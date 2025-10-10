La Fundación Cellbitec, galardonada con el IV Premio AGR+ a la Innovación y Sostenibilidad 2025

Alfredo Sánchez-Gimeno

El reconocimiento, entregado por el ministro de agricultura Luis Planas en un acto celebrado en Madrid, destaca la labor de la Fundación en el desarrollo de soluciones biotecnológicas orientadas a la mejora de la salud, la agricultura y la sostenibilidad global.

La Fundación Cellbitec ha sido distinguida con el IV Premio AGR+ a la Innovación y Sostenibilidad, un galardón otorgado por el Grupo Joly en el marco del lanzamiento de su Anuario AGR+ de Agricultura y Alimentación. Este premio reconoce el trabajo de entidades y profesionales que contribuyen al progreso del sector agroalimentario a través de la investigación, la innovación y el compromiso con un modelo sostenible.

Para la Fundación Cellbitec, este reconocimiento supone un impulso y una validación de su misión: promover una ciencia que genere un impacto positivo y tangible en la sociedad. Desde su creación, y contando con el soporte de su grupo biotecnológico Beyond Seeds, la entidad ha centrado sus esfuerzos en la bioprospección en semillas, la mejora genética vegetal, la bioinformática y la nanotecnología aplicada a la agricultura y la salud, con el objetivo de avanzar hacia una producción más sostenible y resiliente.

Durante el acto de entrega, el presidente de la Fundación, Francisco Bermúdez, subrayó que este reconocimiento “refleja el valor del trabajo en equipo y la convicción de que la innovación científica puede y debe mejorar la vida de las personas”. En palabras del propio Bermúdez, “unos pocos pueden hacer cosas que mejoren la vida de todos”, una idea que inspira cada uno de los proyectos que impulsa la Fundación.

El Premio AGR+ a la Innovación y Sostenibilidad destaca el papel de la Fundación Cellbitec como agente de cambio en el ecosistema agrobiotecnológico andaluz y nacional, consolidando su liderazgo en la transferencia de conocimiento entre la investigación científica y su aplicación en el campo.

Con este reconocimiento, la Fundación reafirma su compromiso con la excelencia científica, la colaboración institucional y la sostenibilidad como pilares de un futuro más equilibrado entre tecnología, naturaleza y bienestar humano.

Sobre la Fundación Cellbitec

La Fundación Cellbitec nace a partir del proyecto empresarial de biotecnología Beyond Seeds con el deseo de potenciar la investigación científica, la gestión del talento y las capacidades innovadoras en las ciencias de la vida

Entre otras, nuestra fundación impulsa la investigación en enfermedades oncológicas, con el objeto de aportar potenciales soluciones farmacológicas, así como en enfermedades metabólicas y neurodegenerativas, ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes.