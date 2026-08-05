El PP dice ahora “digo donde antes decía Diego”

5-8-18

Jajajajajaja, primo, eso me ocurrió mientras escuchaba al ínclito Angel Acebes hablar sobre terrorismo y más exactamente del atentado que, según todos, le costó el Gobierno al PP; me estoy refiriendo al 11-M, el mayor atentado terrorista que ha padecido España, la única Nación de Europa que contiene el grupo terrorista más asentado en la Comunidad Europea.

No sé porqué, primo, se me vino a la memoria a Aznar cuando inauguraba una bodega y soltó alguna de las suyas, lo que indujo al exministro José Bono decir “si bebes, no hables”. Jo, primo, es que no daba crédito, no me lo podía creer, pensé que estaba en la celebración del Día de los Santos Inocentes. Y todo es cierto, primo, el Secretario General del Partido Popular, la fuerza política que creó y fomentó la llamada “teoría de la conspiración” decía que “el PP jamás ha utilizado el terrorismo electoralmente”. Será cierto? Yo ya no me lo puedo cree

Y como ha hecho oposición a José Luis Rodríguez Zapatero el PP de Mariano Rajoy? Que preguntas formulaba en el Congreso de los Diputados en las sesiones de control al Gobierno? Primo, yo ya me creo todo en esta vida o no me creo nada de estos dirigentes del PP. Precisamente el azote del Gobierno con el terrorismo, bandera monográfica durante tres años del PP, ahora niega la existencia de su modo de hacer política y que ha motivado el anclamiento electoral y el declive político de Mariano Rajoy.

Pensaba que a estas alturas de mi vida y de mi actividad profesional habia visto casi todo, pero me estoy retrayendo a la Transición Política, en el ecuado de la década de ls 70, cuando falangistas enfervorizados unos años antes renunciaban a sus sentimientos ideologicos y actividad política para reconvertirse en paladines de la Democracia y la Monarquía. Precisamente en la entonces llamada “mayoría natural”, en la que se pretendían ubicar Unión de Centro Democrático y la autodenominada Alianza Popular y que hoy se encuentran absorbidos por el Partido Popular, es donde se ubicaban los entonces llamados popularmente “conversos”, “chaqueteros” y hoy “travestis”.

En fin, primo, no sé que decirte porque el ínclito Angel Acebes me ha dejado exhausto y me ha inducido a pensar que está arrastrando al Partido Popular hacia el abismo y le está haciendo un flaquísimo favor porque conseguir recuperar la confianza perdida es una tarea ardua, difícil y que lleva mucho tiempo, por lo que si el envite que está haciendo durante esta Legislatura el PP de Mariano Rajoy lo pierde podemos los espaloles casi asegurar que las próximas dos legislaturas las tiene ya perdidas. Por eso, primo, porque no me lo puedo creer. Es algo inaudito, insospechado, hipócrita e incivilizado en lo que ningún responsable político debe reflejarse.

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