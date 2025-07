El ‘mundo DJ profesional’ suena en los Cursos de Verano de la Universidad de Almería como gran novedad

Diseñado para estudiantes, músicos y entusiastas de esta modalidad de la industria del entretenimiento, es un seminario intensivo único, con equipos de máxima calidad a disposición del alumnado y docentes de primer nivel y de reconocida trayectoria, cuyo objetivo es formar en el manejo de equipos y softwares y recorrer el camino de la profesionalización

La palabra ‘arte’ integrada en el título de un novedoso curso de verano de la Universidad de Almería, pionero en este formato de entre las universidades españolas, es ya una declaración de intenciones. Centrado en la profesión de disc-jockey, se llama ‘DJ 360º – Aprende el arte de ser DJ profesional’. Es una propuesta dirigida por Belén Payán y Jose Venteo, quien además es ponente, y está diseñada como formación intensiva para estudiantes, músicos y entusiastas que deseen adentrarse en ese mundo. En su programa se dan claves que van desde el manejo de equipos y softwares especializados, al perfeccionamiento de habilidades o la comprensión de la influencia de los DJ como catalizadores culturales para, finalmente, conocer los aspectos relacionados con la profesionalización, como el marketing personal, la gestión de eventos o el uso de las redes sociales.

Así, se pretende una formación integral que combina teoría y práctica y que Jose Venteo ha considerado que llega para ocupar un hueco existente: “Esta idea realmente nace porque vi que no ninguna así, no existía un curso de verano simplemente enfocado a este ámbito tan concreto y tan cerrado como puede ser el mundo del DJ, así que hablé con Belén, conectamos muy bien y hemos logrado hacer algo súper práctico, súper dinámico, con muchísimos equipos y que yo creo que está mereciendo la pena”. Sobre esto último, “en muy pocos sitios se reúne todo el material que hay aquí, en el nuevo Edificio de Usos Múltiples de la UAL, porque la idea desde su origen era que todo el mundo ‘toque’ equipo lo máximo posible, y el que se ha puesto a disposición del alumnado es profesional y completo, de la máxima calidad”.

Dedicado a la música desde el año 2014, Venteo se ha ganado el reconocimiento de todo el territorio nacional y una de sus pasiones es la docencia, por lo que ha buscado un elenco de excelentes ponente para garantizar la mejor experiencia de aprendizaje: “Juan Cirera y Peti Deluxe son unos enormes profesionales a los que agradezco su predisposición para aportar su grano de arena al curso, se dedican a ser DJ y llevan muchísimo años además como profesores, impartiendo clases, y por otro lado está Víctor Cano, que va a hacer ver la figura del DJ desde una perspectiva más profesional y un poco más humana también, porque es tan importante saber pinchar, o saber mezclar o utilizar un equipo, como tener claro qué tiene que tener un DJ para profesionalizarse y manejarlo”.

Juan Cirera, especialista en imagen y sonido y en sistemas informáticos y redes, con más de veinte años de experiencia como DJ y productor musical, ha ofrecido una ponencia sobre ‘Transformación y manejo de equipos’, además de conducir alumnado hacia el ‘Perfeccionamiento de la técnica’. De hecho, en su faceta docente en la EISO, Escuela de Imagen y Sonido de Almería, ha impartido clases teóricas y prácticas sobre técnicas de grabación, mezcla y producción, en las que ha combinado su experiencia profesional con una metodología orientada al aprendizaje práctico. Certificado por APPLE Logic Pro Certified Trainer, Cirera ha colaborado con artistas de renombre internacional. Todo ello lo ha unido en su intervención en un curso que considera “una iniciativa genial”.

Ha explicado “las tecnologías con las que se empezó hasta lo último que está funcionando hoy en día, desde la base inicial hasta el último software en la última versión que existe”. Fundamental, “tienes que ser un amante de la música, o sea, te tienes que apasionar y tiene que gustar mucho la música que estás poniendo”, ha sentenciado, añadiendo que “una de las cosas que intento siempre decir es que la música que pones te tiene que gustar a ti primero; si no te está gustando lo que pones, es bastante complicado que salga un buen producto, una buena creación”. Está claro que “siempre puedes poner un disco detrás de otro y cobrar, pero, realmente, si lo disfrutas es donde está realmente la magia”.

Esto lo lleva a la práctica en cada una de sus actuaciones: “Hace ya mucho tiempo que yo solo pongo música que a mí me gusta y con la que disfruto, quizá también porque ahora soy más maduro y entiendo mucho mejor a determinado público, entonces quizá me identifico más con esa gente y consigo una conexión más intensa”. Eso sí, hay que tener recursos para dar un giro: “Son sobre todo el conocimiento musical, lo que quiere el público y con lo que se lo va a pasar bien, y ahí enfocarlo, pero al final depende también del ambiente en el que estés”. Parte de ese trabajo se lleva hecho con la selección previa de los trabajos: “Cada DJ elige los eventos con los que se va a identificar y va a estar a gusto; yo por ejemplo me dedico a unos estilos de música concretos, y cada uno en los suyos, pero siempre en común la idea de que la gente disfrute, porque para eso son los eventos”.