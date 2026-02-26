La Comisión propone una normativa a escala de la UE contra el tráfico ilícito de armas de fuego

La Comisión Europea ha presentado una propuesta de Directiva para luchar contra el tráfico de armas de fuego y otros delitos relacionados con las armas de fuego en la UE. Se trata de la primera iniciativa legislativa que se adopta en el marco de la Estrategia Europea para la Seguridad Interior, ProtectEU.

Las armas de fuego ilícitas suponen una grave amenaza para la seguridad pública, ya que permiten el terrorismo, la delincuencia organizada, la violencia de bandas y otros delitos graves. Este riesgo se ve amplificado por los avances tecnológicos, como la impresión 3D, y por la evolución de las amenazas desde fuera de las fronteras de la UE, lo que exige una mayor preparación de la UE.

En la actualidad, existen diferencias significativas en la forma en que se definen y castigan los delitos relacionados con las armas de fuego, lo que da lugar a un marco jurídico fragmentado en la UE. La propuesta fomentará la armonización y mejorará la eficacia de la aplicación de la ley contra los delitos relacionados con las armas de fuego mediante: i) la introducción de un marco a escala de la UE con definiciones comunes de los delitos y sanciones relacionados con las armas de fuego; ii) una cooperación más estrecha entre los Estados miembros; y iii) la mejora de la recogida y el uso de datos. La propuesta también colma la brecha en lo que respecta al uso indebido de la impresión 3D para la producción ilícita de armas.

Al hacer más eficaces las investigaciones y los enjuiciamientos, y reforzar la capacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad para responder a las amenazas emergentes, la nueva normativa ayudará a proteger a los ciudadanos de la UE de los peligros que plantean las armas de fuego ilícitas.

La propuesta solo se refiere a actos intencionados que impliquen armas de fuego ilícitas, preservando plenamente las actividades legítimas de los armeros autorizados, la industria y los ciudadanos. No modifica ni afecta en modo alguno a las normas vigentes de la UE en materia de adquisición, tenencia y circulación transfronteriza de armas de fuego.

Definiciones y sanciones a escala de la UE

La propuesta introduce definiciones y sanciones armonizadas, en particular para:

• el tráfico, la fabricación o la tenencia de armas de fuego ilícitas, componentes esenciales de armas de fuego y municiones;

• la falsificación y la eliminación o modificación ilícita de las marcas obligatorias que identifican de manera única las armas de fuego y sus componentes esenciales, sirviendo de «etiqueta de identidad» a lo largo de todo su ciclo de vida;

• la creación, adquisición, posesión y difusión ilícitas de modelos para la impresión 3D de armas de fuego, que representa una amenaza nueva y creciente para la seguridad.

Los Estados miembros deben fijar un límite máximo de penas para los delitos relacionados con las armas de fuego de al menos 2 años de prisión para la creación, adquisición, posesión y difusión de modelos 3D, de al menos 5 años para la tenencia de armas de fuego, componentes esenciales y municiones ilícitos, y de al menos 8 años para el tráfico y la fabricación de armas de fuego ilícitas.

Refuerzo de la cooperación transfronteriza

La propuesta incluye la obligación de que los Estados miembros establezcan un punto de contacto nacional sobre armas de fuego. Permite la cooperación operativa entre los Estados miembros, por ejemplo para localizar e incautar armas objeto de tráfico en todos los Estados miembros. Los puntos de contacto nacionales sobre armas de fuego también deben recopilar los datos necesarios para hacer una evaluación periódica de las amenazas y servir de punto de contacto para la cooperación en los foros internacionales.

Mejora de la recogida de datos y del análisis de la delincuencia

La propuesta introduce nuevas medidas para mejorar la recogida y estandarización de los datos disponibles sobre armas de fuego.

