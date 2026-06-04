Almería proyecta 30 donantes de órganos este año tras el impulso de la donación en asistolia

La modalidad a corazón parado protagoniza el modelo local y representa ya el 83,3% de la actividad en la provincia

Con motivo de la conmemoración cada 3 de junio del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería ha informado sobre el balance de actividad registrado en la provincia. Esta fecha clave sirve para rendir un sincero homenaje a todos los donantes y a sus familias, cuyo gesto altruista permite salvar y mejorar la calidad de vida de cientos de pacientes.

Los datos oficiales acumulados entre el 1 de enero y el 29 de mayo de 2026 reflejan que la provincia de Almería registra actualmente 12 donantes de órganos y 25 donantes de tejidos, además de haber materializado un total de 7 trasplantes de córneas. Con un promedio de actividad de 0,08 donantes diarios, las estimaciones técnicas proyectan que Almería cerrará el presente año con 30 donantes de órganos, lo que situará su tasa anual estimada en 38,3 donantes por millón de habitantes.

En el desglose de la actividad provincial, la donación en asistolia o a corazón parado se consolida como la gran protagonista del modelo público local, aportando 10 de los 12 donantes de órganos registrados, mientras que los 2 restantes corresponden a la modalidad de muerte encefálica.

Este peso de la asistolia, que en Almería representa el 83,3% de su actividad total, se alinea con la tendencia al alza de toda Andalucía, donde este tipo de donación supone ya el 52% del balance global y se realiza en su totalidad mediante la técnica de Perfusión Regional Normotérmica para optimizar la viabilidad y calidad de los órganos implantados.

Esta aportación solidaria de los donantes almerienses ha sido fundamental para el éxito de la comunidad autónoma, que mantiene un promedio de 1,36 donantes diarios y suma 202 donantes de órganos y 185 de tejidos en los primeros cinco meses del año. Gracias a este ritmo, Andalucía alcanza una tasa estimada de 57,3 donantes por millón de habitantes, superando ampliamente el objetivo de 50 fijado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) para el conjunto del país.

Toda esta actividad coordinada ha permitido realizar un total de 472 trasplantes de órganos en la red de hospitales de referencia de la comunidad: el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla (132), el Hospital Reina Sofía de Córdoba (119), el Hospital Regional de Málaga (112), el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada (57) y el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz (52).

El balance autonómico en este periodo se concreta en 287 trasplantes renales, 111 hepáticos, 43 de pulmón, 23 de corazón, 7 de páncreas, 1 de intestino y 282 trasplantes de córneas. Un despliegue médico que el Gobierno andaluz atribuye al excelente engranaje de la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía, cuya labor científica y de gestión incluye la inminente actualización de la normativa europea sobre la materia prevista para este mismo mes de junio.

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