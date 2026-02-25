El presupuesto municipal de Dalías para 2026 supera los cinco millones de euros

El Ayuntamiento de Dalías ha aprobado de manera definitiva el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que asciende a un total de 5.043.696,67 euros. Las cuentas fueron respaldadas en el pleno ordinario celebrado en la tarde del pasado martes, con el voto favorable del equipo de gobierno del Partido Popular y la abstención de los grupos Socialista y Con Andalucía, sin registrar ningún voto en contra.

El portavoz del grupo popular, José Gabriel García, fue el encargado de presentar el documento económico, destacando que se trata de “unas cuentas basadas en la austeridad y el control del gasto que reflejan el compromiso de estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y el límite de gasto, buscando la eficacia y la eficiencia en la gestión de la hacienda local”. Según explicó, el presupuesto mantiene una línea de responsabilidad financiera, garantizando la prestación de los servicios públicos y la atención a las necesidades del municipio.

En el desglose de las cuentas, García subrayó la evolución positiva del estado de la deuda viva, que se sitúa actualmente en el 80,29%. Este endeudamiento es consecuencia del préstamo pendiente, que supone un pago aproximado de 1.040 euros diarios, lo que equivale a cerca de 400.000 euros anuales destinados a la amortización de deuda. “Seguimos trabajando para reducir progresivamente el endeudamiento municipal sin renunciar a nuevas inversiones”, señaló.

En materia de inversiones, el presupuesto contempla más de 1.200.000 euros, una cifra que incluye actuaciones financiadas a través de los planes provinciales de la Diputación Provincial. Estas partidas permitirán impulsar mejoras en infraestructuras, equipamientos y servicios públicos, contribuyendo al desarrollo local y a la modernización del municipio.

Los gastos corrientes ascienden a 1.358.112,59 euros, destinados al funcionamiento ordinario de los servicios municipales. Por su parte, los gastos de personal alcanzan los 2.165.955,57 euros, lo que representa el 47% del total del presupuesto. Desde el equipo de gobierno se destaca que esta partida garantiza la estabilidad laboral de la plantilla y el correcto funcionamiento de los distintos departamentos municipales.

Asimismo, las transferencias corrientes a asociaciones y entidades locales experimentan un incremento con el objetivo de continuar fomentando la participación vecinal y el tejido asociativo del municipio, considerado un pilar fundamental en la vida social y cultural de Dalías.

Para el alcalde, Francisco Lirola, este presupuesto “combina responsabilidad, inversión y compromiso social”. El regidor ha subrayado que las cuentas de 2026 permiten seguir avanzando en la mejora de los servicios públicos, reforzar la estabilidad económica del Ayuntamiento y consolidar un modelo de gestión basado en la prudencia financiera y la planificación a medio y largo plazo.