El personal del SNS protestará mañana porla intención de Sanidad de aprobar un

Estatuto MarcLos trabajadores, convocados por las organizaciones sindicales con
representación en el Ámbito de Negociación, se manifestarán para mostrar
su malestar y preocupación porque el actual redactado de la nueva Ley del
Estatuto Marco no recoge asuntos trascendentales para la mejora de sus
condiciones laborales.
● SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde reiteran que su intención
sigue siendo negociar con el Ministerio todo el tiempo que resulte necesario
para garantizar las mejoras laborales necesarias, pero están constatando
que Sanidad quiere “dar cerrojazo” al texto normativo cuanto antes.
- Personal estatutario de Almería se concentrará
mañana, martes, para denunciar que el Ministerio de Sanidad tiene intención de
aprobar un Estatuto Marco que no contempla todas las medidas reclamadas para
mejorar sus condiciones de trabajo y el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud
(SNS).
Bajo el lema “Un Estatuto para avanzar”, los trabajadores, convocados por las
organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE –
FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), protestarán en la Subdelegación de
Gobierno de Almería, en C/Arapiles, 19, el martes 16 de septiembre a las 11:00 horas,
para mostrar su malestar y preocupación porque el actual redactado de la nueva Ley
del Estatuto Marco no recoge asuntos trascendentales, como el reconocimiento
retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional y el acceso a
la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial.
Las organizaciones convocantes reiteran que su intención ha sido y sigue siendo
negociar con el Ministerio todo el tiempo que resulte necesario para garantizar las
mejoras laborales que necesitan cerca de un millón de trabajadores del SNS, pero
están constatando que Sanidad quiere “dar cerrojazo” al texto normativo cuanto antes.
“Huida hacia adelante”
Los sindicatos subrayan que el Ministerio de Sanidad ha “estirado” el tiempo de
negociación cuando así le convenía a lo largo de los más de dos años transcurridos, y
ahora le han “entrado las prisas” por razones de oportunidad política, obviando que la
mejora de la realidad laboral del personal del SNS debe ser la principal prioridad. Por
ello, “ha decidido romper el calendario pactado de reuniones y ha optado por una
‘huida hacia adelante’ que no beneficia a nadie”, apuntan.
Insisten, además, que la intención del Ministerio de concluir la negociación con la
celebración del Foro Marco para el Diálogo Social, donde están también algunas
comunidades autónomas y las organizaciones sindicales, es un “brindis al sol” porque
legalmente no se le otorga ninguna capacidad negociadora.
Excusas sin sentido
En cuanto al nuevo modelo de clasificación profesional y el acceso a las jubilaciones
anticipada o parcial, y frente a las “excusas con poco fundamento” del Ministerio de
Sanidad, las organizaciones reiteran que pueden completarse en la Ley del EM y,
posteriormente, desarrollarse con la participación de otros ministerios y la
modificación de las legislaciones necesarias.
El personal del SNS también requiere que el Estatuto Marco recoja otros avances que
hasta la fecha no se incluyen, como la generalización de la jornada anual equivalente
a 35 horas semanales; el reconocimiento del solape de jornada; y la mejora de la
organización de la jornada laboral, tanto ordinaria como complementaria en todas sus
modalidades.
Las concentraciones de mañana son la primera de las acciones de presión y
movilización que las organizaciones presentes en la mesa de negociación han
acordado realizar en las próximas semanas con el objetivo de que el Ministerio cambie
su actual estrategia y reanude las negociaciones en base al calendario pactado antes
del verano, lo que, de no producirse, les abocará a la convocatoria de paros parciales y
huelga general en la sanidad.