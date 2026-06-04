La Junta impulsa el estudio del navegante almeriense Lorenzo Ferrer en las aulas

Francisco Alonso ha clausurado en la Comandancia Naval de Almería el curso del CEP “Lorenzo Ferrer Maldonado, descubridor del Estrecho de Bering, un currículo abierto y por hacer”

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional avanza en la difusión del patrimonio histórico andaluz en las aulas mediante iniciativas dirigidas a la formación del profesorado. En este marco, el Centro del Profesorado (CEP) de Almería ha desarrollado una actividad dirigida a docentes de la provincia dedicada a la figura del navegante almeriense Lorenzo Ferrer Maldonado cuya trayectoria está vinculada a algunos de los principales hitos de la exploración marítima y a quien diversas investigaciones atribuyen el descubrimiento del estrecho de Bering. La actividad ha tenido como objetivo proporcionar recursos y conocimientos especializados que faciliten la incorporación de esta figura histórica al trabajo educativo en las aulas, favoreciendo el conocimiento de referentes andaluces con proyección internacional y contribuyendo a enriquecer la enseñanza de la historia desde una perspectiva contextualizada y cercana al alumnado.

La jornada ha culminado con una conferencia impartida por el comandante naval de Almería, Ángel Gamboa, quien ha abordado la relevancia histórica de este personaje histórico y su legado en el ámbito de la navegación, destacando la trascendencia de

sus aportaciones al conocimiento geográfico y marítimo de su tiempo. La clausura ha corrido a cargo del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco Alonso, quien ha subrayado la importancia de acercar al alumnado figuras históricas vinculadas a Andalucía que contribuyan a fortalecer el conocimiento de nuestro patrimonio cultural e histórico.

“La escuela desempeña un papel fundamental en la transmisión del legado histórico de nuestra tierra. Iniciativas como esta permiten que el profesorado disponga de herramientas rigurosas y actualizadas para trasladar al alumnado la relevancia de personajes como Juan Rodríguez Cabrillo, cuya trayectoria forma parte de la aportación andaluza a la historia universal”, ha señalado el delegado territorial.

Durante su intervención, Alonso ha puesto en valor la labor que desarrollan los Centros del Profesorado en la mejora continua del sistema educativo andaluz. “Los CEP no son únicamente gestores de actividades formativas. Son auténticos agentes de cambio que, mediante una estructura altamente profesionalizada y una coordinación permanente con nuestros centros de enseñanza garantizan que la inversión en formación tenga una repercusión directa en la calidad de la enseñanza y en el éxito educativo del alumnado”, ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que, a falta de concluir el presente curso escolar, los tres Centros del Profesorado de la provincia —Almería, El Ejido y Cuevas-Olula— “han desarrollado más de 400 actividades formativas, a las que se suman las acciones de carácter regional impulsadas por la Consejería. Estas iniciativas han registrado más de 20.000 participaciones de docentes y han contado con la colaboración de más de 1.600 profesionales en la detección y análisis de necesidades formativas”.

Asimismo, el delegado territorial ha resaltado el impacto de los procesos de autoformación promovidos por los CEP, que representan cerca del 55 % de las acciones desarrolladas y responden directamente a las necesidades planteadas por los propios centros educativos. También ha puesto de relieve los elevados niveles de satisfacción del profesorado participante, superiores al 85 %, así como el compromiso de los CEP con ámbitos estratégicos como la internacionalización educativa a través de proyectos Erasmus+, la inclusión, la atención a la diversidad y el desarrollo de la competencia digital docente.

La actividad se enmarca en la apuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional por una formación docente de calidad, conectada con la investigación, la innovación y el patrimonio cultural, consolidando a los Centros del Profesorado como una “pieza esencial para impulsar la mejora continua del sistema educativo andaluz y acercar al alumnado referentes históricos de relevancia internacional vinculados a Andalucía”.

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