La Seguridad Social alcanza los 344.938 afiliados en Almería y el paro desciende en abril en 1.274 personas

La cifra total de personas desempleadas durante el pasado mes se sitúa en 41.257

Con respecto al pasado año hay registrados en Almería – 4.260 parados menos, lo que supone un descenso de –9,36 %

La afiliación a la Seguridad Social alcanza la cifra más alta con 344.938 trabajadores afiliados

En el mes de abril, la tasa de contratación indefinida se ha situado en el 55,65 % del total de contratos suscritos en el año

La cantidad total que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha destinado a la protección de personas desempleadas en Almería ha sido de 36,91 millones de euros, que han beneficiado a un total de 25.273 personas

El número de personas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Almería, al finalizar el mes de abril, ha disminuido en 1.274 personas, en relación con el mes de marzo de 2026 (-3%); situándose la cifra total de personas desempleadas en 41.257.

Esta cifra es la más baja registrada en un mes de abril desde el año 2008, cuando se registraron 34.566 personas desempleadas. Si tenemos en cuenta los datos interanuales, hay registradas – 4.260 personas en el desempleo menos que en abril de 2025, es decir hace exactamente un año, lo que supone un descenso del 9,36%.

Por sexos, el paro masculino se ha situado en abril en 17.000 hombres en paro, mientras que el total de mujeres desempleadas fue de 24.257. Por edades, la cifra del paro juvenil, es decir, de menores de 25 años, es de 3.624 parados. Entre los mayores de 25 años el número de desempleados es de 37.633.

Del total de personas desempleadas, 8.343 son ciudadanos extranjeros.

El paro por sectores

Por sectores económicos, el paro registrado desciende en todos los sectores: servicios (-818), colectivo sin empleo anterior (-187) construcción (-104), agricultura (-96) e industria (-69).

La estructura por sectores del desempleo en la provincia de Almería es la siguiente: sector servicios 27.059, colectivo sin empleo anterior 5.354, construcción 3.453, agricultura 3.720 e industria 1.671.

Contratos firmados

El número total de contratos registrados durante el mes de abril en Almería ha sido de 19.822, lo que suponen 257 contratos más que en el mes de marzo (1,31%) y 172 contratos más que en el mes de abril de 2025 (0,88%).

Del total de contratos,11.798 se han suscrito en el sector servicios, 6.050 en la agricultura, 1.170 en la construcción y 804 en la industria. Los contratos que han suscrito ciudadanos extranjeros son 8.917. En lo que va de año se han suscrito en Almería 73.538 contratos, de los que 40.927 (55,65%) han sido indefinidos y el resto, 32.611 (44,35%) de carácter temporal.

Prestaciones por desempleo (datos de marzo 2026)

El número de personas beneficiarias de la protección que otorga el sistema de prestaciones por desempleo financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Almería durante el mes de marzo fue de 25.273. De este total, 14.975 percibieron prestación contributiva por desempleo, 9.033 subsidio por desempleo, 11 renta activa de inserción y 1.254 subsidio de eventuales agrarios.

Los ciudadanos extranjeros que perciben alguna prestación por desempleo ascienden a 7.618, lo que representa el 4,47% del total. De ellos, 6.121 son de países no comunitarios y 1.497 de países comunitarios.

La cantidad total que el SEPE ha destinado a financiar las prestaciones por desempleo en el mes de marzo en Almería asciende a 36,91 millones de euros. Por otra parte, la cuantía media de la prestación contributiva percibida por beneficiario es de 1.007,9 euros al mes, y el plazo medio de reconocimiento de la prestación de 2,83 días.

Afiliación a la Seguridad Social

La afiliación media del mes de abril ha sido de 344.938 trabajadores afiliados, lo que supone un aumento de 1.480 afiliados respecto a marzo (0,43%). En términos interanuales, hay hoy 6.332 afiliados más que hace un año, es decir, en abril de 2025, lo que porcentualmente es un 1,87% más. Esta cifra de afiliación es la más alta registrada en Almería en toda la serie histórica, superando el dato que se había alcanzado en el mes de marzo de 2026.

En la actualidad, en Almería se encuentran afiliados en el Régimen General 280.048 trabajadores, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 64.131, y en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, 759. Del total de trabajadores afiliados al Régimen General de la Seguridad Social, 56.777 trabajadores están afiliados al Sistema Especial Agrario y 2.308 al Sistema Especial para Empleados del Hogar.

En cuanto a la afiliación de extranjeros, según los últimos datos de media mes de marzo de 2026, se registraron en Almería 87.492 ciudadanos extranjeros afiliados a la Seguridad Social. Esta cifra representa un 25,47% sobre el número total de personas afiliadas en la provincia registrado en el mes de marzo (343.458). Los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Almería son 57.137 hombres y 30.355 mujeres. Por otra parte, 69.610 son nacionales de países no comunitarios y 17.883 nacionales de países comunitarios.

Por sectores, 41.066 están afiliados al Sistema Especial Agrario, 36.662 al Régimen General, 8.773 son autónomos, 933 están afiliados al Sistema Especial de Trabajadores del Hogar y 59 al Régimen del Mar.