VOX exige elecciones generales inmediatas y presenta una moción en la provincia de Almería contra la «corrupción criminal» de Sánchez

SANDRA GÁLVEZ

La diputada nacional de VOX por Almería, Rocío de Meer, ha señalado que los españoles merecen un “nuevo gobierno limpio de corrupción que vele por sus intereses”

VOX Almería ha anunciado que registrará en todos los ayuntamientos de la provincia en los que cuenta con representación una iniciativa dirigida a condenar enérgicamente la «espiral de degradación institucional, social y económica sin precedentes» en la que Pedro Sánchez ha sumido a España.

Así lo ha explicado Rocío de Meer, diputada nacional de VOX por Almería, quien ha señalado que la llegada al poder de Sánchez en 2018 ha estado guiada exclusivamente por el «lucro personal y económico de sí mismo, de su entorno más cercano y de su propio partido», tejiendo una red de influencias nacionales e internacionales para desplegar «la mayor trama de corrupción política, moral y económica de nuestra Historia».

Desde la formación denuncian que los españoles llevan ocho años siendo «rehenes de un gobierno corrupto y mafioso que premia y prioriza a todos los enemigos de la Nación», el cual ha llevado a cabo “barbaridades” como la amnistía a los golpistas del 1 de octubre, el asalto generalizado a las instituciones del Estado o la regularización masiva de más de medio millón de inmigrantes.

“Nuestra Nación y nuestros compatriotas no pueden seguir siendo rehenes de un gobierno mafioso, corrupto y criminal cuya continuidad pende de cesiones al separatismo y alianzas con todos los enemigos de España», señala Rocío de Meer.

Asimismo, VOX ha recordado que “la sombra de la corrupción ya no solo acecha a la esposa y al hermano de Sánchez, o a sus colaboradores más estrechos, sino que se extiende históricamente con la reciente imputación del expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero”. «No pasa un día en el que no salga una nueva causa de la mafia del gobierno de Sánchez y de José Luis Rodríguez Zapatero».

Por ello, VOX instará a todos los ayuntamientos de Almería, a través de esta moción, a exigir la convocatoria inmediata de elecciones generales de manera urgente, ya que “los españoles merecen un nuevo gobierno limpio de corrupción que garantice la prioridad nacional, vele por nuestros servicios públicos, luche contra la inseguridad en las calles y defienda, sin fisuras, la soberanía y la unidad de nuestra Nación», ha defendido Rocío de Meer.

Relacionado