Esto incluye un conjunto mínimo de datos para registrar las armas de fuego incautadas por las autoridades policiales u otras autoridades competentes. Esto permitirá estimar mejor el alcance y la magnitud del tráfico ilícito de armas de fuego en la UE. El conjunto de datos se desarrolló en estrecha cooperación con los profesionales e incluye información básica como el modelo y el tipo de arma de fuego. Esta información ayudará a los Estados miembros a detectar tendencias, por ejemplo cuando entren en la Unión armas de fuego retiradas de servicio que procedan de zonas de conflicto. También apoyará los esfuerzos específicos para incautar armas de fuego y prevenir la proliferación.

La propuesta también introduce el requisito de que los Estados miembros recopilen los datos estadísticos existentes sobre los distintos delitos relacionados con las armas de fuego y los compartan con la Comisión cada cinco años. Esto incluye datos sobre el número de armas de fuego incautadas en el contexto de infracciones penales, así como datos estadísticos sobre el número de investigaciones, enjuiciamientos, condenas, casos desestimados, número de personas jurídicas implicadas y el nivel y tipo de las sanciones impuestas. Esta medida aumentará la disponibilidad de datos comparables en todos los Estados miembros y permitirá una mejor visión de la situación, un mejor seguimiento y una mayor sensibilización pública.

Siguientes pasos

La Comisión trabajará ahora con el Parlamento Europeo y el Consejo para facilitar un acuerdo rápido sobre la propuesta.

Trasfondo

La UE ha adoptado varios instrumentos en el ámbito de las armas de fuego, desde la perspectiva del mercado legal interior. Las actuales normas de la UE sobre armas de fuego solo regulan la propiedad y la transferencia legal de armas de fuego: la Directiva sobre armas de fuego establece normas mínimas comunes para la adquisición, tenencia y transferencia lícitas de armas de fuego civiles dentro de la UE, y la versión refundida del Reglamento sobre armas de fuego regula las autorizaciones de importación y exportación de armas de fuego que se trasladan desde y hacia países no pertenecientes a la UE.

La UE ratificó el Protocolo de las Naciones Unidas sobre las armas de fuego en 2014, comprometiéndose a tipificar como delito la fabricación y el tráfico ilícitos, a reforzar el marcado y la localización, y a garantizar la eficacia de las licencias y los controles. Sin embargo, hasta la fecha no existen normas de la UE sobre las infracciones penales relacionadas con las armas de fuego. Este es el objetivo de la presente propuesta, que completa el marco normativo inspirado en el Protocolo de las Naciones Unidas sobre las armas de fuego.

Para más información

Propuesta de Directiva sobre la lucha contra el tráfico ilícito de armas de fuego y otros delitos relacionados con las armas de fuego

Ficha informativa

Legislación de la UE sobre armas de fuego de uso civil

Tráfico de armas de fuego

La Estrategia Europea para la Seguridad Interior (ProtectEU)

Citas:

«En la actual situación geopolítica, en la que las amenazas a la seguridad evolucionan rápidamente, la UE debe estar plenamente preparada para anticipar y hacer frente tanto a los riesgos existentes como a los emergentes. Las armas de fuego ilícitas representan un grave peligro para la seguridad de nuestros ciudadanos, cada vez más amplificado por las nuevas tecnologías y las redes transfronterizas. Con esta iniciativa estableceremos el marco jurídico necesario para colmar las brechas entre los diferentes sistemas nacionales, que son explotadas por delincuentes y terroristas, y proteger mejor a los ciudadanos de la UE».

Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia — 25/02/2026.

«La delincuencia organizada y los terroristas aprovechan las nuevas tecnologías y las lagunas de nuestra legislación para propagar la violencia, el terror y la delincuencia. Las propuestas de hoy están dirigidas a quienes quieren perjudicar a los europeos. Al establecer un marco a escala de la UE sobre infracciones y sanciones relacionadas con las armas de fuego y colmar al mismo tiempo las lagunas en torno a las armas impresas en 3D, haremos de la UE un lugar más seguro».

Magnus Brunner, comisario de Asuntos de Interior y Migración — 26/02/2026