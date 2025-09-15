El personal del SNS protestará mañana porla intención de Sanidad de aprobar un

Estatuto MarcLos trabajadores, convocados por las organizaciones sindicales con

representación en el Ámbito de Negociación, se manifestarán para mostrar

su malestar y preocupación porque el actual redactado de la nueva Ley del

Estatuto Marco no recoge asuntos trascendentales para la mejora de sus

condiciones laborales.

● SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde reiteran que su intención

sigue siendo negociar con el Ministerio todo el tiempo que resulte necesario

para garantizar las mejoras laborales necesarias, pero están constatando

que Sanidad quiere “dar cerrojazo” al texto normativo cuanto antes.

Personal estatutario de Almería se concentrará

mañana, martes, para denunciar que el Ministerio de Sanidad tiene intención de

aprobar un Estatuto Marco que no contempla todas las medidas reclamadas para

mejorar sus condiciones de trabajo y el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud

(SNS).

Bajo el lema “Un Estatuto para avanzar”, los trabajadores, convocados por las

organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE –

FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), protestarán en la Subdelegación de

Gobierno de Almería, en C/Arapiles, 19, el martes 16 de septiembre a las 11:00 horas,

para mostrar su malestar y preocupación porque el actual redactado de la nueva Ley

del Estatuto Marco no recoge asuntos trascendentales, como el reconocimiento

retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional y el acceso a

la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial.

Las organizaciones convocantes reiteran que su intención ha sido y sigue siendo

negociar con el Ministerio todo el tiempo que resulte necesario para garantizar las

mejoras laborales que necesitan cerca de un millón de trabajadores del SNS, pero

están constatando que Sanidad quiere “dar cerrojazo” al texto normativo cuanto antes.

“Huida hacia adelante”

Los sindicatos subrayan que el Ministerio de Sanidad ha “estirado” el tiempo de

negociación cuando así le convenía a lo largo de los más de dos años transcurridos, y

ahora le han “entrado las prisas” por razones de oportunidad política, obviando que la

mejora de la realidad laboral del personal del SNS debe ser la principal prioridad. Por

ello, “ha decidido romper el calendario pactado de reuniones y ha optado por una

‘huida hacia adelante’ que no beneficia a nadie”, apuntan.

Insisten, además, que la intención del Ministerio de concluir la negociación con la

celebración del Foro Marco para el Diálogo Social, donde están también algunas

comunidades autónomas y las organizaciones sindicales, es un “brindis al sol” porque

legalmente no se le otorga ninguna capacidad negociadora.

Excusas sin sentido

En cuanto al nuevo modelo de clasificación profesional y el acceso a las jubilaciones

anticipada o parcial, y frente a las “excusas con poco fundamento” del Ministerio de

Sanidad, las organizaciones reiteran que pueden completarse en la Ley del EM y,

posteriormente, desarrollarse con la participación de otros ministerios y la

modificación de las legislaciones necesarias.

El personal del SNS también requiere que el Estatuto Marco recoja otros avances que

hasta la fecha no se incluyen, como la generalización de la jornada anual equivalente

a 35 horas semanales; el reconocimiento del solape de jornada; y la mejora de la

organización de la jornada laboral, tanto ordinaria como complementaria en todas sus

modalidades.

Las concentraciones de mañana son la primera de las acciones de presión y

movilización que las organizaciones presentes en la mesa de negociación han

acordado realizar en las próximas semanas con el objetivo de que el Ministerio cambie

su actual estrategia y reanude las negociaciones en base al calendario pactado antes

del verano, lo que, de no producirse, les abocará a la convocatoria de paros parciales y

huelga general en la sanidad.