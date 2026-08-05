José Manuel Manzano asegura que «casi 30 años de promesas incumplidas de Antonio Bonilla»

LOLO ORTIZ

El PP de Vícar denuncia que numerosos proyectos presentados durante años como prioritarios continúan sin convertirse en realidades para los vecinos de Vícar

El Grupo Municipal del PP de Vícar ha realizado un balance de las dos últimas décadas de gobierno de Antonio Bonilla al frente del Ayuntamiento de Vícar, marcadas por la reiteración de anuncios y compromisos que, pese al paso de los años, continúan pendientes, retrasados o sin una fecha cierta de ejecución.

Antonio Bonilla gobierna Vícar de manera prácticamente ininterrumpida desde la década de 1990 y afronta actualmente su séptimo mandato consecutivo. Después de tanto tiempo y de sucesivas mayorías absolutas, ya no resulta creíble responsabilizar exclusivamente a terceros de todos los problemas que permanecen sin resolver.

Especialmente grave es el incumplimiento de la residencia de mayores proyectada en Puebla de Vícar. En 2009, el Gobierno municipal anunció una instalación con entre 100 y 120 plazas residenciales, alrededor de 50 plazas de estancia diurna y una inversión cercana a los siete millones de euros. Antonio Bonilla aseguró entonces que la residencia estaría funcionando en un plazo aproximado de dos años. Sin embargo, más de diecisiete años después de aquel anuncio y quince años después del plazo comprometido, la infraestructura sigue sin haberse materializado. Vícar continúa esperando una residencia presentada públicamente como un proyecto aprobado e inminente, mientras muchas familias tienen que buscar fuera o recurrir a centros que no son aquella residencia municipal prometida.

El cuartel de la Guardia Civil. En la investidura de 2023, Antonio Bonilla volvió a presentar esta infraestructura como uno de los proyectos fundamentales para la seguridad de Vícar. Sin embargo, en julio de 2026, el propio Ayuntamiento reconocía que su construcción no está prevista como mínimo hasta 2029. Los vecinos no pueden seguir aceptando que una infraestructura anunciada como prioritaria sea permanentemente trasladada hacia el futuro.

El Mercado de Abastos de La Gangosa es otro ejemplo de la política de anuncios continuos. En noviembre de 2020, el Ayuntamiento afirmaba que su “reforma integral” estaba prácticamente finalizada, una reforma que se incluyó dentro del Plan Coopera, dotado con 240.000 euros, de los cuales 120.000 € aportados por la Diputación de Almería y 120.000 € aportados por el Ayuntamiento de Vícar, para que la plaza lleve seis años cerrado a cal y canto, 240.000€ del contribuyente a la basura.

Sin embargo, en 2026 Antonio Bonilla vuelve a comprometer una nueva rehabilitación y puesta en funcionamiento del mismo espacio. Los vecinos merecen conocer qué resultado tuvo la inversión anterior, por qué el mercado no ha cumplido el objetivo anunciado y cuánto dinero público será necesario invertir nuevamente.

Algo parecido ocurre con el tercer instituto de Vícar. El alcalde lo incluyó entre los grandes retos de su mandato en 2023, pero tres años después sigue sin construirse y la comunidad educativa se ha visto obligada a movilizarse. El Ayuntamiento asegura que ofreció el terreno hace cuatro años, sin embargo, la parcela fue cedida en 2024 a la Junta, y aunque ha sido incluida en el Plan de Infraestructuras Educativas, las instalaciones llegarán en el medio plazo como avanzó la consejera de Educación, Carmen Castillo. Más allá de quién tenga la competencia directa, el resultado para las familias es evidente: Vícar continúa sin el instituto que tanto necesita.

También permanece pendiente el nuevo colegio de Infantil y Primaria de La Envía. En abril de 2022 se anunció la puesta a disposición de una parcela de más de 10.000 metros cuadrados para su construcción y, posteriormente, el proyecto volvió a ser presentado como una prioridad del mandato. Cuatro años después, los vecinos continúan esperando una solución definitiva.

A estos proyectos se suman problemas cotidianos que afectan directamente a la calidad de vida: inseguridad, limpieza insuficiente, cucarachas, jardines descuidados, palmeras sin mantener, aceras deterioradas y una atención municipal que debe mejorar. Estas deficiencias vienen siendo denunciadas públicamente por el PP, junto con la falta de solicitud de determinadas ayudas para programas de formación y empleo.

El portavoz municipal, José Manuel Manzano, ha señalado que «después de casi treinta años no se puede seguir gobernando a base de titulares, presentaciones y proyectos de futuro. Antonio Bonilla ha tenido tiempo, mayorías y recursos suficientes para ofrecer explicaciones claras y resultados medibles, si los vecinos quieren cambio deben darnos una oportunidad en la próxima ocasión».

«Vícar ha crecido en población, pero los servicios y las infraestructuras no siempre han avanzado al mismo ritmo. Las familias necesitamos centros educativos, seguridad, mantenimiento urbano, oportunidades laborales y unos servicios públicos acordes con el tamaño real del municipio», ha añadido.

Desde el Partido Popular de Vícar se reclama al alcalde la publicación de un balance público y verificable de los programas electorales y compromisos anunciados durante los últimos veinte años, «no pedimos más propaganda. pedimos transparencia, plazos y responsabilidades. Cada anuncio debe ir acompañado de presupuesto, calendario y rendición de cuentas. Vícar no puede esperar otros veintinueve años», ha concluido Manzano.

Veintinueve años son suficientes para rendir cuentas

El Partido Popular considera que reconocer las mejoras experimentadas por Vícar durante las últimas décadas no puede utilizarse como excusa para ocultar las carencias actuales ni los compromisos que siguen pendientes.

«La política municipal debe medirse por los resultados obtenidos y no por el número de veces que una misma actuación es anunciada. Vícar necesita una nueva etapa basada en la transparencia, el mantenimiento de sus barrios, la igualdad entre todos sus núcleos de población y el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos con los vecinos» concluye Manzano.

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