferentes estrategias de internacionalización de las firmas participantes y a la flexibilidad necesaria para su operativa en mercados exteriores. En concreto, siete firmas participaron de forma presencial y dos en formato virtual, con agendas individualizadas adaptadas a sus intereses y a la creciente demanda del mercado chileno de soluciones avanzadas en eficiencia hídrica, mecanización, biotecnología, agricultura de precisión y gestión sostenible de cultivos.

Nueve empresas andaluzas han participado en esta acción de promoción internacional, mostrando la diversidad y potencial del sector. De Almería han participado Criado y López, Agri Nova Science, Nutricrop, Bihox y Ferbio; de Córdoba, Agrogenia Biotech; de Málaga Creacciona y Sigfrido Fruit; y de Sevilla MSC Fábricas Agrícolas.

Estas firmas representan una amplia muestra de la capacidad tecnológica y productiva del sector, con actividades que abarcan la fabricación de fertilizante, biofertilizantes, bioprotectores, bioestimulantes y soluciones de biocontrol; la provisión de sistemas de riego; la producción de plásticos, mallas y mantas térmicas; el diseño y construcción de estructuras e invernaderos de alto rendimiento; y la oferta de herramientas de control biológico como colmenas de abejorros, feromonas, trampas de monitoreo, etc.

A esta oferta se suma la presencia de firmas dedicadas a la comercialización hortofrutícola, especialmente de aguacate y mango. La organización de esta acción por parte de Andalucía TRADE, con la colaboración de su Antena en Chile, será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 85%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.

Jornadas: transferencia de conocimiento Andalucía–Chile

En el marco de la misión, tuvo lugar el 7 de abril una `Jornada de Transferencia de Conocimiento Andalucía–Chile´, un encuentro técnico de alto nivel que reunió a instituciones clave del sector agrícola chileno como la Federación de Productores de Fruta de Chile (Fedefruta), la asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex) y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)

En esta jornada las empresas andaluzas expusieron sus tecnologías y casos de éxito en ámbitos prioritarios para Chile, desde riego tecnificado hasta innovación biotecnológica, mecanización eficiente, soluciones contra la escasez hídrica y herramientas de sostenibilidad.

Chile: un mercado agrícola en expansión

En 2026, el sector agrícola chileno continúa ocupando un lugar central en la economía del país, con una fruticultura que reafirma su condición de motor exportador al concentrar en torno al 12% de las ventas al exterior. China se mantiene como su gran mercado de destino, acaparando cerca del 35% de las exportaciones frutícolas y consolidando una relación comercial cada vez más estratégica.

En este contexto, la agenda pública 2025-2026 del Ministerio de Agricultura de Chile avanza en un paquete de prioridades que sintoniza de forma notable con las capacidades del tejido empresarial andaluz: desde la eficiencia hídrica y el riego tecnificado hasta la digitalización del campo, pasando por la innovación en las cadenas de valor, la adaptación al cambio climático y el impulso a la agricultura familiar. Se trata de un marco que abre espacios de colaboración y oportunidades para soluciones especializadas capaces de acompañar la modernización del agro chileno.

Además, Chile mantiene una de las mayores redes de acuerdos comerciales del mundo, con más de 30 tratados que dan acceso preferencial a mercados que representan alrededor del 85% del PIB global. Esta apertura, unida a su producción en contraestación y su diversidad climática, genera un entorno de negocio altamente competitivo y atractivo para compañías especializadas en soluciones innovadoras.

La alta dependencia de insumos importados —superior al 60% en categorías clave como fertilizantes, equipamiento técnico o tecnología agrícola— abre nuevas oportunidades para la industria auxiliar andaluza, que cuenta con capacidades consolidadas en mecanización, fertirrigación, soluciones sostenibles y tecnologías para una agricultura más eficiente.