El ITJ propone para Carboneras hasta 6,1 millones en ayudas para 5 proyectos que crearán 55 empleos

El alcalde valora el impulso a la diversificación de la economía tras el cierre de la central y la capacidad “para atraer proyectos alternativos”

El Instituto para la Transición Justa, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha emitido la propuesta de resolución definitiva correspondiente a la convocatoria de ayudas del año 2025 para el apoyo a proyectos empresariales en zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas. La propuesta de resolución beneficia a Carboneras con la concesión de 6,1 millones de euros en ayudas públicas para cinco proyectos, lo que supone financiar cerca del 40% del conjunto de la inversión subvencionable, que asciende a 16,1 millones de euros.

Este apoyo a iniciativas de carácter privado permitirá la creación de 55 nuevos puestos de trabajo directos en la localidad, asegurando además la permanencia durante al menos tres años de hasta 65 empleos –compuestos por los de nueva creación y los ya existentes-.

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha destacado el impulso que supone para la diversificación económica de la localidad tras el cese de actividad de la central térmica esta línea de ayudas. El primer edil ha remarcado “la capacidad de Carboneras para atraer proyectos alternativos y generadores de riqueza”, señalando que los propuestos para recibir apoyo vienen a sumarse a los que se implantarán sobre los terrenos de la antigua central, entre los que destaca la próxima construcción de un centro de cría de alevines por parte de Ocean Aquaculture.

“Ya comenzamos a ver los primeros resultados dentro del proceso de transición en el que nos encontramos inmersos. Seguimos teniendo aún mucho camino por delante para desarrollar el objetivo fundamental, que es la creación de empleo estable y de calidad para garantizar el desarrollo social y económico de Carboneras”, ha subrayado Hernández.

Detalle de los proyectos

Las inversiones proyectadas abarcan sectores que van desde la agroindustria al turismo senior, la náutica de recreo o las tecnologías de la información. De ese modo, la primera de las iniciativas responde a la implantación de una fábrica de limonada ecológica de alta calidad orientada al uso gastronómico, con una inversión subvencionable de 3,6 millones de euros, una ayuda propuesta de 1,6 millones y la creación de 26 puestos de trabajo.

A ella se suma la construcción y explotación de un complejo de apartamentos turísticos con servicios de asistencia para personas mayores de 55 años en primera línea de la playa del Ancón, sobre la parcela en la que se ubicaban los apartamentos “Villa del Mar”. Con una inversión subvencionable de 6,3 millones de euros, desde el Instituto para la Transición Justa se proponen 2,1 millones de euros en ayudas. En este caso son 16 los nuevos empleos vinculados.

Por otro lado, para el desarrollo de infraestructuras y servicios náuticos se tiene prevista la construcción de Puerto Náutico, en la que se ha estimado para la solicitud de ayudas una inversión subvencionable de 4,4 millones de euros. De esa cantidad, se proponen 1,6 millones como subvención y se incluyen 10 nuevos empleos. En relación a este mismo impulso a los servicios náuticos, se contempla otra ayuda de 585.913 euros para un catamarán destinado a excursiones turísticas que asegurará el mantenimiento de 6 puestos de trabajo a partir de una inversión subvencionable de 1,5 millones.

Finalmente, la cantidad de 89.254 euros se propone para colaborar con la puesta en marcha de un espacio de coworking tecnológico, que incluirá alojamiento temporal para emprendedores. Con una inversión subvencionable de 127.506 euros, conllevará 5 nuevos empleos.

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