El XXIV Festival Internacional Mágico de Granada Hocus Pocus nos hará desaparecer del 21 al 30 de noviembre

El Festival Internacional Mágico de GranHada Hocus Pocus celebrará su XXIV edición del 21 al 30 de noviembre en diferentes espacios escénicos de la ciudad. `Nada por aquí, GranHada por Allá´ es el lema bandera de este año tomando como referente un hechizo tan antiguo como el asombro humano: la desaparición. Lo visible se desvanece, lo imposible asoma. Un susurro, un gesto… y ya no está. Porque aquí, y en voz de su fundador Miguel Puga, en esta ciudad que respira arte y misterio, hasta la nada cobra sentido. Y el Hocus Pocus Festival lleva 24 ediciones demostrando que la magia no es solo ilusión, sino un arte escénico de primera categoría: capaz de emocionar, estremecer y encender la chispa de lo imposible.



Este año el festival se adentra en el reino de lo que se esfuma, en los silencios que deja lo ausente, en el vértigo de lo que quizá regrese transformado. Y aunque todo pueda desaparecer en un parpadeo, hay algo que aquí nunca se irá: el asombro, la maravilla… y los aplausos eternos del público de Granhada.



Magia escénica, de cerca, cómica, mentalismo, hasta programas de pensamiento y reflexión y ciclos de conferencias sobre la magia y el ilusionismo, y la formación de profesionales del sector. Magia de calle, talleres, programas específicos para los profesionales del ilusionismo, galas benéficas, mixturas entre teatro y magia, volverán a convertir a Granada en una ciudad de referencia mundial.



Programa escolar, talleres en bibliotecas, magia en las calles, en los barrios, nuevos talentos, ilusionismo para mayores, jornadas profesionales y por supuesto grandes espectáculos de reconocidos artistas internacionales y nacionales llenarán los teatros, calles y diversos espacios de la ciudad en noviembre. Muy pronto se anunciará el programa completo.





* En su empeño de devolver el ilusionismo a los escenarios, Hocus Pocus recupera en una innovadora visión del mundo del ilusionismo. Desde entonces, los festivales de este carácter han tomado empuje en nuestro país. Los más importantes ilusionistas del mundo han pasado por sus escenarios, un listado que incluye a René Lavand, Juan Tamariz, Mortimer, Jorge Blass, Abozzi y tantos otros.