El Museo de la Guitarra acoge la presentación de ‘Arión’, el nuevo proyecto musical de Ángel Peñalver

El concierto tendrá lugar el próximo 17 de octubre a las 20:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El Museo de la Guitarra “Antonio de Torres” será el escenario del esperado concierto del guitarrista almeriense Ángel Peñalver, quien presentará su último trabajo titulado Arión. El evento, organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Almería, se celebrará el viernes 17 de octubre a las 20:00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

La presentación oficial de este recital ha tenido lugar en el propio museo, con la presencia del artista y del concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, responsable a su vez de la Red Municipal de Museos. Durante el acto, Peñalver ha compartido detalles sobre Arión, una propuesta musical que invita a la introspección y a la contemplación a través de la guitarra.

“Arión representa un viaje hacia el interior, un hilo de melodías que me ha acompañado desde que descubrí que la música podía ser refugio y espejo”, ha expresado el músico. Con más de dos décadas de trayectoria, Ángel Peñalver es reconocido por su versatilidad como multiinstrumentista y productor musical. Arión constituye la tercera entrega de la saga Influencers Vol., un proyecto íntegramente grabado, mezclado y masterizado por el propio artista en Hikari Music Studio.

El recital se plantea como una experiencia sensorial y espiritual que trasciende lo puramente musical. Cada nota busca conectar con el público desde la emoción y la autenticidad, en un espacio íntimo que favorece la escucha pausada y profunda. “Este recital es mi forma de rendir homenaje a quienes me han inspirado, mis influencers, y de celebrar esa fuerza invisible que une notas y personas”, concluía Peñalver.

Por su parte, el concejal Joaquín Pérez de la Blanca ha destacado el valor de acoger este tipo de propuestas en espacios municipales, en este caso el Museo de la Guitarra. “Es un orgullo que este museo, dedicado al creador de la guitarra española, sirva también para proyectar el talento de músicos almerienses como Ángel Peñalver”.