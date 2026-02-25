El 25º aniversario de la OCAL llega este sábado a El Ejido con ‘Mirages’

Javier Martínez Alcaraz

El Teatro Auditorio ejidense alzará el telón a las 19.30 horas con Vicent David como director invitado, que estrenará una obra propia, Luisma González como solista y piezas de Mendelssohn, Vivalvi, Gauthier

La Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) quiere celebrar sus bodas de plata con toda la provincia, tal y como anunció la pasada semana en la presentación oficial de la programación para su 25º aniversario y así lo hará este sábado, 28 de febrero, a las 19.30 horas, con un concierto espectacular en el Teatro Auditorio de El Ejido. Bajo el título de ‘Mirages’, la OCAL contará con Vincent David como director invitado y con el saxofón soprano de Luisma Gonzalez como músico solista. Una cita incluida en la programación cultural de invierno del Ayuntamiento de El Ejido.

Para ello, se dispondrá de un programa de excepción con obras de Mendelsshon y Vivaldi adaptadas en versión para saxofón soprano y orquesta y, por si fuera poco, también se incluyen dos estrenos mundiales con ‘La tumba de las almas’ de Gauthier y ‘Mirages (Espejismos)’, de Gauthier y del propio Vincent David.

Mirages es un concierto que explora la frontera entre lo real y lo imaginario, entre lo que existe y lo que solo parece existir. El saxofón soprano, instrumento poco habitual como solista con orquesta, se convertirá durante el concierto en una voz que atravesará distintos planos de realidad. “La escasez de repertorio original da lugar a transcripciones y creaciones que funcionan como espejismos musicales: obras que no existían para este instrumento y que adquieren así una nueva identidad. Entre ilusión y transformación, el programa recorrerá espacios suspendidos entre la memoria, lo invisible y la percepción, culminando en una reflexión sonora donde el sonido se vuelve difuso, múltiple y cambiante, invitando al oyente a escuchar más allá de lo evidente”, explican desde la OCAL.

Las entradas se encuentran a la venta a través de la página web https://culturaelejido.sacatuentrada.es/ con un precio de 12 euros para el nivel A y de 10 euros para el nivel B. Como es habitual en los conciertos de la OCAL, los estudiantes de todos los conservatorios de Almería (previa acreditación) contarán con entrada por tan solo cinco euros.

La Orquesta Ciudad de Almería cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Almería, Cajamar, Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y Diputación de Almería.

Detalles del programa

Concierto en re menor para violín y orquesta (versión para saxofón soprano y orquesta). Felix Mendelssohn. Compuesta entre 1821 y 1823, cuando tenía solo 12 a 14 años, para el violinista Eduard Rietz, amigo cercano y colaborador habitual. Tras la muerte del compositor, la obra permaneció largo tiempo olvidada, hasta ser redescubierta y valorada como un testimonio excepcional de su genialidad juvenil. La presente transcripción para saxofón soprano, realizada por Luisma González Jiménez y editada por KlartheÉditions, se inscribe en esa misma lógica de redescubrimiento, ofreciendo una nueva perspectiva sonora de una obra luminosa, virtuosa y sorprendentemente profunda.

Las cuatro estaciones, Op. 8 — Concierto nº 2 en sol menor, RV 315 “El verano”. Antonio Vivaldi. Segundo de los cuatro conciertos que integran ‘Las cuatro estaciones’, publicadas en 1725 dentro del opus 8. Cada uno de estos conciertos está acompañado por un soneto, escrito por el propio Vivaldi, que describe escenas y fenómenos naturales: el calor sofocante, el canto de los pájaros, la tormenta y su violencia repentina. Esta dimensión casi narrativa convierte la obra en un verdadero paisaje sonoro. La presente transcripción para saxofón soprano, realizada por Luis María González Jiménez y editada por Klarthe Éditions, se inscribe en el espíritu de Mirages, proponiendo una nueva perspectiva tímbrica que transforma un icono del repertorio violinístico en un espejismo sonoro, a medio camino entre tradición y reinvención.

La tumba de las almas (In Memoriam Julio Francisco González Lázaro). Florestan Gauthier. Es uno de los compositores franceses más reconocidos de su generación. El autor detalla que “he escrito este concierto para mi amigo Luisma, cuya historia con su padre, fallecido demasiado pronto a causa de la enfermedad de Alzheimer, me conmovió profundamente. Por esta razón decidí dedicar esta obra a su padre. De hecho, al final de la pieza se puede escuchar su nombre, transcrito en forma de melodía: Julio. En este concierto se pueden encontrar la negación y el sueño, la cólera y la tristeza, y finalmente la resignación y la reconciliación: sentimientos que todos podemos atravesar ante la pérdida de un ser querido”.

Mirages (Espejismos). Vincent David / Florestan Gauthier. Saxofonista, compositor y director de orquesta, Vincent David es una de las figuras más relevantes del panorama musical contemporáneo actual. ‘Mirages’ es un fenómeno óptico transpuesto a la materia sonora, el espejismo se clasifica en distintas categorías: los espejismos superiores e inferiores, y las ‘Fata Bromosa (bruma de hadas)’ y ‘Fata Morgana’, espejismos más complejos compuestos por varias imágenes superpuestas unas sobre otras. Es este desenfoque, esta ilusión, lo que se transforma aquí en materia sonora, cuestionando al oyente sobre las influencias asumidas o escondidas.