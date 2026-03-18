GLOBOMATIK Y BARADI DISTRIBUCIONES LLEGAN A UN ACUERDO DE COLABORACIÓN

A partir de marzo de 2026, Baradi Distribuciones Mayoristas S.L. inician una colaboración estratégica con Globomatik Informática S.L. con el objetivo de impulsar el crecimiento conjunto de ambas compañías.

Con más de 30 años de experiencia en el sector de la telefonía y la distribución de electrónica de consumo, Baradi Distribuciones Mayoristas S.L. han cerrado un acuerdo con Globomatik para la distribución de productos como smartwatches para niños y seniors, entre otras categorías.

Leandro Pérez-Cossío, advisor y CCO de Baradi Distribuciones Mayoristas S.L. señala:

“En el marco de esta colaboración con Globomatik, este partnership nos posiciona en el mercado de una forma distinta y disruptiva. Somos dos players absolutamente complementarios, con capacidad para llevar a ambas compañías a un éxito conjunto. Es el momento de apoyarnos mutuamente y de construir una relación sólida. Lo mejor está por llegar. Globomatik es el partner perfecto para llegar a una clientela B2B que complementa la cartera actual de clientes de Baradi, entre los que se encuentran MasOrange, Grupo Auchan, GAME o TPH”.

Juan Romero, añade:

“Esta colaboración refuerza nuestra apuesta por incorporar nuevas categorías de producto con alto potencial y por seguir generando oportunidades de crecimiento junto a partners especializados y de referencia en su sector. Estamos convencidos de que este acuerdo aportará valor a ambas compañías y a nuestros clientes”.